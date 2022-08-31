Антони в «МЮ» за 100 млн, Белотти в «Роме», Кавани выбрал «Валенсию» – трансферы за неделю

А «Ювентус» взял Манчини.

Закрытие трансферного окна в Европе совсем близко – в топовых чемпионатах дедлайн назначен на вечер 1 сентября. Клубы активно проводят последнюю неделю лета, а мы фиксируем главное.

Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95+5 млн евро

Тен Хаг очень хотел усилить атаку знакомым бразильцем, сам Антони тоже рвался в «МЮ», даже лично пришел к Фабрицио Романо и сказал, что хочет в Англию, а его не пускают. После такого шага руководство амстердамского клуба все-таки согласилось продать нападающего – за рекордную для Голландии сумму.

Лукас Пакета – из «Лиона» в «Вест Хэм», 43 млн евро

Лондонский клуб ужасно стартовал в АПЛ (0 очков в первых 3 турах), поэтому Дэвид Мойес спешно укрепил состав. Пакета – лидер «Лиона» последних лет и футболист сборной Бразилии. Если будет успешен, то клуб заплатит за него еще 18 млн бонусов – и Лукас станет самым дорогим игроком в истории «Вест Хэма».

Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси», 82,5 млн евро

«Лестер» закрепился в статусе поставщика самых дорогих защитников – Фофана чуть-чуть не дотянул до рекорда Харри Магуайра. Вообще, удивительно, что столько заплатили за игрока, который пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы. И да, это третий трансфер защитника за лето у «Челси».

Саша Калайджич – из «Штутгарта» в «Вулверхэмптон», 18 млн евро

К двухметровому австрийскому (да, не португальскому) нападающему этим летом присматривалась даже «Бавария». «Вулвз» же увидели в Калайджиче альтернативу Раулю Хименесу, который сильно сдал после травмы.

Александер Исак – из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл», 70 млн евро

Первая по-настоящему дорогая покупка саудовских шейхов «Ньюкасла». Сам Златан называл Исака «новым Златаном», Алекс не сработался с Тухелем в «Боруссии» и провел отличный Евро в прошлом году. Сезон-2021/22 он чуть смазал, но «Ньюкасл» и Эдди Хау это не смутило.

Нил Мопе – из «Брайтона» в «Эвертон», 11,8 млн евро

Мопе долго был основным нападающим команды Грэма Поттера, но, похоже, в клубе устали от его нестабильной формы, не самой выдающейся реализации и легкой склочности. Этим летом в «Брайтон» приехал зажигавший в Бельгии Дениз Ундав и заиграл Дэнни Уэлбек. «Брайтон» же дал понять, что готов расстаться с Мопе – в гонке участвовали «Салернитана», «Фулхэм», «Ноттингем» и «Эвертон». В итоге Нил едет к Лэмпарду – решать проблему «Эвертона» с нападающими.

Хван Ый Чжо – из «Бордо» в «Ноттингем Форест», 4 млн евро

«Форест» поучаствовал в распродаже «Бордо», урвав корейского нападающего. Правда, этот сезон Хван проведет в Греции – его сразу же отдали в аренду в «Олимпиакос» (у которого с «Ноттингемом» общий владелец – Евангелос Маринакис).

Ренан Лоди – из «Атлетико» в «Ноттингем Форест», аренда за 5 млн евро

19-й трансфер «НФ» за летнее окно! ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ! Бразильский левый защитник понадобился новичку АПЛ из-за того, что купленный на эту позицию Омар Ричардс восстанавливается после перелома ноги.

Для самого Лоди, попавшего в немилость Симеоне, это шанс играть в основе клуба АПЛ перед чемпионатом мира. Для сборной Бразилии левый защитник – самая проблемная позиция.

Мэтт Кларк – из «Брайтона» в «Мидлсбро», 2,6 млн евро

Левоногого центрального защитника взяли из «Портсмута» 3 года назад за 4 млн евро. С тех пор он так и не дебютировал в Премьер-лиге, но неплохо поездил по арендам. Кларка отправили в Чемпионшип к серьезно укрепляющемуся «Боро» – ждем команду через год в АПЛ?

