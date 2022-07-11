Погба уже брал 10-ку в «Ювентусе» – и подрисовывал к ней «+5». При чем тут нумерология и Леонардо да Винчи?

Любимый 6-й номер занят.

Поль Погба – новая «десятка» «Ювентуса». Французу достался номер, который пять последних сезонов носил Пауло Дибала. Сам Поль уже примерял 10-ку в сезоне-2015/16 – и с этим связан необычный сюжет.

Погба подрисовывал «+5» к 10-ке. Ммм, а зачем?

Летом 2015-го из «Ювентуса» ушел Карлос Тевес, и футболка с 10-м номером перешла к Полю. Это соответствовало статусу француза и растущей с каждым днем звездности.

Но во время матча с «Аталантой» (25 октября 2015 года) пользователи соцсетей заметили, что Погба кое-что подправил: маркером подрисовал к 10-ке «+5». Была версия, что таким образом Поль поздравил легендарного Пеле – великому бразильцу 23 октября исполнилось 75 лет. На эту теорию навела легкая схожесть в написании цифр (если 1 представить как 7).

Были и другие предположения – ведь Погба не ограничился одним матчем и повторял трюк с маркером. Скажем, намерение избавиться от давления – 10-й номер для «Ювентуса» значит очень многое, его носили по-настоящему культовые игроки.

Но, кажется, объяснение в другом. Недавно фактурно высказался Альберто Феррарини, личный коуч Лео Бонуччи, – дело больше в нумерологии, чем в психологии. Именно Феррарини посоветовал Полю взять в руки фломастер.

Погба родился 15-го марта 1993-го. По мнению Феррарини, это перекликается с гениальным Леонардо да Винчи, который тоже родился 15-го числа (правда, в апреле). В связи с этим Феррарини посоветовал Полю 6-й номер – так называемое «число гениев»: «Предложил Погба взять 6-й в сборной Франции вместо 19-го и сказал, что с этим номером он станет чемпионом мира». Не соврал.

По словам все того же Феррарини, с «десяткой» французу непросто совладать: потому что «имя Поль Лабиль Погба имеет частоту 54, а в нумерологии планета Марс, которая символизирует число 9 (5+4), не может видеть Солнце, это 1».

В итоге Погба добавил «+5» ради комбинации – 1+0+5.

Теперь любимую «шестерку» Погба не вернуть: ее с сезона-2021/22 носит бразильский защитник Данило и, похоже, отдавать не собирается. В «МЮ» Погба играл именно под 6-м номером.

Нумерология считается лженаукой

Нумерология – вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и, например, характером человека. Также при помощи них некоторые пытаются предсказать будущее. Еще нумерология изучает числовое значение букв в словах, именах и идеях – часто это, опять же, связано с астрологией и чем-то паранормальным.

Нумерология считается лженаукой, потому что ученые уверены: числа никак не влияют на жизнь человека.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/imago sportfotodienst; juventus.com