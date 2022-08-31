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Антони в «МЮ» за 100 млн, Белотти в «Роме», Кавани выбрал «Валенсию» – трансферы за неделю

Кэлвин Стенгс Кэлвин Стенгс
Антони Антони
Сеад Хакшабанович Сеад Хакшабанович
Хуан Латаса
Патрик Берг Патрик Берг
Сотирис Александропулос
Роман Яремчук Роман Яремчук
Мергим Бериша
высшая лига Турция высшая лига Турция
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Патрик Кутроне Патрик Кутроне
Каллум Хадсон-Одои Каллум Хадсон-Одои
Феликс Афена-Гьян Феликс Афена-Гьян
Андреа Белотти Андреа Белотти
Мика Мармоль
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
лига 1 Франция лига 1 Франция
Брайан Окампо Брайан Окампо
Томмазо Манчини
Уэсли Фофана Уэсли Фофана
Стивен Колкер Стивен Колкер
Махди Камара Махди Камара
Николя Пепе Николя Пепе
Сепп ван ден Берг Сепп ван ден Берг
Александер Исак Александер Исак
Мади Камара Мади Камара
Фелипе Кайседо Фелипе Кайседо
серия А Италия серия А Италия
Малик Тиав Малик Тиав
Милан Павков Милан Павков
Саша Калайджич Саша Калайджич
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Ренан Лоди Ренан Лоди
Деле Алли Деле Алли
Рафаэл Нвадике
Андреас Корнелиус Андреас Корнелиус
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Харри Уинкс Харри Уинкс
Нил Мопе Нил Мопе
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Флавиус Данилюк Флавиус Данилюк
Андре Алмейда Андре Алмейда
Антонио Баррека Антонио Баррека
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Антонин Барак Антонин Барак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Жан-Филипп Гбамен Жан-Филипп Гбамен
Кристиан Тельо Кристиан Тельо
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Александр Серлот Александр Серлот
Кингсли Эхизибуэ Кингсли Эхизибуэ
Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

А «Ювентус» взял Манчини.

Закрытие трансферного окна в Европе совсем близко – в топовых чемпионатах дедлайн назначен на вечер 1 сентября. Клубы активно проводят последнюю неделю лета, а мы фиксируем главное. 

Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95+5 млн евро

Тен Хаг очень хотел усилить атаку знакомым бразильцем, сам Антони тоже рвался в «МЮ», даже лично пришел к Фабрицио Романо и сказал, что хочет в Англию, а его не пускают. После такого шага руководство амстердамского клуба все-таки согласилось продать нападающего – за рекордную для Голландии сумму.

Лукас Пакета – из «Лиона» в «Вест Хэм», 43 млн евро

Лондонский клуб ужасно стартовал в АПЛ (0 очков в первых 3 турах), поэтому Дэвид Мойес спешно укрепил состав. Пакета – лидер «Лиона» последних лет и футболист сборной Бразилии. Если будет успешен, то клуб заплатит за него еще 18 млн бонусов – и Лукас станет самым дорогим игроком в истории «Вест Хэма».

Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси», 82,5 млн евро

«Лестер» закрепился в статусе поставщика самых дорогих защитников – Фофана чуть-чуть не дотянул до рекорда Харри Магуайра. Вообще, удивительно, что столько заплатили за игрока, который пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы. И да, это третий трансфер защитника за лето у «Челси».

Саша Калайджич – из «Штутгарта» в «Вулверхэмптон», 18 млн евро

К двухметровому австрийскому (да, не португальскому) нападающему этим летом присматривалась даже «Бавария». «Вулвз» же увидели в Калайджиче альтернативу Раулю Хименесу, который сильно сдал после травмы.

Александер Исак – из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл», 70 млн евро

Первая по-настоящему дорогая покупка саудовских шейхов «Ньюкасла». Сам Златан называл Исака «новым Златаном», Алекс не сработался с Тухелем в «Боруссии» и провел отличный Евро в прошлом году. Сезон-2021/22 он чуть смазал, но «Ньюкасл» и Эдди Хау это не смутило.

Нил Мопе – из «Брайтона» в «Эвертон», 11,8 млн евро

Мопе долго был основным нападающим команды Грэма Поттера, но, похоже, в клубе устали от его нестабильной формы, не самой выдающейся реализации и легкой склочности. Этим летом в «Брайтон» приехал зажигавший в Бельгии Дениз Ундав и заиграл Дэнни Уэлбек. «Брайтон» же дал понять, что готов расстаться с Мопе – в гонке участвовали «Салернитана», «Фулхэм», «Ноттингем» и «Эвертон». В итоге Нил едет к Лэмпарду – решать проблему «Эвертона» с нападающими.

