Вернер снова в «Лейпциге», Иско – в «Севилье», Алексис рванул в «Марсель» и еще 48 главных трансферов недели

Мертенс и Торрейра – вообще в Турции.

Сезон уже начался, но трансферное окно еще не закрыто. Некоторые клубы только-только вошли во вкус и начали закупаться. Смотрим, кто только что сменил команду.

Марк Кукурелья – из «Брайтона» в «Челси», 65,3 млн евро

Теперь кудрявый воспитанник «Барселоны» (целых 7 минут за основу каталонцев) – самый дорогой левый защитник мира. Все логично, испанец был очень хорош в «Брайтоне» в прошлом сезоне, идеально читает игру и прокачан в прессинге.

Леви Колуилл – из «Челси» в «Брайтон», аренда

В обратном направлении идет Колвилл – молодой защитник, способный сыграть в центре и на фланге. В прошлом сезоне Левай был хорош в «Хаддерсфилде» – помог команде неожиданно финишировать в зоне плей-офф чемпионшипа. Аренда в клуб АПЛ – следующий шаг в карьере.

Максвелл Корне – из «Бернли» в «Вест Хэм», 20,7 млн евро

Корне пришел в «Бернли» прошлым летом и стал самым ярким в олдскульной команде. Клуб вылетел, а Корне остался, но «Бернли» все равно в плюсе на 5 млн евро. А «Вест Хэм» серьезно усилил атаку.

Амаду Онана – из «Лилля» в «Эвертон», 36 млн евро

«Лилль» этим летом распродал игроков уже на 100 млн евро – именно переход 20-летнего опорного полузащитника добил до круглой суммы. За такие деньги «Эвертон» получил мощнейшего игрока, недавно дебютировавшего в сборной Бельгии.

Конор Коуди – из «Вулверхэмптона» в «Эвертон», аренда

Лэмпард усилил защиту капитаном «Вулверхэмптона», следующим летом его могут выкупить за 5 млн евро. Любопытнее другое: Коуди – воспитанник «Ливерпуля» и даже был там капитаном молодежных команд.

Миккель Дамсгор – из «Сампдории» в «Брентфорд», 15 млн евро

После прошлогоднего Евро за Дамсгором охотились топ-клубы, а «Сампа» требовала за трансфер минимум 40 млн. Теперь полузащитник приезжает в «Брентфорд» за 15 млн – ну а где еще играть датчанину в АПЛ?

Гонсалу Гедеш – из «Валенсии» в «Вулверхэмптон», 32,6 млн евро

«Валенсии» нужны деньги, чтобы зарегистрировать новичков, поэтому они продали главный актив. Это совпало с желанием агента Жорже Мендеша найти нападающему клуб поинтереснее. Были варианты с «Ромой» и «Тоттенхэмом», но в итоге Гедеш едет в португальскую диаспору «Вулвз».

Жоэль Роблес – из «Бетиса» в «Лидс», бесплатно

Роблес так и не стал основным в «Бетисе», поэтому вернулся в Англию. «Лидс» – уже третий английский клуб в карьере вратаря. До этого он играл за «Уиган» и «Эвертон». В «Лидсе», к слову, в состав пробиться тоже будет непросто – там уже есть молодой и перспективный Ильян Мелье.

Шейн Даффи – из «Брайтона» в «Фулхэм», аренда

Исса Диоп – из «Вест Хэма» в «Фулхэм», 17,8 млн евро

«Фулхэм» укрепляет защиту игроками из АПЛ. Диоп очень хотел перейти – даже отказался выходить на поле в первом туре, хотя у «Вест Хэма» проблемы с центром обороны. А Даффи уже даже сыграл за «Фулхэм» – вышел на замену против «Ливерпуля».

Нето – из «Барселоны» в «Борнмут», бесплатно

Входить в сезон АПЛ с 23-летним Марком Треверсом в воротах было слишком рискованно – и клуб взял запасного вратаря «Барсы». Каталонцы с радостью отдали бразильца бесплатно – нужно сокращать зарплатную ведомость.

