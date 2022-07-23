Воспитанник «Бордо» отказался уходить бесплатно – очень хотел помочь родному клубу, утопающему в долгах

Форварда купил «Саутгемптон».

У «Бордо» большие проблемы – существование клуба в нынешнем виде под угрозой. Жирондинцы по итогам сезона вылетели из Лиги 1, но DNCG – организация, ответственная за мониторинг и надзор за счетами футбольных клубов Франции – пошла дальше и в конце июня перевела именитый клуб в третий дивизион.

Причина в долгах – 52 млн евро. «Бордо» подал аппеляцию – обязался восполнить дефицит бюджета с помощью дополнительных средств и продажи игроков. Однако DNCG не сочла такие гарантии убедительными – аппеляцию отклонили.

Чтобы не стать банкротом и хотя бы сохранить текущий статус, «Бордо» нужно искать деньги. Ради этого клуб продал один из самых ценных активов. 19-летний форвард молодежной сборной Франции Секу Мара укатил в «Саутгемптон» за 13 млн евро. Трансфер мог выглядеть вполне по-рядовому – если бы не одна любопытная деталь.

Помимо «Саутгемптона» переговоры с Секу вели «Ньюкасл» и менхенгладбахская «Боруссия». Оба клуба были готовы дождаться полной ликвидации «Бордо» (а это вполне реальный исход), чтобы забрать молодого форварда бесплатно. Но Мара настоял на том, чтобы родной клуб получил деньги за его трансфер. В итоге «Саутгемптон» подсуетился и выложил за нападающего требуемую сумму.

Благородно, не правда ли?

Мара забил пять голов за месяц – после этого им заинтересовались «Ман Сити» и «Атлетико»

В минувшем сезоне Секу сыграл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции, но в 18 из них выходил на замену. При этом форвард забил 6 голов и отдал две результативных передачи – неплохой показатель для первого полноценного сезона в Лиге 1.

Вот один из его голов – в ворота «Анже» в начале сезона-2021/22. Неплохо, да?

В марте этого года «Бордо» продлил контракт с Мара до 2025 года – и, похоже, это дало результат. В промежутке с апреля по май Секу забил 5 из 6 мячей, а в последнем туре с «Брестом» сделал дубль. После этого игроком заинтересовались «Ман Сити», «Лион» и «Монако», а мадридский «Атлетико», по слухам, делал официальное предложение, которое не устроило «Бордо».

Есть и еще один интересный факт о Секу. Его мама – Одри Креспо-Мара – известная французская журналистка и телеведущая. С 1999 года Одри работает на крупнейший французский телевизионный холдинг – TF1 Group.

А что с «Бордо»? Уход от спонсора из-за шуток, нехватка денег, чтобы уволить тренера, и трудности с капитанами

Зимой на Sports.ru выходил текст о проблемах «Бордо». Плохо было буквально все: результаты, качество игры, спортивный менеджмент, финансы, работа в медиа.

Кратко напоминаем.

• «Бордо» разорвал контракт с букмекерской конторой Winamax, одним из главных спонсоров клуба (ежегодно приносил 1,5 млн евро), потому что твиттер компании постоянно шутил про клуб в соцсетях, обычно высмеивая именно качество футбола. Генеральный менеджер «Бордо» Тома Жакмье расстался с деньгами философски: «Фанаты клуба могут смеяться над нами после поражений. Спонсоры – нет».

• В начале января клуб собрал 21 положительный тест на коронавирус. В Кубке Франции «Бордо» отлетел 0:3 от «Бреста» – всего пять игроков в составе провели до этого хотя бы минуту в лиге. Команда надеялась на переносы в чемпионате, но прямо перед игрой с «Марселем» заболевшие резко вылечились, поэтому играли растренированным составом. Так что у «Бордо» не было ни переносов матчей, ни нормальной подготовки ко второй половине сезона.

• Из-за финансовых проблем «Бордо» долго не мог убрать главного тренера – швейцарца Владимира Петковича. Его уволили только в феврале после пяти поражений в шести матчах – Петкович потребовал 10 млн евро компенсации.

Пришедший из «Реймса» Давид Гийон ситуацию не улучшил.

• Менеджмент убрал в резерв Лорана Косьельни (тогдашнего капитана команды), Отавио, Поля Бесса, Сэмюэля Калу, Мехди Зеркана и Джоша Маджа. Главная причина – они просто не нужны клубу, а ссылка означала серьезность посыла: надо искать новую команду. Чуть позже Косьелни разорвал контракт с клубом и завершил карьеру – хотя явно не был лазаретным балластом.

• Новым капитаном стал вратарь Бенуа Костиль. Но уже в марте болельщики «Бордо» обвинили его в расизме по отношению к одному из сотрудников клуба. Бенуа отверг эти обвинения, а в конце сезона объявил, что уходит.

• В конце марта выяснилось, что неназванный игрок «Бордо» крал обувь товарищей по команде и продавал ее через интернет. О происходящем футболистам «Бордо» рассказала бывшая девушка этого игрока. Члены команды посчитали, что не смогут дальше работать с вором, и руководство отстранило его на один матч и оштрафовало. Остальные сочли наказание слишком мягким.

Грусть и веселье.

«Бордо» свалился в 3-й дивизон. И может ниже: перейти в любители и рухнуть в 5-й

Вряд ли кто-то страдает в футболе сильнее «Бордо». Побочные эффекты этого текста – отчаяние и тоска

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Frederic Chambert