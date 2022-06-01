Украина снесла Шотландию. Последняя преграда перед ЧМ – Уэльс с Бэйлом

Уже 5 июня.

Украина долго ждала матч против Шотландии – месяц готовились в Словении. И, как оказалось, подготовились весьма неплохо. Иначе не получилось бы победить на «Хэмпден Парк».

В первом тайме сборные обменивались моментами с небольшим преимуществом восточноевропейской команды. Особенно старался Ярмоленко: он сделал самый опасный эпизод в первой половине тайма – спас вратарь Крэйг Гордон. Но на 33-й минуте не выручил и он.

Ярмоленко получил заброс от Малиновского со своей половины поля – и в касание изящно перебросил вышедшего Гордона.

Офсайда у полузащитника «Вест Хэма» не было.

На второй тайм Украина вышла добивать: шотландцев придавили к воротам Гордона. Преимущество воплотилось в гол Яремчука – форвард «Бенфики» классно выиграл борьбу вверху после навеса с фланга и скинул мяч лбом прямо в угол – уверенные 2:0 на табло.

Вот статистика, подтверждающая настрой Украины: в первые 15 минут второго тайма гости доминировали по процентам владения (84:16) и били по воротам (3:0).

Украинцы больше владели мячом, но ближе к концу у Шотландии пошли серьезные моменты. Например, на 67-й Макгинн не попал головой в створ с 5 метров.

А на 79-й Шотландия даже забила: вратарь Бущан грубо ошибся – кипер покинул ворота и нелепо отпихнул мяч вперед. Макгрегор не стал мешкать с ударом с границы штрафной. Мяч полетел в створ и побывал за линией.

И все-таки украинцы победили в два матча – нападающий Артем Довбик добил Шотландию на 95-й. Сборная Украины победила 3:1 и прошла в следующий этап квалификационного плей-офф.

Что дальше?

Украина сыграет против сборной Уэльса 5 июня, решающая игра состоится именно в Уэльсе.

Валлийцы прошли в финал плей-офф в конце марта, когда победили Австрию 2:1. Герой – Гарет Бэйл, оформивший дубль.

Когда Украина в последний раз отбиралась на ЧМ?

Чемпионат мира-2006 в Германии – Украина дошла до четвертьфинала, где проиграла Италии 0:3.

Дальше – неудачи. В 2010-м украинцы проиграли Греции в стыках, в 2014-м там же были остановлены Францией, в 2018-м финишировали на третьем месте в квалификационной группе – не хватило даже для раунда плей-офф.

У Уэльса все грустнее: мимо 15 чемпионатов мира подряд. Последнее (и единственное) участие – ЧМ-1958. Валлийцы вышли из группы, но в четвертьфинале уступили Бразилии 0:1.

Куда попадет победитель плей-офф?

В группу B, там соперника ждут Англия, США и Иран.

После развязки в европейском отборе останутся две неразыгранных путевки:

• 13 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия. Их игра состоится 7 июня. Лучший из трио отправится к Франции, Дании и Тунису.

• 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией. Победитель попадет в группу к Испании, Германии и Японии.

Все эти игры пройдут на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.