Футболиста «Арсенала» обвиняют в изнасилованиях. Против него даже девушка, ради которой принял ислам

Про первый матч сезона АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» (2:0) говорят не только в контексте футбола.

По ходу игры прошла акция протеста против насилия в отношении женщин. Над стадионом пролетел самолет с баннером «Kick Rapists Off The Pitch» («Выкиньте насильников с поля») – очевидная отсылка к Томасу Парти (провел на поле 90 минут), которого подозревают в нескольких случаях изнасилования.

Это совместная идея болельщиков «Арсенала» и феминистического движения Level Up. «Мы больше не собираемся терпеть. Мы подавали прошения. Мы писали открытые письма. Мы проводили встречи. Теперь мы будем более прямолинейны. Давно известно, что клубы Премьер-лиги столкнулись с культурой безнаказанности, соучастия и замалчивания изнасилований в футболе», – объяснение из твиттера Level Up.

«Томас Парти – серийный насильник». Сначала футболиста арестовали, а затем выпустили под залог

Месяц назад The Telegraph писал, что в северном Лондоне арестован известный игрок АПЛ, причина – предполагаемое нападение на женщину. Позже выяснилось, что футболиста выпустили под залог и что ему 29 лет. Кажется, речь шла про полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.

Девушка, которая захотела сохранить анонимность, заявила: Парти напал на нее во время совместного отдыха. Пострадавшая отметила, что раньше состояла в отношениях с футболистом.

«Томас Парти – серийный насильник, которому повезло, потому что дата, когда он решил изнасиловать меня во время нашего совместного отпуска, была за 10 дней до того, как в Великобритании изменилось законодательство, позволяющее полиции расследовать преступления, совершенные за пределами страны.

Он изнасиловал меня, оставил в постели без сознания, затем отправился на вечеринку на Ибицу, вернулся, рассмеялся мне в лицо и сказал, что я не могу отказать ему», – написала девушка в твиттере.

Пострадавшая добавила, что Парти принуждал ее к сексу, и показала скриншот переписки. Речь идет об ударах гениталиями по лицу и приставаниями к девушке в состоянии алкогольного опьянения. Футболист позже просил удалить переписку.

Правда, в полиции Скотлэнд-Ярда уже заявили, что этот эпизод рассматривать не будут, так как он случился за пределами Великобритании. Но проблемы Парти на этом не закончились: объявилась еще одна женщина, которая уже подала на него заявление. Причина та же – изнасилование. Но она переписок с футболистом не раскрывает и пока незаметна на публике.

«Арсенал» осторожен: Парти провел с командой и предсезонку, и первый тур с «Кристал Пэлас». Ожидается, что Томас поедет и на чемпионат мира-2022 вместе с Ганой.

Парти обвиняла в изнасиловании собственная девушка – ради нее он принял ислам

Английские таблоиды (например, Standard) сообщают, что еще одним обвинителем была девушка Томаса Парти – марокканская модель Сара Белла. Они расстались в июне – окружение футболиста раскручивает версию о том, что девушка решилась на обвинения из-за решения Парти прекратить отношения, хотя пара была близка к свадьбе.

Кажется, в отношениях точно все было серьезно – в марте Томас принял ислам: «Я сделал это ради своей девушки, которую очень сильно люблю. Мое мусульманское имя – Якубу.

Знаю, что другие девушки бросят меня, но это не проблема. Есть девушка, которую я люблю. Я рос с мусульманами, так что никаких проблем не будет», – отметил Парти в июне.

Уже в конце месяца пара рассталась.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; Instagram