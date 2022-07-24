Свежая пушка Захаряна: зарядил в девятку из-за штрафной и усадил Бабурина на колено 🤩

«Динамо» и «Торпедо» встречались в рамках второго тура Мир РПЛ (4:0). Уже в первом тайме бело-голубые почти уничтожили интригу: забили Федор Смолов, Даниил Фомин (с пенальти) и Арсен Захарян.

Особенно эффектным оказался гол Арсена. Он получил мяч на левом фланге, чуть продвинулся вперед, подработал под правую и с края штрафной зарядил в девятку.

Идеальное попадание!

Лучшее место досталось Егору Бабурину. Вратарь «Торпедо» ничего не противопоставил удару Захаряна – опустился на колено и проводил мяч взглядом.

В первом туре против «Ростова» Захарян не отметился результативными действиями. Зато за тайм против «Торпедо» набил 1+1. Если брать еще и прошлый сезон, то Арсен вообще в топ-форме: в восьми последних матчах у него пять голов и два ассиста. Только в двух играх он ушел с поля без результативного действия.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф