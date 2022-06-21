«Челси» перезагружается: уходит Грановская, у Тухеля больше полномочий и 200 млн фунтов на трансферы

Новая жизнь.

В конце мая «Челси» официально продали Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital. Теперь новые владельцы меняют структуру управления.

Бак и Грановская – аут, Тухель получил расширенные полномочия

• Председатель совета директоров Брюс Бак, который занимал эту должность с 2003 года, лишился власти – 76-летний менеджер перешел на почетную должность старшего советника.

«Я горжусь тем, что помог «Челси» добиться больших успехов на поле и положительно повлиять на клубное сообщество. Сейчас самое подходящее время уйти в отставку и позволить новым собственникам опираться на прочные основы, которые у нас есть. У владельцев есть убедительное видение будущего «Челси», и я с нетерпением жду возможности помочь им достичь его в своей новой роли вместе с нашим невероятным персоналом, игроками, тренерами и болельщиками», – цитирует заявление Бака официальный сайт «Челси».

• The Telegraph сообщает, что «Челси» покидает и Марина Грановская, которая занимала пост директора клуба. Ее считали правой рукой Абрамовича и называли одним из лучших переговорщиков в мировом футболе. Она не отвечала за селекцию, но успешно доводила сделки до финала.

Основной кандидат на ее место – спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта. Британские медиа пишут, что, вероятно, сам Боэли временно возьмет на себя и обязанности Грановской, которая вела все переговоры по трансферам, и обязанности Брюса Бака. Сообщается, что Тодд уже ведет переговоры по переходу Ромелу Лукаку в «Интер».

• Будущее Петра Чеха в клубе тоже под вопросом. Новые владельцы хотят, чтобы он остался, но экс-голкипера лондонцев на руководящий пост в клубе пригласила именно Грановская, так что Чеху предстоит решить, хочет ли он работать без нее.

• Новую роль в клубе получит Томас Тухель. Как пишет The Telegraph, тренеру пообещали, что он получит более широкие трансферные полномочия – в соответствии с моделями «Ман Сити» и «Ливерпуля», где Пеп Гвардиола и Юрген Клопп значительно влияют на отбор новичков. Боэли дал понять Тухелю, что новые владельцы сделают все возможное, чтобы удовлетворить все запросы тренера. Собственные трансферные идеи новые владельцы навязывать не будут.

Новые владельцы считают Тухеля одним из главных активов нынешнего «Челси» и полагают, что лучший способ навязать борьбу «Ман Сити» и «Ливерпулю» за титул АПЛ – дать Томасу ту же власть, которой обладают Гвардиола и Клопп. Но не стоит забывать, что и тот и другой тренер работают в связке с мощнейшим спортивным департаментом, который в «Челси» сейчас перестраивается.

Что с трансферами на вход?

По сообщениям The Athletic, трансферный бюджет «Челси» на новый сезон – 200 млн фунтов стерлингов. Подтвержденных переходов пока нет, зато слухов как всегда много. Вот наиболее вероятные переходы из авторитетных источников.

• The Telegraph пишет, что главные варианты в атаке: Рахим Стерлинг («Ман Сити») и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»). К Усману Дембеле, о котором говорили раньше, интерес постепенно стихает – но слово Томаса Тухеля (удачно работал с Усманом в «Боруссии») может все поменять.

• Приоритетом для усиления остается защита – для этого «Челси» надеется взять как минимум Жюля Кунде. Правда, «Севилья» просит за него почти 70 млн евро – всего 23 года, топ-форма и контракт до 2024-го позволяют взвинчивать цену. Но новые владельцы «Челси» готовы к серьезным тратам. Этот же защитник – летний приоритет «Барселоны».

• Боэли готов профинансировать покупку Маттейса де Лигта у «Ювентуса» – трансфер голландца зависит от решения Тухеля. Также лондонцам интересен защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол.

Вполне вероятно, что «Челси» вернется за Декланом Райсом. Тухель – в восторге от англичанина, которого «Вест Хэм» оценивает аж в 150 млн фунтов.

• Во время переговоров с «Интером» о переходе Ромелу Лукаку «Челси» запросил условия трансферов защитников Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Дензела Думфриса и Стефане де Врее.

• «Челси» интересен и полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Планируются еще какие-то вложения?

Да, заявленные инвестиции консорциума в «Челси» – 1,75 млрд фунтов. Вложения в том числе отправят на реконструкцию «Стэмфорд Бридж», развитие академии клуба и женской команды.

При этом есть важные ограничения.

• Новому консорциуму запрещено выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года.

• Продажа акций запрещена на те же 10 лет.

• Клубу строго запрещено выходить за пределы установленного долга.

Получится ли у Боэли эффективно заменить прежних менеджеров и вложить деньги с максимальной пользой?

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Tony Obrien; globallookpress.com/Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de, Jan Woitas/dpa, Mutsu Kawamori/AFLO; Gettyimages.ru/Ryan Pierse