Маркос Сенеси – из «Фейеноорда» в «Борнмут», 15 млн евро

За защитника летом боролись не только клубы, но и сборные – Сенеси выбирал между Италией и Аргентиной (выбрал южноамериканскую команду). А теперь сменил и финалиста Лиги конференций на новичка АПЛ – так и живем, «Борнмут» может спокойно покупать игроков «Фейеноорда».

Аарон Рэмзи – из «Астон Виллы» в «Норвич», аренда

Это не бывший лидер «Арсенала» из Уэльса (тот недавно перешел в «Ниццу»). Этот Аарон Рэмзи – воспитанник «Астон Виллы» и брат полузащитника Джейкоба Рэмзи. Аарон этим летом стал чемпионом Европы U19 и даже забил гол в финале. В «Норвич» Рэмзи поехал за игровой практикой.

Хамза Чоудури – из «Лестера» в «Уотфорд», аренда

Колоритный полузащитник с бангладешскими корнями устал ждать шанс в родном «Лестере» и поехал в «Уотфорд». Пока только в аренду.

Кристиан Бентеке – из «Кристал Пэлас» в «ДиСи Юнайтед», 5,46 млн евро

АПЛ лишилась одной из легенд – Бентеке 10 лет с разным успехом колотил голы за «Астон Виллу», «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». В прошлом сезоне у Кристиана целых 4 мяча, но все до Нового года – в омолаживающейся команде Патрика Вийера он оказался лишним.

Мэтт Миазга – из «Челси» в «Цинциннати», бесплатно

Конец эпохи! Американский защитник за 6 лет сыграл за основу «Челси» всего 2 матча (оба – в 2016-м) и много катался по арендам. Теперь уходит уже насовсем – возвращается в МЛС.

Лукас Торрейра – из «Арсенала» в «Галатасарай», 6 млн евро

Уругвайский опорник так и не раскрылся в «Арсенале», куда его брали за 28 млн евро. В арендах в «Атлетико» и «Фиорентине» уругваец тоже не убедил – и теперь оказался в Турции. Хотя был вариант вернуться в «Сампдорию» или поехать в «Валенсию», но клубы не договорились с лондонцами.

Мигель Гутьеррес – из «Реала» в «Жирону», 4 млн евро

Левого защитника считали одним из самых способных игроков «Кастильи» – Зидан подключал его к работе с основой, в прошлом сезоне Мигель даже сыграл пару матчей в Ла Лиге. Гутьерресом интересовались «Хетафе», «Бетис» и «Лидс», но только «Жирона» согласилась на полноценный трансфер.

Иско – из «Реала» в «Севилью», бесплатно

Иско выиграл с «Реалом» все, что только можно, но в последние годы уже не был основным игроком. Слухи об уходе появлялись уже несколько сезонов – этим летом контракт, наконец, истек, и полузащитник двинулся дальше. Иско всего 30 лет – самое время напомнить всем, почему его долго считали одним из лучших на позиции в Европе.

Алекс Теллес – из «МЮ» в «Севилью», аренда

После трансферов Маласии и Лисандро Мартинеса именно Теллес стал третьим выбором и на позицию слева в защите, и даже в центре защиты (иногда выходил там). «Севилья» же лишилась почти всех защитников (ушли Кунде, Диего Карлос, Людвиг Аугустинссон), поэтому им Теллес очень даже нужен.

Карлес Перес – из «Ромы» в «Сельту», аренда за 1 млн евро

Два года назад Перес, неплохо начавший в «Барсе», ушел в «Рому» за практикой. План провалился – в Риме испанца считали максимум игроком обоймы. Так что Перес выбрал достаточно популярное у воспитанников Ла Масии направление – «Сельту».

Гонсалу Пасиенсия – из «Айнтрахта» в «Сельту», 3 млн евро

Четыре года португальский форвард провел в Германии и ушел, выиграв Лигу Европы с «Айнтрахтом». Продажей в «Сельту» немецкий клуб отбил деньги, заплаченные 4 года назад «Порту» за трансфер Гонсалу. Плюс 2 млн за аренду в «Шальке» два года назад – и вот «Айнтрахт» уже в плюсе чисто по выплатам.

Кико Касилья – из «Лидса» в «Хетафе», бесплатно

Бывший вратарь «Реала» проиграл конкуренцию Ильяну Мелье в «Лидсе» и в прошлом году уехал в «Эльче» – и там через полсезона тоже присел на лавку. Судя по всему, в «Хетафе» Касилья едет уже с твердым прицелом на место в запасе.

Рохер Марти – из «Леванте» в «Эльче», 3 млн евро

Из вылетевшего «Леванте» сбежали почти все заметные игроки. Но только за 31-летнего нападающего клуб из Валенсии получил хоть какие-то деньги. В последних 4 сезонах в Ла Лиге Марти забил 43 гола, так что 3 млн за такого нападающего – тоже почти грабеж.

Якуб Янкто – из «Хетафе» в «Спарту», аренда

Чех был важным игроком в «Сампдории», но год назад не очень удачно переехал в Испанию. Карьера в «Хетафе» началась с неприятной травмы, после которой Якуб осел в запасе. Теперь Янкто вернулся на родину.

Мэтью Райан – из «Реал Сосьедада» в «Копенгаген», 500 тыс евро

У австралийского вратаря последние сезоны выдались тяжелыми: потерял место в «Брайтоне», неудачно съездил в «Арсенал», оказался запасным в «Сосьедаде». Перед ЧМ киперу нужна практика, поэтому он поехал в Данию. Правда, у «Копенгагена» в воротах есть молодой и очень перспективный Камил Грабара – вытеснить его тоже будет непросто.

Рики Пуч – из «Барселоны» в «ЛА Гэлакси», бесплатно

Его называли наследником Хави и Иньесты, а в итоге он уезжает в МЛС – «Барса» получит только процент от перепродажи. У Пуча были варианты в Европе (говорили, что Гаттузо звал в «Валенсию»), но парень предпочел Лос-Анджелес. Интересно, из-за гарантированной центральной роли в проекте или ради тусовок?

Фран Мерида – из «Эспаньола» в «Тянцзинь», бесплатно

А этого воспитанника «Барсы» больше сравнивали с Фабрегасом – тоже уехал в «Арсенал» за практикой. Но карьера покатилась – и вот в 32 он едет в Китай. Впрочем, до этого Мерида уже поиграл в Бразилии.

Яспер Силлессен – из «Валенсии» в «НЕК Нейменген», 1 млн евро

Голландский кипер боролся с Георгием Мамардашвили за место в воротах «Валенсии», но испанскому клубу нужны деньги, а самому Силессену – гарантированная практика перед борьбой за место на ЧМ. Поэтому он вернулся в родной «Нейменген».

Джорджиньо Вейналдум – из «ПСЖ» в «Рому», аренда

Голландец прогадал с переходом в «Пари Сен-Жермен» – там совсем не пошло. Сообщали даже, что аргентинская диаспора была сильно против Вейналдума, потому что боялась за место Паредеса в основе. Так что Джорджиньо теперь поработает с Моуринью в «Роме» – если команда финиширует в топ-4, активируется опция выкупа за 10 млн евро.

Адемола Лукман – из «РБ Лейпциг» в «Аталанту», 9 млн евро

Лукман считался одним из самых ярких талантов английского футбола, но вот ему 24, а по-настоящему ярких сезонов еще не было. Парень искал себя в «Лестере», «Эвертоне», «Лейпциге», «Фулхэме». Теперь раскрыть Адемолу попытается Гасперини – считалось, что именно Лукмана ждут, чтобы отпустить Миранчука.

Иван Проведель – из «Специи» в «Лацио», неизвестная сумма

Этим летом римский клуб полностью обновил вратарскую линию – Стракоша и Рейна ушли в «Брентфорд» и «Вильярреал» соответственно. На их место взяли Луиша Машимиану из «Гранады» и Ивана Проведеля, который в прошлом сезоне тащил за «Специю». Любопытно, что у Ивана есть российское гражданство – мама родом из России.

Бартоломей Дронговски – из «Фиорентины» в «Специю», 2 млн евро

Ультрабородатый поляк в прошлом сезоне получил травму и потерял место в старте «Фиорентины». Этим летом во Флоренцию приехал новый кипер Голлини, а сам Дронговского со скидкой отправили в «Специю».

