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Мане был готов подписать контракт на случай смерти. Так рвался играть с травмой

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Садьо Мане Садьо Мане
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
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Все закончилось хорошо.

На январский Кубок африканских наций Садьо Мане приехал в качестве одного из самых звездных игроков турнира, а сборная Сенегала – как один из фаворитов. Правда, групповой этап для команды получился неоднозначным: две нулевых ничьих и скромная победа (1:0). Единственный мяч забил как раз Садьо Мане: реализовал пенальти на 97-й минуте матча со сборной Зимбабве.

Игра с Кабо-Верде в 1/8 финала, несмотря на победу сенегальцев 2:0, закончилась тревожно: Мане в столкновении с вратарем соперника получил сотрясение мозга, и его участие в четвертьфинале оказалось под вопросом. «Ливерпуль» требовал у Сенегала (и даже ФИФА) дать игроку пятидневный отдых, но сам Садьо был против: в таком случае он пропускал четвертьфинал против Экваториальной Гвинеи.

В интервью Pro Direct Soccer France Мане признался, что в тот момент был готов на радикальные меры. Дошло до того, что он предложил подписать специальный контракт на случай смерти, в котором было бы прописано, что возможная смерть – вина исключительно самого игрока. Нападающий рассказывал, что главный тренер и медицинский штаб выступили против такого решения, но футболист не отступился от требования и обратился напрямую к президенту сенегальской федерации футбола. Мане сказал ему: «Готов умереть ради того, чтобы продолжить играть на Кубке Африки».

Стороны долго обсуждали возможный выход из ситуации, и врач национальной сборной предложил обследоваться непосредственно в день игры, и если все хорошо, то спокойно выходить на матч. Контракт Садьо в итоге не подписал: «Мне сказали, что осуществить такое невозможно, но я был готов в любой момент подписать подобный документ».

Утренние тесты в день игры показали, что с Мане все в порядке, и медицинский штаб сборной разрешил участие в матче. 

В игре против Экваториальной Гвинеи Мане провел все 90 минут и отдал голевую передачу на Фамара Дьедхиу. Важность Мане для сборной – действительно вопрос жизни и смерти: нападающий провел все матчи на турнире, забил три (все победные) и помог Сенегалу завоевать первый в истории Кубок африканских наций. Нападающий стал лучшим игроком турнира.

Мане любит Сенегал и всеми способами помогает родной стране

Садьо не забыл свои корни, даже приобретя мировую известность, и всячески пытается сделать родную деревню Бамбали лучше. В 2019 году сенегалец оплатил строительство больницы и школы, вложив в это более 700 тысяч долларов. Еще Мане за свой счет приобрел комплекты футбольной формы для местных детей.

Когда в мире началась пандемия, нападающий пожертвовал Сенегалу 45 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом. Мане финансировал строительство и других объектов: так в Бамбали появились почтовый офис, мечеть и заправка для автомобилей, последнюю Садьо открывал лично. С денег футболиста в деревне была установлена вышка с 4G.

В июне Садьо Мане сыграл в своей деревне в футбол с Эль Хаджи Диуфом и Паписсом Сиссе. Поле было ужасным (возможно, перед этим матчем надо было прописывать контракт о возможной смерти), но это не помешало сенегальцу сыграть в одной команде с приятелями перед родной публикой. Это было прямо перед медосмотром в мюнхенской «Баварии»: нападающий мог получить травму, но обошлось, и переход состоялся.

В Сенегале Садьо – национальный герой. Судя по его масштабной помощи родине, он ее и правда любит всем сердцем, и слова про готовность умереть, но сыграть за сборную в важнейшем для нее матче, что-то да значат.

Фото: globallookpress.com/SF via www.imago-images.de

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