Хван Ый Чжо – из «Бордо» в «Ноттингем Форест», 4 млн евро

«Форест» поучаствовал в распродаже «Бордо», урвав корейского нападающего. Правда, этот сезон Хван проведет в Греции – его сразу же отдали в аренду в «Олимпиакос» (у которого с «Ноттингемом» общий владелец – Евангелос Маринакис).

Ренан Лоди – из «Атлетико» в «Ноттингем Форест», аренда за 5 млн евро

19-й трансфер «НФ» за летнее окно! ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ! Бразильский левый защитник понадобился новичку АПЛ из-за того, что купленный на эту позицию Омар Ричардс восстанавливается после перелома ноги.

Для самого Лоди, попавшего в немилость Симеоне, это шанс играть в основе клуба АПЛ перед чемпионатом мира. Для сборной Бразилии левый защитник – самая проблемная позиция.

Мэтт Кларк – из «Брайтона» в «Мидлсбро», 2,6 млн евро

Левоногого центрального защитника взяли из «Портсмута» 3 года назад за 4 млн евро. С тех пор он так и не дебютировал в Премьер-лиге, но неплохо поездил по арендам. Кларка отправили в Чемпионшип к серьезно укрепляющемуся «Боро» – ждем команду через год в АПЛ?

Деле Алли – из «Эвертона» в «Бешикташ», аренда

Логичное продолжение карьеры некогда главного английского таланта. Алли так сдал, что за полгода разочаровал Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Турция или поможет Деле вернуться в большой футбол, или похоронит карьеру окончательно.

Нильс Нкунку – из «Эвертона» в «Кардифф», аренда

Жан-Филип Гбамен – из «Эвертона» в «Трабзонспор», аренда

Ливерпульский клуб разгружает состав. Гбамен после аренды в ЦСКА отправляется к чемпиону Турции, левый защитник Нкунку – в Чемпионшип.

Кацпер Козловски – из «Брайтона» в «Витесс», аренда

Самый молодой игрок Евро-2020 пока не готов к АПЛ, поэтому едет в аренду в «Витесс». Когда-то именно такой шаг помог и Мэйсону Маунту, и Мартину Эдегору, и Армандо Бройе, и даже Немане Матичу.

Льюис Грэббан – из «Ноттингем Форрест» в «Аль-Ахли», бесплатно

Легенда Чемпионшипа (дважды лучший бомбардир) и «Ноттингем Форест» ушел из клуба после выхода в АПЛ – у нападающего закончился контракт. Ямайский форвард уехал на заслуженную пенсию в Саудовскую Аравию.

Ганнибал Межбри – из «Манчестер Юнайтед» в «Бирмингем», аренда

В академии «МЮ» вырос тунисский двойник Феллайни – рослый атакующий полузащитник с пышной прической. Конкуренция в центре поля пока высока, поэтому Меджбри отправили набираться опыта в Чемпионшипе. «Бирмингем» представил Ганнибала самым логичным и веселым образом.

Патрик Кутроне – из «Вулверхэмптона» в «Комо», сумма неизвестна

Пять лет назад юный нападающий ярко стартовал в «Милане» и много забивал за итальянские молодежки, но постепенно сдулся. В 2019-м «Вулвз» заплатили за Кутроне 18 млн евро – и трижды отправляли нападающего в аренду. «Фиорентина» (5 голов), «Валенсия» (0 голов), «Эмполи» (3 гола) – логично, что следующим шагом стала Серия Б и родной город. Повезло, что «Комо» – один из фаворитов сезона.

Икер Браво – из «Байера» в «Реал Мадрид», аренда за 300 тыс евро

Этим летом воспитанники «Ла Масии» пришли в «Челси» (Кукурелья), «Ман Сити» (Серхио Гомес) и даже «Реал». Нападающий Икер Браво год назад уехал в «Байер», там много забивал за дубль и даже дебютировал за основу в 17 лет. Но летом пришел «Мадрид», который ищет усиление атаки. Кто знает, может именно Браво и станет подменой для Бензема?

Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» в «Атлетико», аренда

Испанский левый защитник перешел из «Реала» пару лет назад и очень неплохо вписался в «Тоттенхэм». Проблемы начались с приходом Конте, которого Регилон не устроил на позиции латераля. Теперь Серхио возвращается в Мадрид, но уже в другую команду. Следующим летом «Атлетико» может даже выкупить игрока.

