«Юве» сыграл по схеме «октагон». А Аллегри сказал, что его смешат разговоры о расстановке

Но тренер сохраняет оптимизм.

Массимиано Аллегри снова под огнем критики: после нулевой ничьей с «Сампдорией» в сети завирусился скрин игры «Ювентуса» с мячом – вообще без центра.

Больше, чем октагон.

Это самый яркий пример, но проблемы во владении у туринцев были постоянными – в концовке первого тайма защитники пасовались между собой примерно полторы минуты. Полузащита оторвалась настолько, что найти ее можно было только длинным забросом. Так в итоге и произошло, но эпизод ожидаемо завершился потерей мяча.

Карта передач «Юве» (от телеграм-канала Футбол в цифрах) подтверждает, что «Юве» в первом тайме играл почти без центра.

Аллегри не переживает. После матча он заявил: «Говоря о расстановках, я всегда смеюсь. Играть в футбол очень просто: вам нужно передать мяч человеку в такой же футболке, как и у вас».

Нападающий Душан Влахович не нанес ни одного удара по воротам соперника. Более того, за весь первый тайм он встретился с мячом лишь трижды: один раз – это развод с центра, а второй – при чужом угловом. Комментарий Аллегри: «В первом тайме у нас не все получилось, но во втором Душан играл лучше. Ему просто нужно быть немного спокойнее, когда мяч до него доходит».

«Самдория» дважды за матч сотрясла каркас ворот «Ювентуса», а туринцы ответили отмененным ВАР голом Адриена Рабьо. Теперь у «Юве» 4 очка (в первом туре обыграли «Сассуоло» 3:0) из шести возможных, но команду нещадно критикуют за тусклую игру.

Аллегри сохраняет оптимизм: «Начнем с положительного. Мы дважды сыграли на ноль на старте сезона. Единственное, чего мы не должны делать на поле – это давать задний ход. И с «Сассуоло» случилось подобное, мы бежали назад. Жаль, что сегодня мы потеряли два очка».

Что происходит с «Юве»?

Объясняет Андрей Клещенок (подписывайтесь на его телеграм-канал).

«Юве» сыграл так же уныло и неумно, как в прошлом сезоне, но на этот раз не от отсутствия идей, а от неспособности реализовать их.

Проблема заметна даже на том превратившемся в мем видео, где защитники целую минуту пасуются между собой. Там вообще-то всегда есть динамичный игрок между линиями – Маккенни. Но он один, движется медленнее мяча и не успевает сместиться за ним, чтобы открыть коридор паса. Когда получается, Уэстон все равно предельно уязвим – не с кем отыграться и сохранить владение.

То есть проблема не в отсутствии, а в недостаточности предложений. Модель предполагает, что за линией прессинга откроются двое. Против «Самп» Маккенни отрабатывал в одиночку.

Почему? Во-первых, «Сампдория» хорошо подготовилась, не выбрасывалась на центрбеков и потому создала численное преимущество на линиях передач – вдесятером перекрывала семерых ювентини. Взгляните на работу атакующей тройки. Она не только отрезает Локателли от центрбеков, но и реагирует на его заходы за линию – сразу перекрывает коридор между ним и Маккенни. То есть если один из них получит вертикальный пас, отыграться с другим не сможет – и останется один против всех.

Во-вторых, Аллегри сделал неправильный и очень свойственный ему выбор: поставил в старт опытных исполнителей с ненужными качествами, когда была доступна хорошая молодежь с правильными характеристиками. Рабьо статичен и всегда в неправильной позиции, Куадрадо жмется к краю – иначе они не могут и не умеют.

В целом – то самое сочетание потенциала и бардака, о котором я предупреждал в превью. Аллегри задает только общие принципы. Если игрокам не хватает ума, чтобы понять их, все рушится: нужны либо четко прописанные механизмы движения, либо доверие к техничной и умной молодежи. Фаджоли, Ровелла, Миретти – с любым из них игра была бы поярче».

Фото: globallookpress.com/Tano Pecoraro/Keystone Press Agency; REUTERS/Jennifer Lorenzini