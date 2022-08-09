На место Аллера «Дортмунд» взял 34-летнего Модеста из «Кельна». Однажды он чуть не стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Хотели Суареса или Кавани.

Дортмундская «Боруссия» на год подписала 34-летнего форварда «Кельна» Антони Модеста. В прошлом сезоне нападающий показал отличную результативность в Бундеслиге: в 34 матчах забил 20 голов и разделил 4-е место в списке бомбардиров.

Модест – временная замена Аллеру, который пропустит несколько месяцев из-за опухоли яичка

В начале июля «Боруссия» купила у «Аякса» лучшего бомбардира группового этапа ЛЧ прошлого сезона – 28-летнего Себастьяна Аллера. Трансфер стал рекордным для клуба – за Аллера выложили 31+4 млн евро. Вскоре пришла шокирующая новость: у Себастьяна выявили опухоль яичка.

Нападающего в срочном порядке прооперировали. Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб прорабатывает варианты замены.

Это просто необходимо: Аллеру предстоит химиотерапия и довольно длительное восстановление.

В сезоне-2016/17 Модест чуть не стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. После этого на год уехал в Китай – а затем долго не мог порвать с местным клубом

«Боруссия» стала десятым клубом в карьере Модеста. Антони поиграл в Бундеслиге, Лиге 1, китайской Суперлиге – и почти везде много забивал. Вот пятерка команд, где результативность Модеста была на самом высоком уровне:

•‎ «Кельн» – 156 матчей, 79 голов

•‎ «Хоффенхайм» – 62 матча, 23 гола

•‎ «Анже» – 40 матчей, 20 голов

•‎ «Бастия» – 38 матчей, 17 голов

•‎ «Тянцзинь Тянхай» – 29 матчей, 16 голов

Неплохо для нападающего, который никогда не играл в топ-клубах.

В 2017 году, когда Антони боролся за титул лучшего бомбардира Бундеслиги, голкипер «Кельна» Тимо Хорн рассуждал: «Я считаю, что статистику Модеста надо оценивать несколько выше, чем у его ближайших конкурентов в гонке бомбардиров. Тот же Левандовски имеет в матче 6 или 7 голевых моментов, которые ему преподносят на блюдечке. Тони же должен серьезно работать, чтобы получать свои шансы. Вот причина, почему вы должны оценивать его выше».

По итогам сезона-2016/17 Модест занял третье место в гонке бомбардиров – забил 25 голов и уступил только Обамеянгу и Левандовскому. В межсезонье форвардом интересовался «Вест Хэм», но Антони укатил в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – его арендовали за 5,7 млн евро с условием обязательного выкупа за 29 млн евро.

В июле 2018 года «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выплатил «Кельну» всю сумму за трансфер, но уже в августе Антони разорвал контракт с китайцами – нападающий утверждал, что ему не выплачивают зарплату.

В ноябре того же года Модест вернулся в «Кельн», который тогда играл во второй Бундеслиге. Но помочь на поле Антони не мог, потому что ФИФА вела разбирательства по делу о расторжении контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы считали, что форвард поступил не по закону.

В феврале 2019-го все вопросы были улажены, Модесту разрешили играть за «Кельн». Антони провел за клуб еще три года и стал вторым бомбардиром в истории – вслед за словенцем Миливое Новаковичем.

Какие еще были варианты у «Боруссии»?

Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич наигрывает фланговые атаки – для их завершения ему нужен выраженный таргетмен.

•‎ Sky Sport сообщал об интересе «Боруссии» к Луису Суаресу – но уругваец вернулся в «Насьонал».

•‎ Журналист Флориан Плеттенберг писал, что клуб рассматривает Мауро Икарди, Кшиштофа Пентека, Эдина Джеко и Джона Кордобу.

•‎ Get German Football News со ссылкой на Bild сообщал, что клуб контактировал с Эдинсоном Кавани.

Фото: globallookpress.com/Dennis Ewert/RHR-FOTO, Andreas D, David Inderlied