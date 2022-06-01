Вы это видели?
Блог

Украина снесла Шотландию. Последняя преграда перед ЧМ – Уэльс с Бэйлом

сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Роман Яремчук Роман Яремчук
квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
Футбол Футбол

Уже 5 июня.

Украина долго ждала матч против Шотландии – месяц готовились в Словении. И, как оказалось, подготовились весьма неплохо. Иначе не получилось бы победить на «Хэмпден Парк».

В первом тайме сборные обменивались моментами с небольшим преимуществом восточноевропейской команды. Особенно старался Ярмоленко: он сделал самый опасный эпизод в первой половине тайма – спас вратарь Крэйг Гордон. Но на 33-й минуте не выручил и он.

Ярмоленко получил заброс от Малиновского со своей половины поля – и в касание изящно перебросил вышедшего Гордона.

Офсайда у полузащитника «Вест Хэма» не было.

На второй тайм Украина вышла добивать: шотландцев придавили к воротам Гордона. Преимущество воплотилось в гол Яремчука – форвард «Бенфики» классно выиграл борьбу вверху после навеса с фланга и скинул мяч лбом прямо в угол – уверенные 2:0 на табло.

Вот статистика, подтверждающая настрой Украины: в первые 15 минут второго тайма гости доминировали по процентам владения (84:16) и били по воротам (3:0).

Украинцы больше владели мячом, но ближе к концу у Шотландии пошли серьезные моменты. Например, на 67-й Макгинн не попал головой в створ с 5 метров.

А на 79-й Шотландия даже забила: вратарь Бущан грубо ошибся – кипер покинул ворота и нелепо отпихнул мяч вперед. Макгрегор не стал мешкать с ударом с границы штрафной. Мяч полетел в створ и побывал за линией. 

И все-таки украинцы победили в два матча – нападающий Артем Довбик добил Шотландию на 95-й. Сборная Украины победила 3:1 и прошла в следующий этап квалификационного плей-офф.

Что дальше?

Украина сыграет против сборной Уэльса 5 июня, решающая игра состоится именно в Уэльсе. 

Валлийцы прошли в финал плей-офф в конце марта, когда победили Австрию 2:1. Герой – Гарет Бэйл, оформивший дубль.

Когда Украина в последний раз отбиралась на ЧМ?

Чемпионат мира-2006 в Германии – Украина дошла до четвертьфинала, где проиграла Италии 0:3. 

Дальше – неудачи. В 2010-м украинцы проиграли Греции в стыках, в 2014-м там же были остановлены Францией, в 2018-м финишировали на третьем месте в квалификационной группе – не хватило даже для раунда плей-офф. 

У Уэльса все грустнее: мимо 15 чемпионатов мира подряд. Последнее (и единственное) участие – ЧМ-1958. Валлийцы вышли из группы, но в четвертьфинале уступили Бразилии 0:1.

Куда попадет победитель плей-офф?

В группу B, там соперника ждут Англия, США и Иран.

После развязки в европейском отборе останутся две неразыгранных путевки:

• 13 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия. Их игра состоится 7 июня. Лучший из трио отправится к Франции, Дании и Тунису. 

• 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией. Победитель попадет в группу к Испании, Германии и Японии.

Все эти игры пройдут на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.

Шотландия – Украина 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
1 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Ярмоленко, 0:2 – 49 Яремчук, 1:2 – 79 Макгрегор, 1:3 – 90 Довбик.
ШотландияГордон, Хики, Купер (Хендри, 67), Хэнли, Мактомини, Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 68), Адамс, Дайкс (Кристи, 46).
УкраинаБущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 79), Цыганков (Мудрик, 72), Степаненко (Сидорчук, 90), Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Яремчук (Довбик, 78).
Предупреждения:
Яремчук (5), Малиновский (11), Дайкс (44), Макгинн (59), Шапаренко (84).

Украина перед стыками ЧМ-2022: месяц готовились в Словении, играли благотворительные матчи и отказывались от прямой путевки

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные