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Зинченко в «Арсенале», Дани Алвес в Мексике, Суарес в родном «Насьонале» и еще 43 главных трансфера недели

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Здесь даже Патрик Эберт!

Новая неделя – новая подборка трансферов. В этот раз звездных переходов не так много, но заметных все равно хватает. Отдельно обращаем внимание: это не все трансферы этого окна, не лучшие сделки месяца, а самые заметные переходы очередной недели.

Александр Зинченко – из «Манчестер Сити» в «Арсенал», 35 млн евро

Украинский универсал вслед за Габи Жезусом едет к хорошо знакомому Микелю Артете после пяти сезонов в «Ман Сити». Траты «Арсенала» уже перевалили за 130 млн евро – а Пеп на продажах заработал и того больше (почти 160).

Бен Ми – из «Бернли» в «Брентфорд», бесплатно

«Брентфорд» продолжает усиление перед вторым сезоном в АПЛ – опытный защитник им точно пригодится. А вот «Бернли» за одно окно потерял Поупа, Тарковски, Коллинза, Ми, Вегхорста, Хеннесси, Питерса, Леннона. Как возвращаться в АПЛ?

Джанлука Скамакка – из «Сассуоло» в «Вест Хэм», 36 млн евро

Один из самых перспективных итальянских нападающих едет в АПЛ – «Вест Хэм» видит в нем бомбардира, который забьет больше Микаила Антонио. Скамакка, кстати, мог оказаться и в «ПСЖ» (даже согласовал условия контракта), но французы не договорились по цене.

Секу Мара – из «Бордо» в «Саутгемптон», 11 млн евро

У «Бордо» огромные финансовые проблемы. Клубу очень нужны были эти 11 млн евро, поэтому футболист согласился перейти в команду, которая заплатит – «Ньюкасл» и «Гладбах» ждали, чтобы забрать бесплатно.

Манор Соломон – из «Шахтера» в «Фулхэм», аренда

От лазейки ФИФА, позволяющей футболисту приостановить контракт с клубом, страдают не только российские команды. Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон уехал в Лондон. Еще весной украинский клуб хотел продать израильтянина как раз в «Фулхэм» за 7,5 млн евро – а теперь Соломон может уйти совсем бесплатно. 

Кевин Мбабу – из «Вольфсбурга» в «Фулхэм», 5,5 млн евро

Вечно перспективный швейцарский защитник подзачах в «Вольфсбурге». Смена обстановки и поездка в Премьер-лигу – отличный вариант для Мбабу напомнить всем, что он еще хорош. 

Харри Тоффоло, Льюис О’Брайен – из «Хаддерсфилда» в «Ноттингем Форест», 12 млн евро

«Форест» обыграл «Хаддерсфилд» в плей-офф Чемпионшипа и забрал у них двух футболистов. О’Брайен – один из лучших игроков Шипа в прошлом сезоне. Тоффоло – еще один крайний защитник.

Джесси Лингард – из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно

11-е приобретение новичка АПЛ (12-м будет опорник «Штутгарта» Мангаля). На перестройку ушло уже больше 80 млн евро. Интересно, поможет ли опытный Лингард (на которого претендовал еще и «Вест Хэм») быстро сыграться всем этим трансферам?

Ариянет Мурич – из «Ман Сити» в «Бернли», 2,6 млн евро

Косовский вратарь едет к Венсану Компани. Это уже третий трансфер легенды «Сити» из бывшего клуба – до этого были защитники Тэйлор Харвуд-Бэллис и СиДжей Игэн-Райли. Так вот чемпионы Англии и вышли в плюс на 80 млн.

Джамал Блэкмен – из «Хаддерсфилда» в «Эксетер», бесплатно

Легендарный запасной вратарь «Челси», поездивший по арендам (восемь раз за 7 лет). Потом была командировка в «Лос-Анджелес» и попытка закрепиться в Чемпионшипе. За полгода в «Хаддерсфилде» у Блэкмена три матча (два сухих), но это не спасло от погружения в третий дивизион.

Уэсли – из «Астон Виллы» в «Леванте», аренда

В 2019-м нападающий стал рекордным трансфером «Виллы» – «Брюгге» получил за бомбардира 25 млн евро. В Англии бразилец забил всего 6 голов за 26 матчей и тяжело травмировался. В прошлом сезоне его отдавали в аренду в «Брюгге» (0 голов) и «Интернасьонал» (2 гола). Теперь Уэсли в Сегунде. 

