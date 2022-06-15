«Бернли» поставил на Компани. Он 3 года работал в «Андерлехте» – выдал худший старт с 1998-го, но потом освоился

Вылет из АПЛ лишил клуб денег и ряда основных игроков.

Обратно в Премьер-лигу «Бернли» потащит Венсан Компани: экс-защитник «Ман Сити» возглавил команду после трехлетней работы в «Андерлехте».

«Хочу создать команду, которая будет побеждать и дарить положительные эмоции фанатам. Меня впечатлил взгляд руководства «Бернли» на перспективы клуба. Он совпадает с моим. С нетерпением жду возможности начать этот важный сезон», – первый комментарий от Компани.

В «Андерлехте» у Компани два сезона в тройке чемпионата и финал Кубка страны

В мае 2019-го, после 11 лет в «Манчестер Сити», капитан Венсан Компани объявил о возвращении в родной «Андерлехт» (играть и тренировать). И приехал туда не один. Из Манчестера он привел с собой Саймона Дэвиса, который работал в структуре «Сити» с 2013-го, а с 2018-го занимался обучением тренеров.

Правда, с Дэвисом у них мало что получилось: на старте сезона-2019/20 они менялись ролями ассистента и главного, но результаты совсем не радовали. В самом начале Компани даже не имел необходимой лицензии UEFA Pro. За это в октябре 2019-го «Андерлехт» даже штрафовали на 5 тысяч евро.

Работа Венсана без лицензии – вообще мрак. Худший старт с 1998 года – два поражения, две нулевые ничьи, 3:6 по голам. Но потом дела чуть наладились. Штаб возглавил 63-летний воспитанник «Андерлехта» Франк Веркаутерен, который ранее уже тренировал брюссельцев (и даже работал в самарских «Крыльях»). При нем результаты стабилизировались.

Из-за пандемии сезон-2019/20 в Бельгии завершили досрочно. Чемпионом стал «Брюгге», а «Андерлехт» финишировал восьмым, не попав даже в квалификацию Лиги Европы. Компани сыграл в 15 матчах чемпионата (1+1). Больше не получилось из-за травм, которые выбили его на 11 встреч.

С августа 2020-го Компани не играл, а исключительно тренировал: его снова поставили главным. Помогал Венсану бывший полузащитник «Сити» и «Ливерпуля» Крэйг Беллами, который, правда, еще в сентябре 2021-го столкнулся с психологическими проблемами и покинул клуб.

Но в целом с результатами у Компани стало лучше: два следующих сезона закончили в тройке чемпионата. А еще вышли в финал Кубка страны-2021/22 – правда, уступили в нем «Генту» по пенальти. Во время работы в «Андерлехте» Венсан просил не сравнивать его с Гвардиолой и жаловался на расизм в матче с «Брюгге».

После вылета из АПЛ у «Бернли» проблемы: ушли Ми и Тарковски, плохо с деньгами

Компани приходит в кризисный клуб. После вылета из Премьер-лиги «Бернли» столкнулся с финансовыми проблемами и лишился целого ряда опытных игроков. Из клуба уже ушла главная пара центральных защитников – Джеймс Тарковски и Бен Ми. У них закончились контракты с «Бернли», теперь, вероятно, перейдут в Премьер-лигу.

Еще «Бернли» начнет путь в Чемпионшипе без Аарона Леннона – в прошедшем сезоне он хоть и не радовал голами (оформил 1+3), но регулярно играл и раздавал опыта. У нападающего Матея Выдры контракт тоже заканчивается, с чехом пока общаются – возможно, продлит соглашение.

Приятных новостей меньше: один из главных активов «Бернли» Ник Поуп (оценивается в 15 млн евро) пока остается, но есть вероятность, что его придется продать. Правда, у голкипера остался всего год по контракту – вряд ли получится сильно заработать.

Деньги клубу сейчас очень нужны. «Бернли» предстоит выплатить значительную часть кредита в 65 млн фунтов – владелец Алан Пейс взял его еще при покупке клуба в декабре 2020-го. В эпоху коронавируса телеправа от Премьер-лиги составляли аж 90% доходов клуба – теперь есть болельщики (и прибыль с билетов), но «Бернли» необходимы новые источники прибыли.

Компани придется непросто.

Фото: globallookpress.com/Kurt Desplenter/Keystone Press Agency, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Gareth Copley