Сэм Ламмерс – из «Аталанты» в «Эмполи», аренда

«Аталанта» очень рассчитывала на голландского форварда, когда покупала его из «ПСВ» за 7 миллионов, но в Италии у Сэма всего 19 матчей за сезон и 2 гола. Прошлым летом он уехал в «Айнтрахт», где тоже забил 2 мяча, но выиграл Лигу Европы. Теперь Ламмерс отправился в команду рангом ниже.

Гонсало Вильяр – из «Ромы» в «Сампдорию», аренда

Помните, прошлой осенью «Рома» влетела 1:5 «Буде-Глимту»? Вильяр был одним из тех, на кого Моуринью повесил вину за поражение. Зимой испанец уехал в аренду в «Хетафе», а в прощальном письме поблагодарил всех, кроме тренера. За полгода полузащитник так и не вернулся в планы Жозе, поэтому отправился в «Сампу».

Эмирхан Илхан – из «Бешикташа» в «Торино», 4,5 млн евро

В прошлом сезоне 17-летний турецкий полузащитник впечатлил всех в юношеской ЛЧ и после нового года ворвался в основу «Бешикташа». Талант в Турции не удержали – подсуетился «Торино». Так, глядишь, и здесь места в составе для Миранчука не останется.

Сирил Дессерс – из «Генка» в «Кремонезе», 6,5 млн евро

Бельгийский форвард прошлый сезон провел в аренде в «Фейеноорде» и стал лучшим бомбардиром Лиги конференций. В этот раз задача у Дессерса будет поскромнее – не дать вылететь скромному «Кремонезе».

Гонсало Эскаланте – из «Лацио» в «Кремонезе», аренда

И еще одно усиление для новичка Серии А. Эскаланте – центральный полузащитник, поигравший в «Эйбаре» и «Лацио». Зимой аргентинец уехал в тонущий «Алавес», но там сходу стал одним из лидеров (с 5 голами стал вторым бомбардиром). В «Кремонезе» будет цементировать центр поля с соотечественником Аскасибаром.

Марлон – из «Шахтера» в «Монцу», аренда

Берлускони и Галлиани и не думают останавливаться! Марлон только прошлым летом сменил «Сассуоло» на «Шахтер», но в нынешней ситуации предпочел вернуться в Италию. Как «Монца» уместит всех новичков в составе – вот вопрос!

Дрис Мертенс – из «Наполи» в «Галатасарай», бесплатно

Лучший бомбардир в истории «Наполи» ушел уже легендой. Бельгиец долго выбирал новый клуб, но в итоге вместе с Торрейрой прилетел в «Галатасарай» (буквально, на одном самолете). В контракте Дриса есть необычный пункт: Turkish Airlines предоставят игроку 30 бесплатных рейсов в Неаполь и Стамбул – чтобы летать к семье.

Ренату Саншеш – из «Лилля» в «ПСЖ», 15 млн евро

Португальский полузащитник наконец оправдал ожидания в «Лилле» – и привлек внимание топ-клубов. Главными претендентами на Саншеша были «Милан» и «Ньюкасл», но потом в дело ворвался «ПСЖ». Наличие спортивного директора Кампуша и тренера Галтье, с которыми Ренату поработал в «Лилле», убедили Ренату переехать в Париж – за очень даже небольшую сумму.

Исмаили – из «Шахтера» в «Лилль», бесплатно

За одно окно «Шахтер» потерял всех бразильцев – да, сейчас в составе украинского клуба нет ни одного южноамериканца. Исмаили был одним из главных ветеранов – он играл в команде с 2013-го. Теперь опытный левый 32-летний защитник во Франции.

Жордан Верету – из «Ромы» в «Марсель», 11 млн евро

После приезда Вейналдума Верету выпал из планов Моуринью на сезон – и сменил Рим на Марсель. Кстати, некоторые болельщики «Марселя» выступили против трансфера – из-за проблем игрока с законом. Считается, что он финансово прикрыл тестя, обвиняемого в изнасиловании собственной дочери. В клубе все эти обвинения отвергли.

Алексис Санчес – из «Интера» в «Марсель», бесплатно

Чилиец оказался не нужен в Милане – у «Интера» переизбыток нападающих после трансфера Лукаку. Санчес договорился о расторжении контракта и приехал в «Марсель», где попробует снова реанимировать карьеру.

