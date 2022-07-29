Корейский «Ульсан» представил новичка на заводе Hyundai. Очень атмосферно 🛠

Южнокорейский «Ульсан Хендай» официально представил новичка Мартина Адама, который перешел из венгерского клуба «Пакш». Перед уходом Адам вписал свое имя в историю венгерского футбола – первым с 1981 года забил +30 мячей за сезон.

Летом на Мартина выходили клубы из Англии, Италии, Польши и США, но он выбрал корейскую команду. Она следила за нападающим с марта и была настойчивее в переговорах.

Первая фотосессия футболиста прошла на заводе Hyundai в Ульсане. Смотрите, какие атмосферные фотографии!

Переход европейца в азиатский клуб – нетипичное событие. Адам советовался с главным тренером сборной Венгрии Марко Росси: «Он поддержал этот трансфер. Для меня очень важно выступать в сборной, и мне пообещали, что если я буду хорошо играть и забивать, то смогу рассчитывать на вызов».

Мартин играет за сборную Венгрии с 2022 года и провел за нее шесть матчей.

В Ульсане находится крупнейший в мире автомобильный завод

Южнокорейский город называют промышленной столицей страны. Там расположен крупнейший автомобильный завод в мире (считается таковым с 2006 года). Общее количество выпускаемой в год продукции достигало полутора млн единиц. Работает на заводе 34 тысячи сотрудников.

Завод начали строить еще в 1973 году. Сейчас он – фундаментальная часть корейского машиностроения. Вместе с этим завод считается первым и самым большим заводом Hyundai.