Деле Алли – из «Эвертона» в «Бешикташ», аренда

Логичное продолжение карьеры некогда главного английского таланта. Алли так сдал, что за полгода разочаровал Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Турция или поможет Деле вернуться в большой футбол, или похоронит карьеру окончательно.

Нильс Нкунку – из «Эвертона» в «Кардифф», аренда

Жан-Филип Гбамен – из «Эвертона» в «Трабзонспор», аренда

Ливерпульский клуб разгружает состав. Гбамен после аренды в ЦСКА отправляется к чемпиону Турции, левый защитник Нкунку – в Чемпионшип.

Кацпер Козловски – из «Брайтона» в «Витесс», аренда

Самый молодой игрок Евро-2020 пока не готов к АПЛ, поэтому едет в аренду в «Витесс». Когда-то именно такой шаг помог и Мэйсону Маунту, и Мартину Эдегору, и Армандо Бройе, и даже Немане Матичу.

Льюис Грэббан – из «Ноттингем Форрест» в «Аль-Ахли», бесплатно

Легенда Чемпионшипа (дважды лучший бомбардир) и «Ноттингем Форест» ушел из клуба после выхода в АПЛ – у нападающего закончился контракт. Ямайский форвард уехал на заслуженную пенсию в Саудовскую Аравию.

Ганнибал Межбри – из «Манчестер Юнайтед» в «Бирмингем», аренда

В академии «МЮ» вырос тунисский двойник Феллайни – рослый атакующий полузащитник с пышной прической. Конкуренция в центре поля пока высока, поэтому Меджбри отправили набираться опыта в Чемпионшипе. «Бирмингем» представил Ганнибала самым логичным и веселым образом.

Патрик Кутроне – из «Вулверхэмптона» в «Комо», сумма неизвестна

Пять лет назад юный нападающий ярко стартовал в «Милане» и много забивал за итальянские молодежки, но постепенно сдулся. В 2019-м «Вулвз» заплатили за Кутроне 18 млн евро – и трижды отправляли нападающего в аренду. «Фиорентина» (5 голов), «Валенсия» (0 голов), «Эмполи» (3 гола) – логично, что следующим шагом стала Серия Б и родной город. Повезло, что «Комо» – один из фаворитов сезона.

Икер Браво – из «Байера» в «Реал Мадрид», аренда за 300 тыс евро

Этим летом воспитанники «Ла Масии» пришли в «Челси» (Кукурелья), «Ман Сити» (Серхио Гомес) и даже «Реал». Нападающий Икер Браво год назад уехал в «Байер», там много забивал за дубль и даже дебютировал за основу в 17 лет. Но летом пришел «Мадрид», который ищет усиление атаки. Кто знает, может именно Браво и станет подменой для Бензема?

Серхио Регилон – из «Тоттенхэма» в «Атлетико», аренда

Испанский левый защитник перешел из «Реала» пару лет назад и очень неплохо вписался в «Тоттенхэм». Проблемы начались с приходом Конте, которого Регилон не устроил на позиции латераля. Теперь Серхио возвращается в Мадрид, но уже в другую команду. Следующим летом «Атлетико» может даже выкупить игрока.

Андер Эррера – из «ПСЖ» в «Атлетик Бильбао», аренда

«ПСЖ» чистит состав – и Эррера попал в списки ненужных игроков. Возвращение баска в Бильбао читалось. Он укрепит центр поля практически родного клуба, а следующим летом у Андера закончится контракт в Париже.

Хуанми Латаса – из «Реала» в «Хетафе», бесплатно

В начале лета предполагалось, что именно Латаса станет опцией подмены для Карима Бензема в атаке «Реала». Но в итоге Латаса уходит бесплатно к соседям в «Хетафе» – «Реал» оставил себе 50% с перепродажи. Такая схема очень нравится Пересу – он с удовольствием раздает талантов «Кастильи», сохраняя за «Реалом» половину прав.

Александр Серлот – из «РБ Лейпциг» в «Реал Сосьедад», аренда за 1,5 млн евро

А вот и замена для Исака. Прошлый сезон норвежец тоже провел в аренде в Сан-Себастьяне (44 матча, 8 голов).

