Что в Лиге наций: Холанд разрывает, Португалия проиграла без Криша – впервые в 2022-м

Июньский этап Лиги наций уже близок к концу. Собрали для вас главные события этого игрового дня.

Португалия без Криша проиграла швейцарцам. Вратарь Омлин – стена

Сборная Португалии в этом году не проигрывала, но на домашний матч против Швейцарии Фернанду Сантуш дал отдых Криштиану Роналду. И с самого начала все пошло не по плану.

Уже на 57-й секунде Харис Сеферович замкнул подачу с фланга. Оставшееся время команда Мурада Якина героически удерживала счет 1:0. Круче всех выступил вратарь «Монпелье» Йонас Омлин – сделал 8 сэйвов.

А ведь в атаке у португальцев были Рафа Леау, Андре Силва, Отавио, Бруну Фернандеш, а на замену вышли Гонсалу Гедеш и Диогу Жота – неплохая компания. Первое поражение в году для португальцев, первая победа в году для сборной Швейцарии – до этого была только одна ничья в пяти матчах.

В параллельной игре в этой группе Испания без особых проблем обыграла чехов 2:0 благодаря голам Солера и Сарабии.

У Холанда 2+1 – лучший бомбардир Лиги наций

За четыре летних тура Лиги наций Эрлинг Холанд забил уже 5 голов. Шведы получили дубль от новичка «Манчестер Сити»: уже на 10-й минуте Эрлинг замкнул навес, во втором тайме реализовал пенальти.

Норвежцы забили третий – и тут тоже не обошлось без Холанда. Нападающий забросил на дальнюю, где Александер Сорлот выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота.

Пока только одна сборная в группе сдержала Эрлинга – Словения. Даже за полчаса игры в большинстве Холанд не пробил Облака. И все равно – норвежец сейчас лучший бомбардир Лиги наций.

Сербия не удержала 2:0

Сербы тоже уже пропустили от Холанда этим летом, но в целом шли по Лиге наций неплохо: норвежцам уступили, но потом обыграли и словенцев, и шведов. Со словенцами поначалу тоже проблем не было.

Две подачи с левого фланга – два удара головой в угол от Живковича и Митровича. 2:0 к перерыву.

На второй тайм словенцы вышли с тройной заменой, которая сразу сработала. Новый нападающий Андраж Шпорар сделал голевую передачу в первой же атаке. На 53-й минуте словенцы и вовсе сравняли – 2:2.

Больше никто не забил, словенцы взяли вторую ничью, сербам теперь будет сложнее догнать норвежцам на первом месте.

Греки забили в пустые ворота

Греция уже завоевала повышение в Группу B – выиграли все четыре летних матча с общим счетом 7:0. В том числе и обе игры против Косово.

Якумакис открыл счет, а на 99-й Манталос забил в пустые ворота – вратарь косоваров убежал в чужую штрафную сравнивать счет.

Другие интересные события игрового дня:

• Северная Македония отгрузила 4 мяча Гибралтару – самая крупная победа;

• Хвича впервые в этой Лиге наций ушел с поля без гола – поэтому Грузия сыграла против Болгарии 0:0;

• Мальта обыграла Сан-Марино – Элиа Бенедеттини пропустил 1 мяч;

• Северная Ирландия отыгралась с 0:2 – не сломало даже то, что пропустили 2 мяча от киприота Какулиса.

Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis, Borut Zivulovic, Denis Balibouse, NTB