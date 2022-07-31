Тил закинул «Аяксу» хет-трик в Суперкубке – теперь он тащит ПСВ Руда ван Нистелроя

За прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21+5.
Наш старый знакомый Гус Тил – главный герой голландского Суперкубка. Он завалил «Аяксу» хет-трик и принес ПСВ эффектный триумф – 5:3. Теперь у эйндховенцев 13 таких трофеев – больше всех в Нидерландах.
Тил дважды забил головой и еще раз – при помощи рикошета
Хотя «Аякс» начинал бодро: уже на 15-й минуте Стевен Бергвейн, покинувший «Тоттенхэм», красиво сместился и положил в дальний угол. Но затем включился экс-игрок «Спартака»: пару раз положил головой, плюс помог рикошет от игроков «Аякса».
Можете заценить его подвиги в обзоре.
В концовке (уже при счете 4:3) даже отличился Хави Симонс – да-да, это тот самый парень с кудряшками, который в 2019-м со скандалом укатил из «Барсы» в «Париж». Сейчас ему уже 19 лет, в ПСВ он пришел свободным агентом.
В Нидерландах Гусу просто комфортнее: за прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21 гол и 5 ассистов
Но вернемся к Тилу – его победный хет-трик и спартаковское прошлое этого точно заслуживают. Кратко напомним его приключения.
• «Спартак» объявил об уходе Гуса в начале июля: по информации Voetbal International, москвичи получат за него максимум 4 млн евро. Переход Тила в ПСВ случился на фоне мощнейшего выступления в прошлом сезоне – тогда хавбек оформил 21 гол и 5 ассистов в 49 матчах за «Фейеноорд».
• «Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я ощущаю себя за пределами поля, – говорил Тил. – Но когда не играешь, не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой». Отсыл ко временам в «Спартаке»?
• Бывший хавбек «Барселоны» и сборной Нидерландов Роналд де Бур говорил, что причина успешности Тила – в главном тренере «Фейенорда» Арне Слоте. Как считает брат бывшего тренера нидерландской сборной, Тил – это не тот футболист, который решит все в одиночку, а командный игрок.
«Тил – работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного, – говорил де Бур «Спорт-Экспрессу». – В «Фейеноорде» работает Слот – тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.
В «Спартаке» его использовали не так, как нужно? Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое».
• Под руководством Слота хавбек играл и в АЗ, откуда его взял «Спартак» аж за 18 млн евро. «Я работал с Гусом, когда он забивал 10, 11, 12 голов в АЗ. Я знал, что он забьет определенное количество голов. Но если посмотреть на его игру, она выдающаяся и без них», – восхищался тренер.
«Фейеноорд» Тила так и не выкупил, а вот ПСВ постарался – и уже получает первые результаты.
А еще это первый трофей в тренерской карьере ван Нистелроя
Да-да, если вы упустили, Руд ван Нистелрой уже самостоятельно тренирует на топ-уровне – летом возглавил команду из Эйндховена. До этого он поработал на разных позициях в академии, возглавлял команды U18 и U21 и ассистировал в сборной Нидерландов.
«Меня зацепил тренировочный процесс. Ради этого я и попал сюда. Мне еще предстоит сделать много шагов, но я в восторге от возможности, которую дает мне ПСВ – клуб, в котором я играл, в котором я чувствую себя как дома», – делился тренер в интервью Marca.
В крови ван Нистелроя – классические принципы голландского футбола.
«Моя система — 4-3-3. Мне нравится играть с шестеркой и с двумя полузащитниками, которые поднимаются вверх. И с двумя крайними вингерами. Хотя все зависит от характеристик игроков, которые у вас есть. Поэтому всегда приходится вносить модификации, адаптироваться, но выше я описал мое базовое представление».
Пока тренер не думает о следующих шагах в карьере.
«Моя голова только в ПСВ, я только начал. У нас здесь долгосрочный проект, пока все идет так, как мы хотим. Я хочу построить здесь что-то красивое и важное, команду с молодыми и качественными игроками».
- Дата проведения
- 30 июля, 21.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15 Бергвейн, 1:1 – 32 Тил, 1:2 – 45 Тил, 2:2 – 54 Антони, 2:3 – 65 Гакпо, 2:4 – 69 Тил, 3:4 – 72 Кудус, 3:5 – 90 Симонс.
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Аякс –
Гортер, Ренсх, Блинд, Тимбер (Классен, 73), Вейндал (Басси, 62), Альварес, Тайлор (Схюрс, 85), Тадич, Бергейс (Кудус, 63), Бергвейн, Антони (Бробби, 73).
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ПСВ –
Бенитес, Хувер (Рамальо, 62), Обиспо, Тезе, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 73), Верман, де Йонг (Ледесма, 88), Гакпо (Симонс, 73), Бакайоко (Сайбари, 62).
- Предупреждения:
- Бергейс (41), Бенитес (41), Альварес (45), Сангаре (71), Классен (79), Ренсх (90), Кудус (90), Тадич (90).
- Удаление:
- Басси (78).
«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо
Фото: globallookpress.com/imago-images.de; East News/Pro Shots/Sipa USA, Olaf Kraak / ANP / AFP
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