Андер Эррера – из «ПСЖ» в «Атлетик Бильбао», аренда

«ПСЖ» чистит состав – и Эррера попал в списки ненужных игроков. Возвращение баска в Бильбао читалось. Он укрепит центр поля практически родного клуба, а следующим летом у Андера закончится контракт в Париже.

Хуанми Латаса – из «Реала» в «Хетафе», бесплатно

В начале лета предполагалось, что именно Латаса станет опцией подмены для Карима Бензема в атаке «Реала». Но в итоге Латаса уходит бесплатно к соседям в «Хетафе» – «Реал» оставил себе 50% с перепродажи. Такая схема очень нравится Пересу – он с удовольствием раздает талантов «Кастильи», сохраняя за «Реалом» половину прав.

Александр Серлот – из «РБ Лейпциг» в «Реал Сосьедад», аренда за 1,5 млн евро

А вот и замена для Исака. Прошлый сезон норвежец тоже провел в аренде в Сан-Себастьяне (44 матча, 8 голов).

Эдинсон Кавани – из «Манчестер Юнайтед» в «Валенсию», бесплатно

Уругвайский форвард все лето искал подходящий вариант продолжения карьеры. В итоге выбрал «Валенсию» – оттуда как раз уходит другой уругвайский форвард Макси Гомес.

Андре Алмейда – из «Витории Гимараэш» в «Валенсию», 7,5 млн евро

Алмейда – подающий надежды и достаточно универсальный 22-летний полузащитник из чемпионата Португалии. Естественно, тут не обошлось без Жорже Мендеша – он помогает Гаттузо укомплектовывать команду. После прихода Андре «Валенсии» не так страшен уход Карлоса Солера.

Тино Кадевере – из «Лиона» в «Мальорку», аренда за 400 тыс евро

«Лион» подписал Кадевере из «Гавра», в котором зимбабвиец стал лучшим бомбардиром Лиги 2. Но в элите французского футбола у Кадевере не задалось, летом он рассорился с Петером Бошем и попросился на выход. Предложений хватало: издание Get French Football News пишет, что «Лиону» пришло около дюжины запросов по аренде. В итоге Тино оказался в «Мальорке».

Тео Бонгонда – из «Генка» в «Кадис», 3 млн евро

Бельгийский конголезец в 19 лет попал в «Сельту» и даже неплохо в ней смотрелся. Последние несколько лет Тео играл в Бельгии, но вновь позвала Ла Лига – и вингер сорвался, потому что «чувствовал, что нужен «Кадису». 

Брайан Окампо – из «Насьоналя» в «Кадис», 1,9 млн евро

23-летний уругвайский вингер успел недолго поиграть с вернувшимся в «Насьональ» Суаресом и даже оформил ассист на первый гол Луиса. Легендарный нападающий проводил Окампо в Ла Лигу трогательным посланием – пожелал воспользоваться шансом и показать максимум. Если получится, то Окампо и Суарес вполне могут встретиться в сборной на ЧМ-2022.

Кристиан Тельо – из «Бетиса» в «Лос-Анджелес», бесплатно

Фланговый игрок, начинавший еще в «Барселоне» Гвардиолы, покидает Испанию. У Кристиана были варианты в Европе, но он в итоге предпочел поездку в США – будет играть в одном городе с другими экс-каталонцами Рики Пучем и Мартином Касересом (оба перешли в «Гэлакси»).

Мика Мармоль – из «Барселоны» в «Андорру», бесплатно

И еще один молодой игрок «Барсы» уходит бесплатно. Мармоль мог бы сражаться в обороне в паре с Пике, но в итоге сыграет в Сегунде за клуб Жерара.

Гвидо Карилло – из «Эльче» в «Хенан Лонгмен», бесплатно

За 7 лет в Европе аргентинский нападающий забил 38 голов. 21 мяч пришелся на 3 года в «Монако», после чего Карилло за 20 млн евро купил «Саутгемптон». За «Эльче» у Гвидо всего 7 голов в 54 играх. Клуб без сожаления отпустил форварда в Китай.

Малик Тиав – из «Шальке» в «Милан», 5 млн евро

Немецко-финский защитник ворвался в основу «Шальке» полтора сезона назад – и был, наверное, самым светлым пятном в темном для клуба периоде. Переход к чемпиону Италии – явный шаг вперед, хотя Малика явно берут на перспективу.