Луис Милья – из «Гранады» в «Хетафе», 5 млн евро и четыре футболиста

Вылетевшая «Гранада» отхватила за ключевого полузащитника не только 5 млн евро – получился полноценный обмен в духе НБА. За Милью отдали Мигеля Рубио и Игнаси Мигеля, а Кабако и Жонатал Сильва проведут сезон в «Гранаде» в аренде. Кстати, Милья – сын бывшего игрока «Барселоны», «Реала» и «Валенсии» Луиса Мильи. 

Ведат Мурики – из «Лацио» в «Мальорку», 7,5 млн евро

В 2020-м косовского нападающего подписали за 20 млн евро из «Фенербахче», но раскрыться не получилось ни у Индзаги, ни у Сарри (2 гола в 49 матчах). Зимой уехал в аренду в «Мальорку» и за полгода оформил 5+3 – неудивительно, что летом испанцы выкупили его. 

Кайки – из «Сантоса» в «Альмерию», 7 млн евро

Новичок Ла Лиги укрепил оборону талантливым 18-летним центральным защитником «Сантоса». За 7 млн евро испанцы получили 70% прав на игрока, а бразильский клуб еще и выбил себе 20% от перепродажи.

Ян Коуто – из «Манчестер Сити» в «Жирону», аренда

«Жирона» вернулась в Ла Лигу, поэтому самое время вспомнить, что клуб – часть City Group. Коуто – перспективный бразильский защитник, прошлый сезон отыгравший в «Браге» и даже попавший в список номинантов на премию Golden Boy.

Валентин Кастельянос – из «Нью-Йорк Сити» в «Жирону», аренда

Аргентинец Кастальянос – лучший бомбардир МЛС прямо сейчас. Но «Жироне» нужнее – и City Group без особых сожалений перебрасывает нападающего из одного актива в другой.

Давид Лопес – из «Эспаньола» в «Жирону», бесплатно

Еще одна покупка «Жироны». Лопес – воспитанник и вполне себе легенда «Эспаньола». Опытный центральный защитник уходил дважды – в «Уэску» и «Наполи» – но всегда возвращался. Теперь переезжает из Барселоны в соседний каталонский городок.

Дани Алвес – из «Барселоны» в «УНАМ Тигрес», бесплатно

Самый титулованный футболист мира ушел из «Барсы» свободным агентом и сказал, что в клубе плохо относятся к легендам. У Алвеса будет возможность отомстить: мексиканский «УНАМ» приедет на «Камп Ноу» играть за Трофей Гампера уже в августе.

Уссама Идрисси – из «Севильи» в «Фейеноорд», аренда

Идрисси приходил в «Севилью» как один из самых интересных игроков голландского чемпионата. Заиграть не получилось – Уссама едет уже в третью аренду за 3 года и возвращается в комфортную нидерландскую среду.

Луис Суарес – из «Атлетико» в «Насьональ Монтевидео», бесплатно

Уругвайский нападающий неожиданно возвращается на родину – будет готовиться к ЧМ-2022 в составе родного «Насьоналя». Болельщики клуба из Монтевидео приходили на матчи в масках Луиса и завалили соцсети с просьбой вернуться – Суареса тронуло, поэтому он отклонил все предложения из Европы и МЛС.

Ким Мин Чжэ – из «Фенербахче» в «Наполи», 18 млн евро 

«Наполи» быстро нашел замену для Кулибали – из Турции едет мощный 25-летний корейский защитник. Ким был так хорош в «Фенере», что за ним выстроилась очередь из «Ренна» и клубов АПЛ.

Додо – из «Шахтера» в «Фиорентину», 14,5 млн евро

Правым защитником интересовалась даже «Барселона», но итальянский клуб оказался настойчивее. Если будет хорошо играть, то «Шахтер» получит еще 3,5 млн евро в виде бонусов.

Джанлука Капрари – из «Вероны» в «Монцу», аренда за 3 млн евро

Итальянский нападающий мощно провел прошлый сезон в аренде в «Вероне» – наколотил 12+7 и вместе с Джованни Симеоне сформировал мощную пару в нападении. В итоге клуб приобрел его у «Сампы» за 6 млн, чтобы сразу выгодно продать. Если пойдет, «Монца» может выкупить Капрари за 7 млн евро.

