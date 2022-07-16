Проблемы с формой «Милана» – Серию А смущает зеленый. Это новый (и необычный) запрет

Придется менять?
Надежный источник по футбольным формам Footy Headlines показал третий комплект «Милана» на новый сезон – с зеленым оттенком и вертикальными линиями.
Если это и правда настоящая форма, у чемпиона Италии серьезная проблема: комплект не отвечает правилам, которые вводят в Серии А-2022/23.
С нового сезона там запретили зеленый цвет для полевых игроков на всех формах, кроме домашней. Болельщики «Сассуоло» могут не переживать: хотя бы на основном комплекте их традиционный цвет не тронут.
Вратари под это правило не попадают. Зеленый частично можно использовать и полевым игрокам – если гостевой или третий комплекты включают в себя три разных цвета, и зеленый не доминирует.
Серия А заранее подготовила клубы к нововведению – сообщила об этом еще год назад, летом 2021-го.
Любопытно, началось ли массовое производство формы, ведь тогда ошибка может стать не только обидной, но и дорогостоящей. Экипировщик «Милана» Puma совсем недавно продлил с клубом контракт, по которому команда теперь получает 30 миллионов евро в год.
С чем связан запрет?
Основная причина – недовольство телевизионщиков, которые сотрудничают с Серией А. Они считают, что футболисты в форме с преобладающим зеленым цветом сливаются с газоном и портят картинку.
Это лишь один пункт из 21-страничного отчета по требованиям к форме и номерам. Большинство уточнений касаются размеров элементов: например, логотипов на груди и плечах и фамилий на спине.
А у кого был зеленый комплект раньше?
В прошлом сезоне отметилась «Верона» с третьим комплектом. В новом розыгрыше такая расцветка не подойдет.
Зеленый градиент был еще на форме «Венеции» – сейчас бы такой дизайн разрешили (три цвета есть, зеленый не доминирует), но команда начнет сезон только в Серии Б. С новыми комплектами, конечно.
В Серии А-2020/21 выделился лаймовый «Лацио».
А это рождественская форма «Аталанты».
Но это уже в прошлом, а вот «Милану» придется поломать голову.
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Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone, Ettore Griffoni, Maurizio Borsari; footyheadlines.com
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