Расмус Хейлунд – из «Штурм Грац» в «Аталанту», 17 млн евро

Молодой датский нападающий только зимой приехал в Австрию из «Копенгагена», но быстро всех впечатлил. Этот сезон тоже начал бодрейше: 3+2 в чемпионате, 2+1 в Кубке и 1 гол в квалификации ЛЧ. Неплохой бизнес для «Штурма» – 19-летнего игрока взяли всего за 1,8 млн евро.

Томмазо Манчини – из «Виченцы» в «Ювентус», 2 млн евро

Томмазо не родственник Роберто Манчини, но тоже считается талантливым нападающим. За 18-летнего форварда «Виченцы» боролись «Милан», «Рома» и «Боруссия Д», но «Юве» всех обошел – единственный договорился с отцом игрока. Через пару сезонов узнаем, стоил ли Манчини таких усилий. 

Антонин Барак – из «Вероны» в «Фиорентину», аренда за 1,5 млн евро

27-летний чешский полузащитник в прошлом сезоне оформил 11+4 в 29 матчах Серии А. Летом за Бараком приходили и «Наполи», и «Тоттенхэм». Но в итоге Антонин проведет сезон во Флоренции.

Джошуа Зиркзее – из «Баварии» в «Болонью», 8,5 млн евро

Зиркзее периодически неплохо подменял Левандовского в «Баварии» (4+1 за 17 матчей), но в последние пару лет мюнхенцы отдавали его в аренду. После неплохого сезона в «Андерлехте» (47 игр, 18+13) Джошуа уезжает в Серию А.

Никола Моро – из «Динамо» в «Болонью», аренда за 1,5 млн евро

Еще один игрок, улетевший из РПЛ в европейскую лигу. Моро поможет Синише Михайловичу наладить игру в центре поля. Если хорват хорошо проведет сезон, то итальянский клуб может превратить аренду в полноценный переход. 

Андреа Белотти – из «Торино» в «Рому», бесплатно

Нападающий сборной Италии, за которого «Торино» несколько лет просил не меньше 50 млн евро, почти все лето ждал достойного предложения. Под конец августа Беллотти все-таки договорился с «Ромой».

Мади Камара – из «Олимпиакоса» в «Рому», аренда за 1,2 млн евро

Травма Джорджиньо Вейналдума заставила столичный клуб искать нового игрока в центр поля. Выбор пал на гвинейца из «Олимпиакоса», на аренду которого потратили 1,2 млн евро. Похоже, Моуринью всерьез нацелен на победу в Серии А в этом сезоне.

Харри Уинкс – из «Тоттенхэма» в «Сампдорию», аренда

В последние пару сезонов развитие английского полузащитника застопорилось, да и Конте закупился игроками центра поля – места для Харри не осталось даже в обойме. Уинкс выбрал неожиданное место для перезагрузки – едет в Серию А.

Кингсли Эхизибуэ – из «Кельна» в «Удинезе», 1 млн евро

«Удинезе» продал Бернара Соппи в «Аталанту» и Науэля Молину в «Атлетико», но нашел замену на правый фланг защиты – Эхизибуэ родился в Мюнхене, вырос в Голландии, а играет за сборную Нигерии. Для 189-сантиметрового игрока у Кингсли отличные скоростные данные.

Флавиус Данилюк – из «Ниццы» в «Салернитану», 5 млн евро

Мы так внимательно следили за шоппингом «Ноттингем Форест» и «Монцы», что чуть не упустили мощную закупку «Салернитаны». Чудом оставшаяся в Серии А команда за лето подписала уже 20 новичков. Австрийский защитник Данилюк как раз добил число до круглого.  

Феликс Афена-Гьян – из «Ромы» в «Кремонезе», 6 млн евро

Тот самый парень, которому Моуринью дарил кроссовки за первые голы, уходит к новичку Серии А. Напоследок Феликс поблагодарил Жозе за доверие: «Последние 7 месяцев полностью изменили мою жизнь. Спасибо, что поверили в меня».

Джузеппе Пеццелла – из «Пармы» в «Лечче», аренда

Пеццелла – все-таки хороший защитник по меркам Серии А. Это понимают и в «Парме», поэтому отпускают игрока в команды из высшей лиги в аренду. В прошлом сезоне Джузеппе неплохо закрывал левый фланг «Аталанты», в этом году будет делать ту же работу в «Лечче».

Фелипе Кайседо – из «Дженоа» в «Абху», бесплатно

В прошлом сезоне Кайседо внезапно оказался в аренде в «Интере», за который провел гроссмейтерскую 21 минуту в Серии А. Летом контракт с «Дженоа» закончился, поэтому Кайседо поехал в Саудовскую Аравию – популярное направление для ветеранов.

