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Хименес из «Вулвз» отпраздновал гол, прямо на поле переодевшись в пирата. С повязкой на глазу и крюком вместо руки

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Рауль Хименес Рауль Хименес
Футбол Футбол

Креатив звезды сборной Мексики.

Во вторник в рядовом матче Кубка английской Лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Престон» – 2:1. У этой игры было немного шансов привлечь внимание (хотя для «Вулвз» это первая победа в сезоне), но все же получилось – благодаря экстраординарному празднованию от Рауля Хименеса. 

Мексиканец забил на 8-й минуте, замкнув прострел с левого фланга. Сначала он разделил радость с партнерами и обнял отдавшего голевой пас Раяна Аит-Нури, а затем устроил шоу. Через несколько секунд Рауль выглядел так:

С образом понятно – пират. Но как на поле оказался крюк?! И повязка на глаз?

Крюк форвард припрятал в мешке, который положил за ворота. Выглядит внушительно. А на глаз Хименес нацепил защитную повязку для головы, с которой вынужден играть из-за перелома черепа, полученного на поле в ноябре 2020 года.  

Защита для головы с Хименесом до конца карьеры (Рауль не снимает ее и на тренировках), но из-за черных волос ткань почти не видно. Это облегченная версия повязки – она прикрывает зону костной травмы. Когда в прошлом году форвард вернулся на поле, он носил защиту, напоминающую шлем. Рауль отказался от такого варианта – он не мог контролировать траекторию мяча после ударов головой.

Из-за головной повязки одноклубники прозвали Хименеса «пират». Летом мексиканец уже отмечал гол с повязкой на глазу, но с крюком он значительно прокачал празднование.

Рауль Хименес получил перелом черепа. Звучит страшно – как после этого возвращаются в футбол?

Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall, Catherine Ivill

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