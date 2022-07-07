«Труа» подписал талантливого 18-летнего Савиньо из «Атлетико Минейро» за рекордные 6 млн евро плюс 6,5 млн в виде бонусов.

Савио Морейра – правый вингер, но может сыграть и на других позициях в атаке. Но этого «Труа» так и не узнает, ведь французы уже отправили парня в аренду в ПСВ.

Все из-за того, что Савиньо изначально брали для «Ман Сити» – главной команды City Football Group, в который входит и «Труа».

Зачем «Сити» это делает?

Регистрация новичков в других командах холдинга City Football Group помогает «Ман Сити» не обращать внимание на квоты для иностранцев. После Брексита клубы не могут подписать больше трех иностранных игроков в возрасте до 21 года. Приходится искать обходные пути.

«Сити» делает так не в первый раз. Прошлым летом City Football Group повторили тот же трюк: «Труа» подписал 19-летнего полузащитника Метиньо за рекордные 5 млн евро из «Флуминенсе» и отправил его в бельгийский «Ломмел» – еще одного члена семьи. Метиньо так и не сыграл ни минуты в Лиге 1.

Клубы АПЛ заводят партнеров или даже покупают скромные команды в странах Евросоюза. И речь не только о топ-клубах. Например, бельгийские «Левен» и «Унион Сен-Жиль» под контролем «Лестера» и «Брайтона» соответственно. «Ман Сити» же принадлежит целая империя.

А почему игрока отправили в ПСВ, а не оставили в «Труа»?

Четкого ответа нет, но есть догадки.

1. ПСВ хоть и не входит в империю «Сити», но иногда сотрудничает с ним. Например, туда в аренду отправляли Александра Зинченко в 2016-м.

2. ПСВ в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов – если пройдет квалификацию. «Труа» пока далек от еврокубков – в прошлом сезоне финишировал 15-м.

3. Еще одной догадкой вы поделились в комментариях: в Бельгии чуть проще получить паспорт ЕС, чем во Франции.

Кратко: что значит входить в империю «Сити»?

Покупая клуба, Сity Football Group обновляет и устройство клуба. Каждый филиал должен соответствовать стандартам «Сити» из специального руководства. Поэтому прежде всего CFG проводит аудит – как будто разбирает машину и собирает заново с учетом пожеланий.

Ремонтируют старую базу или строят новую, застилают поля, перезапускают бизнес-процессы и модернизируют академию. Новые владельцы разбираются со всеми бытовыми мелочами. Персонал и врачи постоянно ездят на стажировки, тренерам всячески помогают развиваться: занятия Пепа записывают на видео и заносят в специальную базу данных. Иногда коуч приезжает и консультирует прямо на месте.

«Труа» связь с «Ман Сити» тоже очень помогает: после трех сезонов в Лиге 2 вернулись в Лигу 1 – выиграли чемпионат за тур до конца. В прошлом сезоне команда удержалась в элите, старалась комбинировать и выходить из защиты через короткий пас.

А еще там играет легенда «Сочи» Адиль Рами. Его «Ман Сити» заигрывать пока не собирается.

Фото: East News/Fernando Moreno/AGIF via AP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency