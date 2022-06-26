Бэйл улетел в МЛС – там мощная компания: Дуглас Коста, Матюиди, Чичарито. И кризисный Алешандре Пато

Крепкий список.

Гарет Бэйл – игрок «Лос-Анджелеса»! Валлиец подписал контракт с клубом на один год.

МЛС красиво усиляется – в лигу переходят еще Лоренцо Инсинье («Торонто») и Джорджо Кьеллини (тоже «Лос-Анджелес»).

В лиге хватает известных игроков. Вот самые заметные.

Дуглас Коста, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Не путайте: «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес» – разные команды. Бэйл будет играть против Косты, а не с ним.

После сезона-2020/21, проведенного в «Баварии», бразильский вингер вернулся на родину – в «Гремио». Там Коста надолго не задержался и уже в феврале 2022 года перебрался в «Гэлакси». И да – бразилец все еще принадлежит «Ювентусу».

Хавьер Эрнандес, «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Севилья» – последний европейский клуб мексиканского форварда на данный момент. Именно оттуда Чичарито перебрался в «Гэлакси» – и даже успел обзавестись капитанской повязкой. Хорошая статистика: 26 голов в 51 матче.

Маурисио Перейра, «Орландо Сити»

Уругвайский полузащитник, знакомый российским зрителям по выступлениям за «Краснодар», уехал в МЛС в 2019 году. За три года Маурисио дорос в «Орландо Сити» до капитана. Диспетчерские функции тоже остались на высоте – в 78 матчах Перейра отдал 21 ассист.

Алешандре Пато, «Орландо Сити»

Некогда перспективнейший бразильский форвард пополнил состав «Орландо Сити» в 2021 году – но пока что получается так себе. Два гола и три ассиста в 21 игре – явно не та статистика, которую ждут от Пато болельщики.

Джердан Шакири, «Чикаго Файр»

Швейцарский вингер после ухода из «Ливерпуля» не смог закрепиться в «Лионе» – французский клуб продал его спустя полгода. Теперь Шакири покоряет МЛС – в составе «Чикаго Файр» провел уже 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Терпимо, и главное, что перед ЧМ-2022 есть стабильное время в основе.

Виктор Ваньяма, «Монреаль»

Массивный кенийский опорник, которого вы можете помнить по выступлениям за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», уехал в МЛС в 2020 году. В «Монреале» Ваньяма – железный игрок основы, неполные матчи проводит очень редко. В 70 играх за клуб у Виктора четыре гола и два ассиста.

Себастьян Дриусси, «Остин»

Бывшая звезда «Зенита» с 2021 года зажигает в «Остине». Нынешний сезон для аргентинца складывается прекрасно – 8 голов и 4 ассиста в 17 матчах.

Киран Гиббс, «Интер Майами»

Английский защитник, отдавший лондонскому «Арсеналу» 10 лет, теперь играет за «Интер Майами». Пока что Киран чаще оказывается вне заявки, а если выходит, то проводит на поле не больше 80 минут.

Блез Матюиди, «Интер Майами»

Чемпион мира 2018 года перешел в «Интер Майами» из «Ювентуса» в 2020 году. В команде Дэвида Бекхэма Матюиди играет регулярно – иногда даже выходит с капитанской повязкой.

Гонсало Игуаин, «Интер Майами»

Экс-нападающий «Реала», «Наполи» и «Ювентуса» оказался в МЛС в сентябре 2020 года. С тех пор Гонсало отрастил длиннющую бороду и провел за «Интер Майами» 51 матч, в которых забил 15 голов.

Джозеф Мартинес, «Атланта Юнайтед»

Форварду сборной Венесуэлы не удалось сделать карьеру в Европе – после трех лет в «Торино» Мартинес отправился покорять МЛС. Получилось прекрасно – в 139 матчах за «Атланту» Джозеф забил 105 голов и отдал 16 ассистов.

Карлос Вела, «Лос-Анджелес»

А вот Вела как раз будет играть вместе с Бэйлом.

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» перебрался в МЛС четыре года назад. В «Лос-Анджелесе» Вела сразу стал лидером – в 116 матчах отгрузил 73 гола и отдал 33 ассиста.

Фото: eastnews.ru/Image of Sport/Sipa USA, Marty Jean-Louis/Sipa USA, SOPA Images/Sipa USA, USA TODAY Network/Sipa USA; globallookpress.com/Andrea Vilchez, Rich von Biberstein/Icon Sportsw, Andrea Vilchez; Gettyimages.ru/Steph Chambers, Sam Greenwood, Minas Panagiotakis, Jonathan Daniel, Mark Brown