Эдинсон Кавани – из «Манчестер Юнайтед» в «Валенсию», бесплатно

Уругвайский форвард все лето искал подходящий вариант продолжения карьеры. В итоге выбрал «Валенсию» – оттуда как раз уходит другой уругвайский форвард Макси Гомес.

Андре Алмейда – из «Витории Гимараэш» в «Валенсию», 7,5 млн евро

Алмейда – подающий надежды и достаточно универсальный 22-летний полузащитник из чемпионата Португалии. Естественно, тут не обошлось без Жорже Мендеша – он помогает Гаттузо укомплектовывать команду. После прихода Андре «Валенсии» не так страшен уход Карлоса Солера.

Тино Кадевере – из «Лиона» в «Мальорку», аренда за 400 тыс евро

«Лион» подписал Кадевере из «Гавра», в котором зимбабвиец стал лучшим бомбардиром Лиги 2. Но в элите французского футбола у Кадевере не задалось, летом он рассорился с Петером Бошем и попросился на выход. Предложений хватало: издание Get French Football News пишет, что «Лиону» пришло около дюжины запросов по аренде. В итоге Тино оказался в «Мальорке».

Тео Бонгонда – из «Генка» в «Кадис», 3 млн евро

Бельгийский конголезец в 19 лет попал в «Сельту» и даже неплохо в ней смотрелся. Последние несколько лет Тео играл в Бельгии, но вновь позвала Ла Лига – и вингер сорвался, потому что «чувствовал, что нужен «Кадису».

Брайан Окампо – из «Насьоналя» в «Кадис», 1,9 млн евро

23-летний уругвайский вингер успел недолго поиграть с вернувшимся в «Насьональ» Суаресом и даже оформил ассист на первый гол Луиса. Легендарный нападающий проводил Окампо в Ла Лигу трогательным посланием – пожелал воспользоваться шансом и показать максимум. Если получится, то Окампо и Суарес вполне могут встретиться в сборной на ЧМ-2022.

Кристиан Тельо – из «Бетиса» в «Лос-Анджелес», бесплатно

Фланговый игрок, начинавший еще в «Барселоне» Гвардиолы, покидает Испанию. У Кристиана были варианты в Европе, но он в итоге предпочел поездку в США – будет играть в одном городе с другими экс-каталонцами Рики Пучем и Мартином Касересом (оба перешли в «Гэлакси»).

Мика Мармоль – из «Барселоны» в «Андорру», бесплатно

И еще один молодой игрок «Барсы» уходит бесплатно. Мармоль мог бы сражаться в обороне в паре с Пике, но в итоге сыграет в Сегунде за клуб Жерара.

Гвидо Карилло – из «Эльче» в «Хенан Лонгмен», бесплатно

За 7 лет в Европе аргентинский нападающий забил 38 голов. 21 мяч пришелся на 3 года в «Монако», после чего Карилло за 20 млн евро купил «Саутгемптон». За «Эльче» у Гвидо всего 7 голов в 54 играх. Клуб без сожаления отпустил форварда в Китай.

Малик Тиав – из «Шальке» в «Милан», 5 млн евро

Немецко-финский защитник ворвался в основу «Шальке» полтора сезона назад – и был, наверное, самым светлым пятном в темном для клуба периоде. Переход к чемпиону Италии – явный шаг вперед, хотя Малика явно берут на перспективу.

Расмус Хейлунд – из «Штурм Грац» в «Аталанту», 17 млн евро

Молодой датский нападающий только зимой приехал в Австрию из «Копенгагена», но быстро всех впечатлил. Этот сезон тоже начал бодрейше: 3+2 в чемпионате, 2+1 в Кубке и 1 гол в квалификации ЛЧ. Неплохой бизнес для «Штурма» – 19-летнего игрока взяли всего за 1,8 млн евро.

Томмазо Манчини – из «Виченцы» в «Ювентус», 2 млн евро

Томмазо не родственник Роберто Манчини, но тоже считается талантливым нападающим. За 18-летнего форварда «Виченцы» боролись «Милан», «Рома» и «Боруссия Д», но «Юве» всех обошел – единственный договорился с отцом игрока. Через пару сезонов узнаем, стоил ли Манчини таких усилий.

Антонин Барак – из «Вероны» в «Фиорентину», аренда за 1,5 млн евро

27-летний чешский полузащитник в прошлом сезоне оформил 11+4 в 29 матчах Серии А. Летом за Бараком приходили и «Наполи», и «Тоттенхэм». Но в итоге Антонин проведет сезон во Флоренции.

Джошуа Зиркзее – из «Баварии» в «Болонью», 8,5 млн евро

Зиркзее периодически неплохо подменял Левандовского в «Баварии» (4+1 за 17 матчей), но в последние пару лет мюнхенцы отдавали его в аренду. После неплохого сезона в «Андерлехте» (47 игр, 18+13) Джошуа уезжает в Серию А.

Никола Моро – из «Динамо» в «Болонью», аренда за 1,5 млн евро

Еще один игрок, улетевший из РПЛ в европейскую лигу. Моро поможет Синише Михайловичу наладить игру в центре поля. Если хорват хорошо проведет сезон, то итальянский клуб может превратить аренду в полноценный переход.

Андреа Белотти – из «Торино» в «Рому», бесплатно

Нападающий сборной Италии, за которого «Торино» несколько лет просил не меньше 50 млн евро, почти все лето ждал достойного предложения. Под конец августа Беллотти все-таки договорился с «Ромой».

Мади Камара – из «Олимпиакоса» в «Рому», аренда за 1,2 млн евро

Травма Джорджиньо Вейналдума заставила столичный клуб искать нового игрока в центр поля. Выбор пал на гвинейца из «Олимпиакоса», на аренду которого потратили 1,2 млн евро. Похоже, Моуринью всерьез нацелен на победу в Серии А в этом сезоне.

Харри Уинкс – из «Тоттенхэма» в «Сампдорию», аренда

В последние пару сезонов развитие английского полузащитника застопорилось, да и Конте закупился игроками центра поля – места для Харри не осталось даже в обойме. Уинкс выбрал неожиданное место для перезагрузки – едет в Серию А.

Кингсли Эхизибуэ – из «Кельна» в «Удинезе», 1 млн евро

«Удинезе» продал Бернара Соппи в «Аталанту» и Науэля Молину в «Атлетико», но нашел замену на правый фланг защиты – Эхизибуэ родился в Мюнхене, вырос в Голландии, а играет за сборную Нигерии. Для 189-сантиметрового игрока у Кингсли отличные скоростные данные.

Флавиус Данилюк – из «Ниццы» в «Салернитану», 5 млн евро

Мы так внимательно следили за шоппингом «Ноттингем Форест» и «Монцы», что чуть не упустили мощную закупку «Салернитаны». Чудом оставшаяся в Серии А команда за лето подписала уже 20 новичков. Австрийский защитник Данилюк как раз добил число до круглого.

Феликс Афена-Гьян – из «Ромы» в «Кремонезе», 6 млн евро

Тот самый парень, которому Моуринью дарил кроссовки за первые голы, уходит к новичку Серии А. Напоследок Феликс поблагодарил Жозе за доверие: «Последние 7 месяцев полностью изменили мою жизнь. Спасибо, что поверили в меня».

Джузеппе Пеццелла – из «Пармы» в «Лечче», аренда

Пеццелла – все-таки хороший защитник по меркам Серии А. Это понимают и в «Парме», поэтому отпускают игрока в команды из высшей лиги в аренду. В прошлом сезоне Джузеппе неплохо закрывал левый фланг «Аталанты», в этом году будет делать ту же работу в «Лечче».

Фелипе Кайседо – из «Дженоа» в «Абху», бесплатно

В прошлом сезоне Кайседо внезапно оказался в аренде в «Интере», за который провел гроссмейтерскую 21 минуту в Серии А. Летом контракт с «Дженоа» закончился, поэтому Кайседо поехал в Саудовскую Аравию – популярное направление для ветеранов.

Джордан Лукаку – из «Лацио» в «Понферрадину», бесплатно

Пока старший брат Лукаку перебирает топ-клубы, младший катается по разным странам. Из «Лацио» его отправляли в аренду и в родную Бельгию, и в Серию Б, а теперь Джордан попробует себя во второй испанской лиге.