Сантьяго Аскасибар – из «Герты» в «Кремонезе», аренда

Новичок Серии А усилил полузащиту аргентинцем, который когда-то чуть не перешел в «Зенит», да и в «Герте» в последнее время был основным, но попросил отпустить в поисках нового вызова. «Кремонезе» может выкупить Аскасибара за 8 млн. 

Кристиян Бистрович – из ЦСКА в «Лечче», аренда

Хорват последние сезоны больше играл в аренде в Турции, чем в России, поэтому потеря не очень серьезная. Вернувшийся в Серию А «Лечче» даже прописал выкуп для полузащитника. Между прочим, уже третий трансфер из ЦСКА в Серию А за это окно (после Бийола и Бохинена).

Жоао Педро – из «Кальяри» в «Фенербахче», 4,6 млн евро

«Фенер» подписывает уже восьмого футболиста в это межсезонье – и это все еще не Дзюба. Бразилец Педро, заигранный за сборную Италии, вылетел в Серию Б с «Кальяри», но был одним из лидеров команды. Заслужил после 30-летия поехать на заработки в Турцию.

Зиньо Ванхойсден – из «Интера» в «АЗ Алкмаар», аренда

Центральный защитник считается будущей звездой бельгийского футбола – не помешала даже страшная травма пару лет назад. В «Интере» в Зиньо верят – настолько, что вернули из льежского «Стандарда», куда продавали за 12,5 млн. Но пока Ванхойсден только ездит по арендам – места в основе для него нет.  

Хосе Кальехон – из «Фиорентины» в «Гранаду», бесплатно

Кальехон возвращается на родину после 9 лет в Серии А с «Наполи» и «Фиорентиной». Последний сезон получился совсем тусклый – 30 матчей, 1 гол, 2 ассиста. Но во второй испанской лиге его скиллы еще пригодятся.

Джанлука Лападула – из «Беневенто» в «Кальяри», 2 млн евро

Бомбардир сборной Перу попробует вытащить «Кальяри» обратно в Серию А. Клуб с Сардинии может себе позволить – после вылета распродали игроков больше чем на 30 млн евро.

Норди Мукиеле – из «РБ Лейпциг» в «ПСЖ», 12 млн евро

Французский защитник был одним из первых игроков, с которым связался Луиш Кампуш, отныне главный по трансферам у парижан. Мукиеле, кстати, воспитанник «ФК Париж», мог перейти и в «Челси», но лондонцы не сумели перехватить игрока у «ПСЖ».

Жонатан Клаусс – из «Ланса» в «Марсель», 7,5 млн евро

Клаусс в «Лансе» дорос до сборной Франции и в 29 лет перебирается в «Марсель». «Ланс» заработал на продажах игроков уже 35 млн евро за это окно – теперь главное не развалиться после распродажи.

Луис Суарес – из «Гранады» в «Марсель», 10 млн евро

Это уже не уругвайский, а колумбийский! Этот Суарес не спас «Гранаду» от вылета в Сегунду и забил всего 8 голов за сезон, но все равно привлек внимание на рынке. Ну а что, он на 11 лет моложе тезки – есть время раскрыться.

Рубен Бланко – из «Сельты» в «Марсель», аренда

Опытный испанский вратарь поборется с соотечественником Пау Лопесом за место в рамке. А вот за «Сельту» страшно: до старта сезона всего ничего, а на страничке клуба на сайте transfermarkt всего 18 игроков и один вратарь, который даже в Сегунде не был основным.  

Николас Тальяфико – из «Аякса» в «Лион», 4,2 млн евро

Аргентинского левого защитника видели и сменщиком Жорди Альбы в «Барсе», и целью «Брайтона» и «Лидса». Но Николас предпочел Францию – вместе с «Лионом» бороться за зону ЛЧ. «Аякс» потерял 10-го игрока основного состава за одно окно.

Лео Дюбуа – из «Лиона» в «Галатасарай», 2,5 млн евро

Еще один претендент на место правого защитника в сборной Франции. Дюбуа проиграл конкуренцию молодому Мало Гюсто, поэтому едет в Турцию за игровой практикой.