Маланг Сарр – из «Челси» в «Монако», аренда за 1 млн евро

В прошлом сезоне молодой французский центральный защитник все-таки начал попадать в основу лондонского клуба. Но он сам, судя по всему, захотел большего – и поехал в «Монако».

Ике Угбо – из «Генка» в «Труа», 6 млн евро

С прошлого года уроженец Лондона и воспитанник «Челси» выступает за сборную Канады. В «Труа» он приехал прошлой зимой в аренду и за полгода забил 5 мячей – французской команде все понравилось, 23-летнего нападающего выкупили за 6 млн евро.

Антони Модест – из «Кельна» в «Боруссию Дортмунд», 5 млн евро

Из-за проблем со здоровьем у Себастьяна Аллера «Боруссия» спешно искала замену. Говорили про варианты с Кавани и Суаресом, но выбрали стилистически близкого форварда – Модест опытный (34 года), мощный и с бэкграундом в Бундеслиге. Несмотря на возраст, в прошлом сезоне Антони наколотил 20 голов в чемпионате Германии за «Кельн».

Тимо Вернер – из «Челси» в «РБ Лейпциг», 20 млн евро

В «Челси» у немецкого нападающего мягко скажем, не получилось – в последнее время было недопонимание с Тухелем. Сам Вернер много говорил про то, что несчастен в английском клубе. Возвращение туда, где все шло – логичный шаг перед чемпионатом мира.

Беньямин Шешко – из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг», 24 млн евро

Словенским форвардом (которого часто сравнивают с Холандом) этим летом интересовались топ-клубы – особенно, «Манчестер Юнайтед». Но Шешко договорился о трансфере внутри системы «Ред Булла» – официально в новом клубе он окажется только следующим летом.

Анхелиньо – из «РБ Лейпциг» в «Хоффенхайм», аренда

Один из самых неожиданных трансферов этого окна – казалось, испанец уйдет на повышение как минимум в клуб уровня ЛЧ.

Инсайдеры говорят, что левый защитник рассорился с Тедеско, поэтому в «Лейпциг» купили Раума как раз из «Хоффенхайма». А Анхелиньо неожиданно отправился в обратном направлении – в аренду с опцией выкупа за 20 млн евро.

Стэнли Нсоки – из «Брюгге» в «Хоффенхайм», 12 млн евро

Центральный защитник – воспитанник «ПСЖ», транзитом через «Ниццу» попавший в «Брюгге». Там он стал основным, поиграл в Лиге чемпионов и заслужил трансфер в Бундеслигу. Для «Хоффенхайма» Нсоки – третий самый дорогой трансфер в истории (и самый дорогой защитник).

Эдуарду Куарежма – из «Спортинга» в «Хоффенхайм», аренда

Перспективный португальский защитник, не родственник Рикарду Куарежмы, провел прошлый сезон в аренде в «Тонделе», а сейчас уехал в Германию. Сам Куарежма говорит, что для него это шанс прокачать футбольные навыки.

Жан-Поль Боэтиюс – из «Майнца» в «Герту», бесплатно

Голландец был одним из самых интересных атакующих игроков «Майнца» последних сезонов, но не продлил истекший контракт – очень хотел в Англию, не срослось. Жан-Поль может сыграть «десятку» и на флангах атаки – так что Сандро Шварц без особых затрат укрепил нападение.

Джордан Ларссон – из «Спартака» в «Шальке», бесплатно

Нападающий долго вел переговоры с «Селтиком», но красивого сюжета не получилось – Джордан не попал в клуб, легендой которого стал отец. Теперь в «Шальке» пересечется с хорошим знакомым по «Спартаку» Алексом Кралом.

Серхио Ромеро – из «Венеции» в «Боку Хуниорс», бесплатно

Вратарь вернулся в Аргентину. Был слух, что после не самого удачного года в «Венеции» Серхио очень хотел назад на скамейку «Манчестер Юнайтед», но английский клуб не предложил ему контракт. Так что Ромеро оказался в «Боке».

Роберт Мак – из «Ференцвароша» в «Сидней», бесплатно

Словак последние два года провел в «Ференцвароше», но после прихода Станислава Черчесова прочно сел в запас. Теперь бывший зенитовец едет в Австралию – интересный выбор под занавес карьеры для 31-летнего Мака.