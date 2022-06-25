Смелая идея «Жироны»: раз на футбол ходят семьями, почему бы не брать на трибуны собак?

Пушистые (и не очень) в деле.

«Жирона» – самый милый новичок Ла Лиги. После возвращения в элиту клуб поделился амбициозной задачей: разрешить болельщикам брать на матчи своих... собак. Клуб уже выясняет условия для допуска питомцев.

«Есть целый ряд государственных постановлений, которые контролируют доступность стадиона для животных. Мы изучаем отдельное место на арене, – объяснил генеральный директор «Жироны» Начо Мас-Бага. – Стадион – это семейное место. Поэтому нам нужно думать про домашних животных. Мы хотим первыми дать обществу этот важный сигнал. За животным на стадионе будущее».

Недавно «Жирона» заключила спонсорский контракт с Gosbi – компанией по производству кормов и средств по уходу за питомцами. Только вот Мас-Бага уверяет, что это вовсе не коммерческая сделка, а еще одно рукопожатие с фанатами.

«Жирона» жаждет избавиться от клейма фарм-клуба

Генеральному директору хочется верить: у «Жироны» и правда отличные отношения с болельщиками.

В апреле владельцы разослали анкету каждому из 24 фан-клубов «Жироны» по всей Испании и попросили сформулировать, как они видят будущее клуба. А к местным ходили сами: площадь города, который почти в 11 раз меньше Воронежа, и правда сближает людей.

«Мы модернизируем наш бренд и выводим его на новый уровень, – объясняет Мас-Бага. – Идея заключается в том, чтобы «Жирона» не стеснялась своей скромности. Клуб не хочет играть по правилам и расширяться ради расширения. «Жирона» скромна и не хочет предавать саму себя.

Мы маленькая команда, нам надоело что-то строить из себя. Многие еще не воспринимают нас, а мы гордимся своей уникальностью. У «Жироны» богатая история. И она не обязана быть топом».

Клуб активно делится уникальностью с очень разными аудиториями: «Жирона» первой из Испании полетела играть в Индию, а потом поддержала местный штат Керала после наводнения. Одной из первых по стране завела аккаунт в тиктоке, занялась киберспортом еще до пандемии, а в 2019 году снялась в масштабном документальном минисериале про испанский футбол Six Dreams от Amazon.

Даже новую эмблему делали вместе с фанатами

Новый сезон «Жирона» начинает с обновленной эмблемой. Ее создавали вместе с фанатами: первые наброски еще в прошлом году отправили в фан-клубы, но начальная идея болельщикам совсем не понравилась. Клуб тщательно вносил правки и согласовывал каждый каждый шаг.

«Мы понимаем, что фанатам важна старая эмблема. Клубу тоже не очень комфортно, но изменения были необходимы. На старом значке название не читалось, что вредило узнаваемости и заставило нас думать.«Жирона» не хочет идти против болельщиков, мы постарались не спешить и спросить тех, кто определяет направление нашего развития. Иначе – никак», – считает генеральный директор.

Похожим образом создавали и маскота: голосование и консультации с болельщиками помогли создать символ, который понравился еще и властям города. Теперь маскот – важный элемент даже на городских мероприятиях.

И это не удивительно, ведь мухи – один из символов города. Небесным защитником Жироны считается святой Нарцисс (Сан Наркис), который был епископом города в четвертом веке и принял мученическую смерть за христианскую веру. Святые мощи епископа погребены в храме Святого Феликса. Когда в 13 веке французские солдаты захватили Жирону, они попытались осквернить могилу покровителя, но, подняв крышку саркофага, на них вылетел рой огромных мух, которые ядовито жалили солдат и лошадей.

Глава маркетингового отдела клуба Эран Наварро резюмирует: «Да, это чертова муха. Но что делать, если фанаты захотели муху?»

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso; instagram.com/gironafc