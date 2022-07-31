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Тил закинул «Аяксу» хет-трик в Суперкубке – теперь он тащит ПСВ Руда ван Нистелроя

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За прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21+5.

Наш старый знакомый Гус Тил – главный герой голландского Суперкубка. Он завалил «Аяксу» хет-трик и принес ПСВ эффектный триумф – 5:3. Теперь у эйндховенцев 13 таких трофеев – больше всех в Нидерландах.

Тил дважды забил головой и еще раз – при помощи рикошета

Хотя «Аякс» начинал бодро: уже на 15-й минуте Стевен Бергвейн, покинувший «Тоттенхэм», красиво сместился и положил в дальний угол. Но затем включился экс-игрок «Спартака»: пару раз положил головой, плюс помог рикошет от игроков «Аякса».

Можете заценить его подвиги в обзоре.

В концовке (уже при счете 4:3) даже отличился Хави Симонс – да-да, это тот самый парень с кудряшками, который в 2019-м со скандалом укатил из «Барсы» в «Париж». Сейчас ему уже 19 лет, в ПСВ он пришел свободным агентом.

В Нидерландах Гусу просто комфортнее: за прошлый сезон в «Фейеноорде» он оформил 21 гол и 5 ассистов

Но вернемся к Тилу – его победный хет-трик и спартаковское прошлое этого точно заслуживают. Кратко напомним его приключения.

• «Спартак» объявил об уходе Гуса в начале июля: по информации Voetbal International, москвичи получат за него максимум 4 млн евро. Переход Тила в ПСВ случился на фоне мощнейшего выступления в прошлом сезоне – тогда хавбек оформил 21 гол и 5 ассистов в 49 матчах за «Фейеноорд».

•‎ «Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я ощущаю себя за пределами поля, – говорил Тил. – Но когда не играешь, не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой». Отсыл ко временам в «Спартаке»?

•‎ Бывший хавбек «Барселоны» и сборной Нидерландов Роналд де Бур говорил, что причина успешности Тила – в главном тренере «Фейенорда» Арне Слоте. Как считает брат бывшего тренера нидерландской сборной, Тил – это не тот футболист, который решит все в одиночку, а командный игрок.

«Тил – работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного, – говорил де Бур «Спорт-Экспрессу». – В «Фейеноорде» работает Слот – тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

В «Спартаке» его использовали не так, как нужно? Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое».

•‎ Под руководством Слота хавбек играл и в АЗ, откуда его взял «Спартак» аж за 18 млн евро. «Я работал с Гусом, когда он забивал 10, 11, 12 голов в АЗ. Я знал, что он забьет определенное количество голов. Но если посмотреть на его игру, она выдающаяся и без них», – восхищался тренер.

«Фейеноорд» Тила так и не выкупил, а вот ПСВ постарался – и уже получает первые результаты.

А еще это первый трофей в тренерской карьере ван Нистелроя

Да-да, если вы упустили, Руд ван Нистелрой уже самостоятельно тренирует на топ-уровне – летом возглавил команду из Эйндховена. До этого он поработал на разных позициях в академии, возглавлял команды U18 и U21 и ассистировал в сборной Нидерландов. 

«Меня зацепил тренировочный процесс. Ради этого я и попал сюда. Мне еще предстоит сделать много шагов, но я в восторге от возможности, которую дает мне ПСВ – клуб, в котором я играл, в котором я чувствую себя как дома», – делился тренер в интервью Marca.

В крови ван Нистелроя – классические принципы голландского футбола. 

«Моя система — 4-3-3. Мне нравится играть с шестеркой и с двумя полузащитниками, которые поднимаются вверх. И с двумя крайними вингерами. Хотя все зависит от характеристик игроков, которые у вас есть. Поэтому всегда приходится вносить модификации, адаптироваться, но выше я описал мое базовое представление».

Пока тренер не думает о следующих шагах в карьере. 

«Моя голова только в ПСВ, я только начал. У нас здесь долгосрочный проект, пока все идет так, как мы хотим. Я хочу построить здесь что-то красивое и важное, команду с молодыми и качественными игроками». 

Аякс – ПСВ 3:5 (1:2, 2:3)
Дата проведения
30 июля, 21.00, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Бергвейн, 1:1 – 32 Тил, 1:2 – 45 Тил, 2:2 – 54 Антони, 2:3 – 65 Гакпо, 2:4 – 69 Тил, 3:4 – 72 Кудус, 3:5 – 90 Симонс.
АяксГортер, Ренсх, Блинд, Тимбер (Классен, 73), Вейндал (Басси, 62), Альварес, Тайлор (Схюрс, 85), Тадич, Бергейс (Кудус, 63), Бергвейн, Антони (Бробби, 73).
ПСВБенитес, Хувер (Рамальо, 62), Обиспо, Тезе, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 73), Верман, де Йонг (Ледесма, 88), Гакпо (Симонс, 73), Бакайоко (Сайбари, 62).
Предупреждения:
Бергейс (41), Бенитес (41), Альварес (45), Сангаре (71), Классен (79), Ренсх (90), Кудус (90), Тадич (90).
Удаление:
Басси (78).

«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо

Фото: globallookpress.com/imago-images.de; East News/Pro Shots/Sipa USA, Olaf Kraak / ANP / AFP

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