Джордан Лукаку – из «Лацио» в «Понферрадину», бесплатно

Пока старший брат Лукаку перебирает топ-клубы, младший катается по разным странам. Из «Лацио» его отправляли в аренду и в родную Бельгию, и в Серию Б, а теперь Джордан попробует себя во второй испанской лиге.

Фабиан Руис – из «Наполи» в «ПСЖ», 23 млн евро

У испанского полузащитника оставался год по контракту с неаполитанцами. На Руиса в разное время претендовали и «Реал» с «Барсой», но этим летом за Фабианом пришел только «ПСЖ».

Софиан Диоп – из «Монако» в «Ниццу», около 15 млн евро

Талантливый крайний полузащитник долго конкурировал с Головиным за место в старте, но этим летом в «Монако» появился еще и Такуми Минамино. А спрос на Диопа был и раньше – Софиан отправился в «Ниццу» к Люсьену Фавру.

Николя Пепе – из «Арсенала» в «Ниццу», аренда

Самый дорогой игрок в истории «Арсенала» всех разочаровал. Пришел за 80 млн (по поводу трансфера даже провели расследование), а сейчас ушел в аренду назад во Францию. После первого матча тренер Люсьен Фавр недоволен – говорит, что Пепе ленивый и не отрабатывает в прессинге.

Махди Камара – из «Сент-Этьена» в «Брест», аренда

Камара – достаточно талантливый полузащитник, поигравший за детские сборные Франции. Но неделя у него явно не задалась: 20 августа проиграл 0:6 «Гавру» за «Сент-Этьен» в Лиге 2, 26-го перешел в «Брест», 28-го – проиграл с новым клубом «Монпелье» 0:7.

Максимилиано Кофрие – из «Спартака» в «Клермон», аренда

«Он, может, и не был талантливым футболистом, но точно выкладывался на полную», – самая частая рецензия на игру бельгийца под прощальным постом. Теперь у болельщиков «Спартака» появился повод следить за «Клермоном» в чемпионате Франции.

Антонио Баррека – из «Монако» в «Кальяри», бесплатно

Четыре года назад «Монако» купил левого защитника итальянской молодежки у «Торино» за 10 млн евро. За 4 года Баррека провел во Франции 9 чудесных матчей (целых 2 победы) и даже сделал 2 ассиста. Зато Антонио с завидной регулярностью ездил в аренды в Серию А и Серию Б. Переход в «Кальяри» на этом фоне выглядит очень логично.

Альваро Гонсалес – из «Марселя» в «Аль-Насср», бесплатно

У испанского защитника закончился контракт с «Марселем», поэтому он искал варианты последнего жирного контракта. У Альваро было предложение из «Спартака», но жена вроде бы отказалась ехать в Москву. Теперь семья Гонсалеса едет в Саудовскую Аравию.

Кэлвин Стенгс – из «Ниццы» в «Антверпен», аренда

Стенгс приехал во Францию в качестве звезды чемпионата Голландии, наследника Роббена и парня дочери Франка де Бура (на вызовы в сборную это не влияло). За сезон у Стенгса 1+1 в 24 матчах Лиги 1, а на его позицию летом уже взяли Николя Пепе. Кэлвина же отправили за игровой практикой в «Антверпен».

Патрик Берг – из «Ланса» в «Буде-Глимт», сумма неизвестна

Капитан и игрок «Буде-Глимта» в третьем поколении (отец и дед тоже играли) зимой поехал в «Ланс». Но с адаптацией к европейскому футболу у воспитанников самого северного чемпиона пока не очень – спустя полгода Берг вернулся домой.

Зурико Давиташвили – из «Динамо Батуми» в «Бордо», аренда

Зурико мог бы вытаскивать «Рубин» или тульский «Арсенал» из Первой лиги в РПЛ, но вместо этого весной уехал в «Батуми» – и теперь будет возвращать «Бордо» в Лигу 1.

Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Байер», аренда

Один из самых одаренных выпускников академии «Челси» последних лет все-таки уехал в Бундеслигу. Пару лет назад на него претендовала «Бавария», но теперь Каллум в сухой аренде в «Леверкузене». Тут его вряд ли будут заставлять играть латераля, как это делал Тухель.