Фабиан Руис – из «Наполи» в «ПСЖ», 23 млн евро

У испанского полузащитника оставался год по контракту с неаполитанцами. На Руиса в разное время претендовали и «Реал» с «Барсой», но этим летом за Фабианом пришел только «ПСЖ».

Софиан Диоп – из «Монако» в «Ниццу», около 15 млн евро

Талантливый крайний полузащитник долго конкурировал с Головиным за место в старте, но этим летом в «Монако» появился еще и Такуми Минамино. А спрос на Диопа был и раньше – Софиан отправился в «Ниццу» к Люсьену Фавру.

Николя Пепе – из «Арсенала» в «Ниццу», аренда

Самый дорогой игрок в истории «Арсенала» всех разочаровал. Пришел за 80 млн (по поводу трансфера даже провели расследование), а сейчас ушел в аренду назад во Францию. После первого матча тренер Люсьен Фавр недоволен – говорит, что Пепе ленивый и не отрабатывает в прессинге.

Махди Камара – из «Сент-Этьена» в «Брест», аренда

Камара – достаточно талантливый полузащитник, поигравший за детские сборные Франции. Но неделя у него явно не задалась: 20 августа проиграл 0:6 «Гавру» за «Сент-Этьен» в Лиге 2, 26-го перешел в «Брест», 28-го – проиграл с новым клубом «Монпелье» 0:7.

Максимилиано Кофрие – из «Спартака» в «Клермон», аренда

«Он, может, и не был талантливым футболистом, но точно выкладывался на полную», – самая частая рецензия на игру бельгийца под прощальным постом. Теперь у болельщиков «Спартака» появился повод следить за «Клермоном» в чемпионате Франции.

Антонио Баррека – из «Монако» в «Кальяри», бесплатно

Четыре года назад «Монако» купил левого защитника итальянской молодежки у «Торино» за 10 млн евро. За 4 года Баррека провел во Франции 9 чудесных матчей (целых 2 победы) и даже сделал 2 ассиста. Зато Антонио с завидной регулярностью ездил в аренды в Серию А и Серию Б. Переход в «Кальяри» на этом фоне выглядит очень логично.

Альваро Гонсалес – из «Марселя» в «Аль-Насср», бесплатно

У испанского защитника закончился контракт с «Марселем», поэтому он искал варианты последнего жирного контракта. У Альваро было предложение из «Спартака», но жена вроде бы отказалась ехать в Москву. Теперь семья Гонсалеса едет в Саудовскую Аравию.

Кэлвин Стенгс – из «Ниццы» в «Антверпен», аренда

Стенгс приехал во Францию в качестве звезды чемпионата Голландии, наследника Роббена и парня дочери Франка де Бура (на вызовы в сборную это не влияло). За сезон у Стенгса 1+1 в 24 матчах Лиги 1, а на его позицию летом уже взяли Николя Пепе. Кэлвина же отправили за игровой практикой в «Антверпен».

Патрик Берг – из «Ланса» в «Буде-Глимт», сумма неизвестна

Капитан и игрок «Буде-Глимта» в третьем поколении (отец и дед тоже играли) зимой поехал в «Ланс». Но с адаптацией к европейскому футболу у воспитанников самого северного чемпиона пока не очень – спустя полгода Берг вернулся домой.

Зурико Давиташвили – из «Динамо Батуми» в «Бордо», аренда

Зурико мог бы вытаскивать «Рубин» или тульский «Арсенал» из Первой лиги в РПЛ, но вместо этого весной уехал в «Батуми» – и теперь будет возвращать «Бордо» в Лигу 1.

Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Байер», аренда

Один из самых одаренных выпускников академии «Челси» последних лет все-таки уехал в Бундеслигу. Пару лет назад на него претендовала «Бавария», но теперь Каллум в сухой аренде в «Леверкузене». Тут его вряд ли будут заставлять играть латераля, как это делал Тухель.

Натан Нгуму – из «Тулузы» в «Боруссию Менхенгладбах», 8 млн евро

Нгуму – молодой вингер, в прошлом сезоне разорвавший Лигу 2. Сейчас за парнем пришел «Гладбах», который полтора года назад уже купил у «Тулузы» полузащитника Куадьо Коне – сейчас за ним стоит очередь из топ-клубов. А вы уже читали про то, как искусственный интеллект советует «Тулузе», кого покупать?

