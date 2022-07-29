Хави магнитит новичков для «Барсы» – почти все пришли ради тренера. А он мечтает заманить Месси

Кунде тоже клюнул.

Защитник «Севильи» Жюль Кунде переходит в «Барселону» за 50 млн евро – еще 5 млн каталонцы могут докинуть в виде бонусов. Контракт рассчитан на пять лет.

Это уже шестой трансфер «Барселоны» этим летом – и в большинстве из них ключевую роль сыграл Хави. Нет, он не просто помогает клубу вести переговоры, а прямо влияет на решения игроков. Кунде всего неделю назад был одной ногой в «Челси» – и передумал в последний момент.

Жюль признается, что выбрал Каталонию именно из-за тренера:

«Хави сыграл важную роль в трансфере. Я несколько раз с ним разговаривал и был воодушевлен его речами. Я считаю, что мы одинаково смотрим на футбол, и хочу делать все, чтобы получать здесь как можно больше игрового времени. Хочется хорошо влиться в команду и играть ведущую роль. Я хотел бы выиграть все. Конечно, есть определенные цели, но ни в чем не хочу себя ограничивать».

Хави повлиял почти на все летние сделки

Хавбек Франк Кессиэ прямым текстом говорит: «Когда тебя зовет такой отличный тренер, как Хави, понимаешь, что усилия были не напрасны».

Роберт Левандовски тоже попал под чары Хави. Поляк верит, что они многого могут добиться вместе. Он виделся с тренером на Ибице и быстро нашел общий язык. Хави детально рассказал бомбардиру о проекте – и тот купился.

В случае Рафиньи сработали агент Деку и желание игрока, но и Хави не остался в стороне – до последнего настаивал на сделке и выбивал из Лапорты деньги на бразильца. В какой-то момент «Барселона» почти смирилась с потерей Рафиньи – тогда Хави напомнил, как упорно они следили за звездой «Лидса». Лапорта проснулся – и отбросил «Челси» назад.

Главная победа Хави – Усман Дембеле

Весь прошлый сезон Хави повторял, что хочет оставить Усмана и видит в нем лидера нового проекта: «Всегда говорил, что он хорош. Мы верим в Усмана. Здесь этот парень будет лучшим в мире. Травмы случаются со всеми. Он не набрал кондиции, но мы хотим помочь с этим. Вы еще увидите, что он из себя представляет».

Хави не обманул. За полсезона при новом тренере Усман засиял. Испанец радовался, а подписанный зимой для конкуренции Адама Траоре грустил на скамейке. В апреле Пьер-Эмерик Обамеянг говорил Mundo Deportivo, что даже в «Дортмунде» не видел француза таким счастливым и заряженным.

Источник The Athletic из раздевалки отмечал, что Усман влюбился в коуча и полностью разделяет его амбиции. Хави ответил взаимностью: «Поведение Усмана – образец профессионализма. У меня нет к нему претензий. Никаких. Я всегда говорил, что он может стать лучшим в мире на своей позиции. Мы не будем стрелять себе в ногу и выкидывать Дембеле из состава. Я использую весь его талант».

Магия Хави сработала настолько, что безнадежный (как казалось) Усман начал меняться. Сел на диету и отказался от фастфуда – это помогло вернуть скорость и резкость. Тут же ушли и травмы: с января не пропустил ни одного матча из-за повреждений.

За несколько дней до объявления о продлении контракта инсайдер Альфредо Мартинес написал, что Усману предлагают отказаться от примерно 40% старой зарплаты. Без Хави вингер бы не такое не пошел.

Как у Хави это получается?

Испанец раскрыл секрет в недавнем интервью Diario Sport: «Я настолько во все вовлечен, потому что когда занимаюсь каким-то делом, отдаюсь на все сто процентов. В ином случае мне лучше было бы оставаться дома. Я хочу, чтобы они приезжали сюда, наслаждались, чувствовали себя нужными. Бренд «Барсы» помогает. Это магнит для футболистов.

Статус клуба на мировом уровне, его история и отличный спортивный проект. Но я бы сказал, что тут срабатывает фактор «Барсы» – даже после неудачного периода это все еще «Барса», игроки хотят здесь играть. Тот факт, что футболисты калибра Левандовского хотят прийти к нам, говорит об успехе клуба».

В интервью Marca Хави утверждал, что в трансферах решает не только он: «Я бы не сказал, что делаю разницу. Это работа Матеу Алемани и Йорди Кройффа. Они хорошо выполняют свою работу. Мы – одна семья, и играть в «Барсе» – тоже своеобразный магнит для футболистов».

Говорят, Хави общается даже с Месси

Такие слухи были. В частности, об этом на днях заявил журналист Жерар Ромеро во время стрима Barça Universal.

Испанские медиа усиленно отправляют аргентинца в «Барселону» – и пишут о возможном воссоединении с Хави. Тренер пока не верит, но мечтает: «Я уже сказал президенту: надеюсь, что его история в «Барсе» еще не закончена».

Diario Sport передает, что главный тренер каталонцев попросил Лапорту подписать Месси летом 2023 года. Он считает, что возвращение Лео поможет клубу как в экономической, так и в спортивной составляющей.

Похоже, снова придется включать свое фирменное обаяние.

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP, Kazuhiro NOGI / AFP, Michael Reaves/Getty AFP, Ethan Miller/Getty AFP; fcbarcelona.com