Тил закинул «Аяксу» хет-трик в Суперкубке – теперь он тащит ПСВ Руда ван Нистелроя

За прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21+5.

Наш старый знакомый Гус Тил – главный герой голландского Суперкубка. Он завалил «Аяксу» хет-трик и принес ПСВ эффектный триумф – 5:3. Теперь у эйндховенцев 13 таких трофеев – больше всех в Нидерландах.

Тил дважды забил головой и еще раз – при помощи рикошета

Хотя «Аякс» начинал бодро: уже на 15-й минуте Стевен Бергвейн, покинувший «Тоттенхэм», красиво сместился и положил в дальний угол. Но затем включился экс-игрок «Спартака»: пару раз положил головой, плюс помог рикошет от игроков «Аякса».

Можете заценить его подвиги в обзоре.

В концовке (уже при счете 4:3) даже отличился Хави Симонс – да-да, это тот самый парень с кудряшками, который в 2019-м со скандалом укатил из «Барсы» в «Париж». Сейчас ему уже 19 лет, в ПСВ он пришел свободным агентом.

В Нидерландах Гусу просто комфортнее: за прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21 гол и 5 ассистов

Но вернемся к Тилу – его победный хет-трик и спартаковское прошлое этого точно заслуживают. Кратко напомним его приключения.

• «Спартак» объявил об уходе Гуса в начале июля: по информации Voetbal International, москвичи получат за него максимум 4 млн евро. Переход Тила в ПСВ случился на фоне мощнейшего выступления в прошлом сезоне – тогда хавбек оформил 21 гол и 5 ассистов в 49 матчах за «Фейеноорд».

•‎ «Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я ощущаю себя за пределами поля, – говорил Тил. – Но когда не играешь, не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой». Отсыл ко временам в «Спартаке»?

•‎ Бывший хавбек «Барселоны» и сборной Нидерландов Роналд де Бур говорил, что причина успешности Тила – в главном тренере «Фейенорда» Арне Слоте. Как считает брат бывшего тренера нидерландской сборной, Тил – это не тот футболист, который решит все в одиночку, а командный игрок.

«Тил – работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного, – говорил де Бур «Спорт-Экспрессу». – В «Фейеноорде» работает Слот – тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

В «Спартаке» его использовали не так, как нужно? Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое».

•‎ Под руководством Слота хавбек играл и в АЗ, откуда его взял «Спартак» аж за 18 млн евро. «Я работал с Гусом, когда он забивал 10, 11, 12 голов в АЗ. Я знал, что он забьет определенное количество голов. Но если посмотреть на его игру, она выдающаяся и без них», – восхищался тренер.

«Фейеноорд» Тила так и не выкупил, а вот ПСВ постарался – и уже получает первые результаты.

А еще это первый трофей в тренерской карьере ван Нистелроя

Да-да, если вы упустили, Руд ван Нистелрой уже самостоятельно тренирует на топ-уровне – летом возглавил команду из Эйндховена. До этого он поработал на разных позициях в академии, возглавлял команды U18 и U21 и ассистировал в сборной Нидерландов.

«Меня зацепил тренировочный процесс. Ради этого я и попал сюда. Мне еще предстоит сделать много шагов, но я в восторге от возможности, которую дает мне ПСВ – клуб, в котором я играл, в котором я чувствую себя как дома», – делился тренер в интервью Marca.

В крови ван Нистелроя – классические принципы голландского футбола.

«Моя система — 4-3-3. Мне нравится играть с шестеркой и с двумя полузащитниками, которые поднимаются вверх. И с двумя крайними вингерами. Хотя все зависит от характеристик игроков, которые у вас есть. Поэтому всегда приходится вносить модификации, адаптироваться, но выше я описал мое базовое представление».

Пока тренер не думает о следующих шагах в карьере.

«Моя голова только в ПСВ, я только начал. У нас здесь долгосрочный проект, пока все идет так, как мы хотим. Я хочу построить здесь что-то красивое и важное, команду с молодыми и качественными игроками».

Фото: globallookpress.com/imago-images.de; East News/Pro Shots/Sipa USA, Olaf Kraak / ANP / AFP