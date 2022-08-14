«Желание игрока – самое важное». Пеп благородно отпустил Стерлинга, Жезуса и Зинченко и готов расстаться с Бернарду

Красивый тренд.

«Барселона» потихоньку приближается к Бернарду Силве. Жоан Лапорта, который задействовал уже четыре финансовых рычага, сообщил португальцу, что трансфер могут оформить, даже если Френки де Йонг останется в Каталонии. По информации Diario Sport, «Барса» готова заплатить за полузащитника около 65 млн евро.

Больше всего в этой истории приятно удивляет позиция Пепа Гвардиолы: он хочет, чтобы Бернарду остался, но подчеркивает, что желание Силвы – превыше интересов других сторон.

«Много раз говорил, что желание игрока – это самое важное. Хочу, чтобы в команде все были рады вместе заниматься общим делом.

Будет отлично, если он останется, но если ему придется покинуть команду – это футбол, у клубов есть договоренности, у игроков есть желания, а я не тот человек, который будет преграждать дорогу к реализации желаний.

Хочу видеть в команде лучших футболистов, поэтому очень хочу, на 100%, чтобы Бернарду Силва остался. Насколько я знаю, ни сейчас, ни в прошлом сезоне «Манчестер Сити» не получал по нему никаких предложений», – сказывал Гвардиола.

Летом Пеп уже расстался со Стерлингом, Жезусом и Зинченко – все пошли за игровой практикой

Слова Гвардиолы не расходятся с делом. В это трансферное окно он уже отпустил важных игроков ближайшей обоймы: Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса и Александра Зинченко. Ключевая мотивация сделок – личные амбиции футболистов.

«Их уход не был предопределен, потому что я был невероятно доволен Габриэлем [Жезусом], Алексом [Зинченко] и Рахимом [Стерлингом]. Если бы они остались здесь – без проблем. В прошлом году они доказали, насколько хороши могут быть.

Но порой игроки хотят больше, а клуб чувствует, что это правильный момент [для их продажи]. Но важнее всего то, что они уходят довольными клубом и тем, чего добились здесь», – отметил Гвардиола.

Пеп в том же стиле отвечал Стерлингу и отпускал Браима Диаса

• Еще в октябре 2021-го Рахим Стерлинг сказал: «Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, я готов ее рассмотреть».

Пеп отреагировал на это адекватно и без лишних эмоций.

«Рахим – наш игрок. Он хочет проводить на поле больше времени, как и Рияд Марез. Они жалуются. Когда не играет Жоау Канселу, он тоже жалуется. Некоторые недовольны, потому что хотят играть постоянно.

Но я не могу никому гарантировать место в старте. Надо высказываться на поле. Это лучший момент [для заявлений]. Это касается не только Рахима, а всех игроков. Они знают, что получат игровое время. Я не тот тренер, что использует лишь 11 футболистов. Все игроки вовлечены.

Хочу от Рахима, как и от всех остальных игроков, чтобы он был счастлив. Их должен удовлетворять тот факт, что они играют за «Ман Сити». Им должно быть приятно находиться в этом клубе. Если это не так, то они вправе принять решение, которое будет лучшим для них. И для игроков, и для их семей. Это самое важное», – отмечал Пеп.

• Когда Браим Диас собрался в «Реал», Пеп тоже не препятствовал. «Это простой случай: он нам нужен. Мы хотим, чтобы Браим продлил контракт на четыре-пять лет. Сделаем все, чтобы он остался. Но все в его руках.

Если он не хочет оставаться, ему нужно уходить. Мы защищали его, но, как Санчо или Фоден, он должен решать. Такое случалось. От нас больше ничего не зависит. Возможно, он посчитал, что настало время перейти в другой клуб», – говорил Гвардиола в декабре 2018-го.

Здоровая установка.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Ian MacNicol / Stringer, Friedemann Vogel – Pool