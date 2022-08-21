Аномальные цифры.

«Ньюкасл» шикарно сыграл против «Ман Сити» – вели 3:1 к 54-й минуте (правда, позволили сравнять), а на одном из отрезков в первом тайме полностью доминировали по владению: 94% (!) против 6. Вряд ли Пеп Гвардиола ждал таких цифр в его фирменном компоненте.

Шокирующий процент – статистика за 5 минут. Даже с «Сити» такое случается

«Ньюкасл» владел мячом 94% времени в период между 26-й и 31-й минутами – тогда было и два удара Каллума Уилсона, и заслуженный гол Мигеля Альмирона. Он сравнял счет с подачи Аллана Сен-Максимена.

Конечно, нельзя переоценивать владение на отрезке в пять минут, но «Ньюкасл» точно пробил редкое достижение: «Сити» играл вообще без мяча так долго только с «Лейпцигом» в прошлой ЛЧ (18/82), «Ливерпулем» (те же цифры) и «Брайтоном» в АПЛ (20/80). Возможно, в некоторых матчах «Сити» разрыв был еще больше, все цифры по этому компоненту отыскать сложновато.

По итогам матча «Сити» все равно дошел до классического преимущества в контроле: 69%, но «Ньюкасл» все равно был очень хорош. В первом тайме команда Эдди Хау создала аж 1,78 xG – столько моментов «горожане» не допускали с февраля 2021-го, когда доминировал «Вест Хэм» (1,81 xG).

В этом сезоне «Ньюкасл» стал намного выше отбирать мяч: за три тура вернули себе владение аж 28 раз вблизи ворот соперника. В АПЛ-2021/22 для этого им потребовалось аж семь матчей.

Кстати, гол Альмирона, запустивший удачный отрезок «Ньюкасла», это очень символично – почти что прямая месть. Парагваец вполне мог быть в обиде на «Сити» и лично на Джека Грилиша: в мае на чемпионском параде англичанин вдруг посчитал Мигеля точкой отсчета для плохой игры. Объясняя, как команде удалось перевернуть тот матч против «Виллы» с 0:2 в 3:2, он среди причин упомянул: «Мы убрали с поля Рияда [Мареза], он играл как Альмирон».

Теперь Альмирон забил «Сити». Грилиша в заявке на матч не было.

«Сити» вернулся с 1:3, а Хау впервые не проиграл Гвардиоле

Сюжет матча сам по себе точно заслуживает вниманния.

5’: Гюндоган выводит «Сити» вперед, ассист – у Бернарду Силвы.

29’: тот самый гол Альмирона – результат мощнейшего давления на ворота Эдерсона.

39’: Уилсон ловит Диаша на противоходе и – 2:1 в пользу «Ньюкасла».

54’: защитник Киран Триппьер наносит шикарный удар со штрафного (заработал Сен-Максимен, у него два ассиста и эта помощь) – «Сити» уступает уже в два мяча!

61’: Холланд забивает свой третий гол в АПЛ (до этого вогнал дубль «Вест Хэму») и сокращает.

65’: очередная вертикаль Де Брюйне в штрафную заканчивается мячом Бернарду Силвы – огненные 3:3!

На большее «Сити» уже не хватило.

«Это был настоящий футбол. Мы начали игру очень хорошо, но проигрывали единоборства, позволяя сопернику убегать в атаку. Как только игра раскрылась, они были лучше на протяжении 20 минут. Но мы показали, кто мы такие.

Мы не смогли победить. «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников. «Лидс» сегодня обыграл «Челси». АПЛ очень сложна для всех команд, и это показывает, насколько прекрасную работу мы проделали в течение пяти лет. Мне хватит того, что команда билась до конца», – отметил Пеп после матча.

• «Ман Сити» 15 матчей не проигрывает в АПЛ. В последний раз уступали в чемпионате 19 февраля – «Тоттенхэму» (2:3). С тех пор у них 11 побед и 4 ничьих.

• Эдди Хау впервые за 11 матчей не проиграл Гвардиоле – у него были проблемы сначала в «Борнмуте», а затем и в «Ньюкасле».

• «Арсенал» лидирует в АПЛ с 9 очками после трех игр. У «Ман Сити», «Тоттенхэма», «Лидса» и «Брайтона» – по 7. Последний раз «Сити» начинал с трех побед кряду еще в сезоне-2016/17, теперь снова не удалось.

Дальше чемпиону принимать «Пэлас» и «Ноттингем», а перед этим – товарищеский матч с «Барселоной» на «Камп Ноу», в среду.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Scott Heppell