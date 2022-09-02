Лучшая история трансферного дедлайна: Бамба Дьенг кинул «Лидс» ради «Ниццы» – и завалил медосмотр

Красиво.

Кажется, в каждое трансферное окно случается дикая история с сорвавшимся переходом под дедлайн – и лето-2022 не стало исключением. «Лидс» очень хотел подписать нападающего «Марселя» Амаду Бамба Дьенга.

22-летний форвард сыграл в 25 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне и забил 7 голов, но в этом потерял место в составе: его отстранил новый главный тренер команды Игор Тудор, ему не понравилось, что Дьенг не отрабатывает без мяча.

Вот что было дальше.

• Дьенг уже был в аэропорту Марселя и готовился лететь в Англию – «Лидс» предоставил ему частный самолет. Стороны достигли устной договоренности, с футболистом собирался лететь агент, а владелец «Лидса» Андреа Радриццани уже писал в твиттере: «Давайте поприветствуем Бамба Дьенга».

• Но тут агенту позвонили из «Ниццы» – и сделали предложение. Боссов «Лидса» это сильно разозлило – и они сразу вышли из переговоров. А вот «Ницца», наоборот, сумела договориться с Дьенгом. Сенегальцу предложили пятилетний контракт, и это привлекло его сильнее всего (с «Лидсом» контракт был короче).

• Но самый главный сюрприз произошел ближе к финишу – Дьенг просто провалил медосмотр. Хотя уже даже выложил в соцсети фото в форме «Ниццы» (но потом пришлось удалить).

• Примерно такая же история у «Лидса» чуть раньше случилась с Коди Гакпо – спортивный директор Виктор Орта летал за ним в Эйндховен, и вроде как уговорил переехать в Англию: но Гакпо в последний момент передумал и решил остаться в ПСВ.

«Часть безумия дедлайна. Мы облажались, это случается даже с лучшими из нас, – суммировал Радриццани. – Мы проделали большую работу на рынке, спланировали и выполнили наши цели на очень ранней стадии. Двигаемся дальше».

• Ну а Дьенгу теперь придется доказывать Тудору в «Марселе», что он готов отрабатывать. Иначе – полгода без футбола.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, FEP/Keystone Press Agency; twitter.com/andrearadri ; instagram.com/bamba_dieng_fc