Натан Нгуму – из «Тулузы» в «Боруссию Менхенгладбах», 8 млн евро

Нгуму – молодой вингер, в прошлом сезоне разорвавший Лигу 2. Сейчас за парнем пришел «Гладбах», который полтора года назад уже купил у «Тулузы» полузащитника Куадьо Коне – сейчас за ним стоит очередь из топ-клубов. А вы уже читали про то, как искусственный интеллект советует «Тулузе», кого покупать?

Сепп ван ден Берг – из «Ливерпуля» в «Шальке», аренда

У голландского защитника (может сыграть и в центре, и справа) были несколько неплохих сезонов в Чемпионшипе, но теперь «Ливерпуль» хотел дать Ван ден Бергу возможность для шага вперед. В «Шальке» у Сеппа хватит работы.

Мергим Бериша – из «Фенербахче» в «Аугсбург», аренда за 500 тыс евро

У талантливого немецкого нападающего не пошло в Турции, но спрос на него этим летом был серьезный. Активнее всего слухи отправляли Беришу в «Лидс» к бывшему тренеру Джесси Маршу. Но Мергим поехал в Бундеслигу.

Фредрик Бьеркан – из «Герты» в «Фейеноорд», аренда

Еще один воспитанник «Буде-Глимт» в нашей подборке. В январе он пришел в «Герту», но сейчас Сандро Шварц отправил его в аренду в «Фейеноорд» – там норвежец может стать заменой для ушедшего в «МЮ» Тирелла Маласии.

Рафаэл Оньедика – из «Мидтьюлланда» в «Брюгге», 10 млн евро

За опорником все лето гонялся «Милан» – в нем видели замену Кессиэ. Но Мальдини не хотел платить больше 5 млн евро, а вот «Брюгге» потянул финансовые запросы. 

Роман Яремчук – из «Бенфики» в «Брюгге», 16 млн евро

За сезон в Португалии Роман явно не оправдал бомбардирские ожидания – 6 голов в чемпионате и 3 в ЛЧ. Зато Яремчук забивал «Ливерпулю» на «Энфилде». Возвращение в Бельгию, где украинец колотил голы, хороший ход – к тому же, «Брюгге» Роман точно поможет в Лиге чемпионов.

Сотирис Александропулос – из «Панатинаикоса» в «Спортинг», 5 млн евро

За одно окно «Спортинг» потерял пару основных полузащитников Палинья-Нунеш и во многом поэтому невнятно стартовал. Александропулос – 20-летний игрок сборной Греции, который уже три года играет на высоком уровне. Посмотрим, станет ли он полноценной заменой для ушедших.

Стивен Колкер – из «Фенербахче» в «Фатих Карагюмрюк», бесплатно

Бывший защитник (и ситуативно нападающий) «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» уже три года играет в Турции. За это время он получил вызов в сборную Сьерра-Леоне и сменил уже 4 клуба. Теперь зацементирует оборону команды Пирло и Оздоева.

Андреас Корнелиус – из «Трабзонспора» в «Копенгаген», 6 млн евро

«Копенгаген» максимально жестко обошелся с чемпионом Турции. Сначала не пустил в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь еще и забрал лучшего бомбардира. Корнелиус, в начале лета забивший 2 сборной Франции на «Стад де Франс», спустя 5 лет вернулся в родной клуб.

Милан Павков – из «Црвены Звезды» в «Аль-Файха», 1 млн евро

Гризманн, Винисиус, Месси, Маркос Льоренте, Бен-Йеддер, Раджа Наингголан и Милан Павков – все они делали дубль в ворота «Ливерпуля» Клоппа в Лиге чемпионов. Теперь серб, попавший в отличную компанию, уехал в Саудовскую Аравию.

Сеад Хакшабанович – из «Рубина» в «Селтик», 2,5 млн евро

Мы хвалим Томаса Цорна за продажу Бека-Бека в «Ниццу», «Рубин» тоже продает легионеров в европейские чемпионаты, но есть нюанс – того же Хакшабановича брали за 6,5 млн. Еще пару миллионов потеряли на возвращении Дрейера в «Мидтьюлланд». 

Трансферная подборка прошлой недели: Каземиро в «МЮ», Дзюба в «Адане», португалец за 45 млн в «Вулвз»

Фото: instagram.com/valenciacf; instagram.com/besiktas; instagram.com/atleticodemadrid; instagram.com/psg; instagram.com/everton; instagram.com/bcfc; clermontfoot.com; instagram.com/clubbrugge; instagram.com/bayer04fussball; instagram.com/lafc; twitter.com/Atalanta_BC; instagram.com/ussalernitana1919official; globallookpress.com/Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency

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