Украина снесла Шотландию. Последняя преграда перед ЧМ – Уэльс с Бэйлом

Уже 5 июня.
Украина долго ждала матч против Шотландии – месяц готовились в Словении. И, как оказалось, подготовились весьма неплохо. Иначе не получилось бы победить на «Хэмпден Парк».
В первом тайме сборные обменивались моментами с небольшим преимуществом восточноевропейской команды. Особенно старался Ярмоленко: он сделал самый опасный эпизод в первой половине тайма – спас вратарь Крэйг Гордон. Но на 33-й минуте не выручил и он.
Ярмоленко получил заброс от Малиновского со своей половины поля – и в касание изящно перебросил вышедшего Гордона.
Офсайда у полузащитника «Вест Хэма» не было.
На второй тайм Украина вышла добивать: шотландцев придавили к воротам Гордона. Преимущество воплотилось в гол Яремчука – форвард «Бенфики» классно выиграл борьбу вверху после навеса с фланга и скинул мяч лбом прямо в угол – уверенные 2:0 на табло.
Вот статистика, подтверждающая настрой Украины: в первые 15 минут второго тайма гости доминировали по процентам владения (84:16) и били по воротам (3:0).
Украинцы больше владели мячом, но ближе к концу у Шотландии пошли серьезные моменты. Например, на 67-й Макгинн не попал головой в створ с 5 метров.
А на 79-й Шотландия даже забила: вратарь Бущан грубо ошибся – кипер покинул ворота и нелепо отпихнул мяч вперед. Макгрегор не стал мешкать с ударом с границы штрафной. Мяч полетел в створ и побывал за линией.
И все-таки украинцы победили в два матча – нападающий Артем Довбик добил Шотландию на 95-й. Сборная Украины победила 3:1 и прошла в следующий этап квалификационного плей-офф.
Что дальше?
Украина сыграет против сборной Уэльса 5 июня, решающая игра состоится именно в Уэльсе.
Валлийцы прошли в финал плей-офф в конце марта, когда победили Австрию 2:1. Герой – Гарет Бэйл, оформивший дубль.
Когда Украина в последний раз отбиралась на ЧМ?
Чемпионат мира-2006 в Германии – Украина дошла до четвертьфинала, где проиграла Италии 0:3.
Дальше – неудачи. В 2010-м украинцы проиграли Греции в стыках, в 2014-м там же были остановлены Францией, в 2018-м финишировали на третьем месте в квалификационной группе – не хватило даже для раунда плей-офф.
У Уэльса все грустнее: мимо 15 чемпионатов мира подряд. Последнее (и единственное) участие – ЧМ-1958. Валлийцы вышли из группы, но в четвертьфинале уступили Бразилии 0:1.
Куда попадет победитель плей-офф?
В группу B, там соперника ждут Англия, США и Иран.
После развязки в европейском отборе останутся две неразыгранных путевки:
• 13 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия. Их игра состоится 7 июня. Лучший из трио отправится к Франции, Дании и Тунису.
• 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией. Победитель попадет в группу к Испании, Германии и Японии.
Все эти игры пройдут на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.
- Дата проведения
- 1 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
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Шотландия –
Гордон, Хики, Купер (Хендри, 67), Хэнли, Мактомини, Робертсон, Макгрегор, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 68), Адамс, Дайкс (Кристи, 46).
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Украина –
Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 79), Цыганков (Мудрик, 72), Степаненко (Сидорчук, 90), Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Яремчук (Довбик, 78).
- Предупреждения:
- Яремчук (5), Малиновский (11), Дайкс (44), Макгинн (59), Шапаренко (84).
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