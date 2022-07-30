Фанат сыграл за «Эвертон» и даже забил пенальти! Он рванул помогать беженцам вместо отпуска, а это – благодарность от клуба

Незабываемая замена Лэмпарда.

На прошлой неделе «Эвертон» обыграл в благотворительном матче киевское «Динамо» – 3:0. В этом матче есть очень необычный герой.

И это не Дуайт Макнил, которого ливерпульцы подписали за сутки до игры примерно за 20 млн фунтов, хоть он вышел на замену и с ходу оформил дубль. Все внимание перетянул болельщик «Эвертона» Пол Стрэттон.

Он тоже вышел на замену (уже при счете 3:0), получил наставления от Фрэнка Лэмпарда и пошел бить пенальти.

Свой символический удар он тоже забил, а после принял теплые поздравления от игроков, тренера и всего «Гудисон Парка».

Память на всю жизнь.

Стрэттон – бывший полицейский, который сейчас работает в городском совете Ливерпуля. «Эвертон» выделил его не просто так: в марте Пол вместо отпуска преодолел больше двух тысяч километров, чтобы помочь украинским беженцам в Польше.

Вместе с братом он отправился в Пшемысль – приграничный городок, где требовалась помощь волонтеров.

«Это просто ужасно – я не мог сидеть дома и ничего не делать», – говорил Пол, который еще недавно планировал в отпуске «смотреть Netflix и есть Pringles».

Братья встречались с мэром Пшемысля – уточнили, чем могут помочь. Их попросили купить шоколад для детей, поскольку это «единственное, что заставляет их улыбаться».

Англичане опустошили местный супермаркет: набрали шоколадок на 160 фунтов (на наши деньги сейчас – больше 12 тысяч рублей). Батончики разлетелись за две минуты.

«Люди отчаянно хотят получить что-то для своих детей. А дети были так вежливы, благодарили. До них не дошло, что произошло, – делился тогда впечатлениями Пол. – Мы дали им еще четыре ноутбука. Пытаемся обеспечить их более быстрым доступом в интернет. Поляки замечательны, они подают миру пример человечности. Улицы города пусты, так как все работают волонтерами. Но нам отчаянно нужно больше водителей, переводчиков и денег».

Исполнительный директор городского совета Ливерпуля Тони Ривз поддержал своего сотрудника: «Невероятно, что Пол делает для помощи в этой ситуации, он заслуживает похвалы за его самоотверженность, доброту и сострадание. Это прекрасный пример государственной службы, и мы все должны им гордиться».

Теперь гордится и «Эвертон», у которого настолько неравнодушный фанат.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Alan Martin; REUTERS/Molly Darlington; Gettyimages.ru/Jan Kruger / Stringer; instagram.com