Тома Дидийон – из «Серкль Брюгге» в «Монако», аренда

Четыре сезона талантливый вратарь из «Метца» провел в Бельгии – поиграл за «Андерлехт», «Генк», «Серкль Брюгге». Сейчас возвращается на родину – бороться за место в составе «Монако».

Матис Тель – из «Ренна» в «Баварию», 20 млн евро

А вот и замена для Левандовского – 17-летний нападающий из Франции. С учетом бонусов сумма может дойти до 28,5 млн евро – и Тель станет самым дорогим 17-летним футболистом в истории. Неплохо для форварда, у которого 0 голов за 79 минут во взрослом футболе

Озан Кабак – из «Шальке» в «Хоффенхайм», 5 млн евро

Защитник скатался в две аренды в АПЛ – в «Ливерпуль» и «Норвич» – но обе команды не выкупили Кабака. Теперь «Шальке» отдал Озана в «Хоффенхайм» – уже на постоянку.

Брайан Бробби – из «РБ Лейпциг» в «Аякс», 16,3 млн евро

Год назад талантливый нападающий беслпатно ушел из «Аякса» в «Лейпциг». Там совсем не получилось – уже зимой Бробби вернулся в Амстердам в аренду. А теперь его выкупили полноценно – Аллера кем-то нужно заменить.

Кэлвин Басси – из «Рейнджерс» в «Аякс», 23 млн евро

Два года назад универсальный нигерийский защитник приехал в Глазго из дубля «Лестера», а теперь уезжает за 23 млн евро. А все потому, что «Аяксу» срочно нужна замена для Лисандро Мартинеса, ушедшего в «МЮ».

Франсишку Консейсау – из «Порту» в «Аякс», 5 млн евро

Сын главного тренера «Порту» уезжает в Голландию. Чемпион Португалии продал троих молодых футболистов (Фабиу Вийера, Витинья и Консейсау) суммарно за 80 млн евро. Ну как они это делают?!

Себастьян Шиманьски – из «Динамо» в «Фейеноорд», аренда за 2 млн евро

Поляк уехал, все его хвалят за красивое прощание (в отличие от того же Варелы). По версии сайта transfermarkt, «Динамо» получит 2 млн за аренду, сообщается об опции выкупа за 11 млн евро. Плюс, 20-процентный бонус от перепродажи.

Габриэл Верон – из «Палмейрас» в «Порту», 10,2 млн евро

За талантливым бразильским 19-летним вингером охотились и «Барса», и «МЮ», и «Сити». Но он едет в «Порту», чтобы через пару лет принести клубу еще миллионов 70 или около того.

Харис Сеферович – из «Бенфики» в «Галатасарай», аренда за 1 млн евро

Еще один новичок турецкого чемпионата. Сеферович неплохо поиграл за «Бенфику», а теперь будет забивать в Турции. «Галатасарай» оформил аренду за 1 млн евро с возможностью выкупа за 2,5 млн.

Ярослав Ракицкий – из «Зенита» в «Адана Демирспор», бесплатно

Ракицкий ушел из «Зенита» еще в марте. Были слухи, что защитник вернется в «Шахтер», но не сложилось. Вместо этого Ярослав поиграет вместе с Марио Балотелли у Винченцо Монтеллы в турецком клубе.

Луис Густаво – из «Фенербахче» в «Аль-Насср», бесплатно

Помните опорника, который брал требл с «Баварией»? Сейчас он отправляется в Саудовскую Аравию на последний жирный контракт. А на его место в опорную зону «Фенер» уже взял бразильца Арао из «Фламенго».

Патрик Эберт – из «Кавалы» в «Истанбулспор», бесплатно

Бывший игрок «Спартака» полгода играл во второй греческой лиге, где настрелял 2+2. Теперь едет в «Истанбулспор» – это клуб-новичок турецкой Суперлиги. С повышением, получается.

Главные трансферы прошлой недели: Дибала в «Роме», Стерлинг в «Челси», Де Лигт в «Баварии»

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Maurizio Borsari, Panoramic, Oscar J. Barroso, Imago-Images/Emmefoto via www.im, Luis Barron, Daisuke Nakashima; Instagram/jesselingardrakitskyy_official

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