Сепп ван ден Берг – из «Ливерпуля» в «Шальке», аренда

У голландского защитника (может сыграть и в центре, и справа) были несколько неплохих сезонов в Чемпионшипе, но теперь «Ливерпуль» хотел дать Ван ден Бергу возможность для шага вперед. В «Шальке» у Сеппа хватит работы.

Мергим Бериша – из «Фенербахче» в «Аугсбург», аренда за 500 тыс евро

У талантливого немецкого нападающего не пошло в Турции, но спрос на него этим летом был серьезный. Активнее всего слухи отправляли Беришу в «Лидс» к бывшему тренеру Джесси Маршу. Но Мергим поехал в Бундеслигу.

Фредрик Бьеркан – из «Герты» в «Фейеноорд», аренда

Еще один воспитанник «Буде-Глимт» в нашей подборке. В январе он пришел в «Герту», но сейчас Сандро Шварц отправил его в аренду в «Фейеноорд» – там норвежец может стать заменой для ушедшего в «МЮ» Тирелла Маласии.

Рафаэл Оньедика – из «Мидтьюлланда» в «Брюгге», 10 млн евро

За опорником все лето гонялся «Милан» – в нем видели замену Кессиэ. Но Мальдини не хотел платить больше 5 млн евро, а вот «Брюгге» потянул финансовые запросы.

Роман Яремчук – из «Бенфики» в «Брюгге», 16 млн евро

За сезон в Португалии Роман явно не оправдал бомбардирские ожидания – 6 голов в чемпионате и 3 в ЛЧ. Зато Яремчук забивал «Ливерпулю» на «Энфилде». Возвращение в Бельгию, где украинец колотил голы, хороший ход – к тому же, «Брюгге» Роман точно поможет в Лиге чемпионов.

Сотирис Александропулос – из «Панатинаикоса» в «Спортинг», 5 млн евро

За одно окно «Спортинг» потерял пару основных полузащитников Палинья-Нунеш и во многом поэтому невнятно стартовал. Александропулос – 20-летний игрок сборной Греции, который уже три года играет на высоком уровне. Посмотрим, станет ли он полноценной заменой для ушедших.

Стивен Колкер – из «Фенербахче» в «Фатих Карагюмрюк», бесплатно

Бывший защитник (и ситуативно нападающий) «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» уже три года играет в Турции. За это время он получил вызов в сборную Сьерра-Леоне и сменил уже 4 клуба. Теперь зацементирует оборону команды Пирло и Оздоева.

Андреас Корнелиус – из «Трабзонспора» в «Копенгаген», 6 млн евро

«Копенгаген» максимально жестко обошелся с чемпионом Турции. Сначала не пустил в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь еще и забрал лучшего бомбардира. Корнелиус, в начале лета забивший 2 сборной Франции на «Стад де Франс», спустя 5 лет вернулся в родной клуб.

Милан Павков – из «Црвены Звезды» в «Аль-Файха», 1 млн евро

Гризманн, Винисиус, Месси, Маркос Льоренте, Бен-Йеддер, Раджа Наингголан и Милан Павков – все они делали дубль в ворота «Ливерпуля» Клоппа в Лиге чемпионов. Теперь серб, попавший в отличную компанию, уехал в Саудовскую Аравию.

Сеад Хакшабанович – из «Рубина» в «Селтик», 2,5 млн евро

Мы хвалим Томаса Цорна за продажу Бека-Бека в «Ниццу», «Рубин» тоже продает легионеров в европейские чемпионаты, но есть нюанс – того же Хакшабановича брали за 6,5 млн. Еще пару миллионов потеряли на возвращении Дрейера в «Мидтьюлланд».

Фото: instagram.com/valenciacf; instagram.com/besiktas; instagram.com/atleticodemadrid; instagram.com/psg; instagram.com/everton; instagram.com/bcfc; clermontfoot.com; instagram.com/clubbrugge; instagram.com/bayer04fussball; instagram.com/lafc; twitter.com/Atalanta_BC; instagram.com/ussalernitana1919official; globallookpress.com/Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency