Проблемы с формой «Милана» – Серию А смущает зеленый. Это новый (и необычный) запрет

Придется менять?

Надежный источник по футбольным формам Footy Headlines показал третий комплект «Милана» на новый сезон – с зеленым оттенком и вертикальными линиями.

Если это и правда настоящая форма, у чемпиона Италии серьезная проблема: комплект не отвечает правилам, которые вводят в Серии А-2022/23.

С нового сезона там запретили зеленый цвет для полевых игроков на всех формах, кроме домашней. Болельщики «Сассуоло» могут не переживать: хотя бы на основном комплекте их традиционный цвет не тронут.

Вратари под это правило не попадают. Зеленый частично можно использовать и полевым игрокам – если гостевой или третий комплекты включают в себя три разных цвета, и зеленый не доминирует.

Серия А заранее подготовила клубы к нововведению – сообщила об этом еще год назад, летом 2021-го.

Любопытно, началось ли массовое производство формы, ведь тогда ошибка может стать не только обидной, но и дорогостоящей. Экипировщик «Милана» Puma совсем недавно продлил с клубом контракт, по которому команда теперь получает 30 миллионов евро в год.

С чем связан запрет?

Основная причина – недовольство телевизионщиков, которые сотрудничают с Серией А. Они считают, что футболисты в форме с преобладающим зеленым цветом сливаются с газоном и портят картинку.

Это лишь один пункт из 21-страничного отчета по требованиям к форме и номерам. Большинство уточнений касаются размеров элементов: например, логотипов на груди и плечах и фамилий на спине.

А у кого был зеленый комплект раньше?

В прошлом сезоне отметилась «Верона» с третьим комплектом. В новом розыгрыше такая расцветка не подойдет.

Зеленый градиент был еще на форме «Венеции» – сейчас бы такой дизайн разрешили (три цвета есть, зеленый не доминирует), но команда начнет сезон только в Серии Б. С новыми комплектами, конечно.

В Серии А-2020/21 выделился лаймовый «Лацио».

А это рождественская форма «Аталанты».

Но это уже в прошлом, а вот «Милану» придется поломать голову.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone, Ettore Griffoni, Maurizio Borsari; footyheadlines.com