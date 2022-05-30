Фанаты «Сент-Этьена» взбесились из-за вылета: закидали игроков фаерами, подожгли скамейку запасных и разграбили фан-шоп

Кошмар во Франции.

Бывают ли во Франции туры, когда фанаты в каждом матче ведут себя спокойно? Если помните такие, напишите. А пока новый случай хаоса.

Десятикратный чемпион «Сент-Этьен» проиграл стыковые матчи «Осеру» и вылетел в Лигу 2. Обе игры – в гостях и дома – закончились вничью 1:1. Дошло до серии пенальти, в которой удачливее оказался «Осер» – вратарь Донован Леон потащил первый же удар в серии, все остальные были точными.

Но отпраздновать возвращение в Лигу 1 «Осеру» не позволили. Болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле и бросали пиротехнику (фаеры, дымовые шашки) в собственных футболистов, многие из снарядов полетели в сторону скамейки команды.

Игроков быстро увели в подтрибунное помещение, но на поле лучше не стало. Чтобы успокоить фанатов, полиция применила слезоточивый газ – популярная в последние пару дней мера для Франции. После этого большая часть болельщиков вернулась на трибуны.

Кто-то поджег скамейку запасных «Сент-Этьена» – понадобилась помощь пожарных. Дым дошел даже до раздевалок.

Журналисты, некоторые болельщики и сотрудники стадиона тоже пострадали от слезоточивого газа и попытались укрыться в зале для пресс-конференций. В это время на поле все еще полыхали стычки между полицией и ультрас «Сент-Этьена». В это же время разграбили фан-шоп клуба на стадионе.

Страсти утихли только спустя полтора часа после финального свистка. Полиция погасила беспорядки и эвакуировала зрителей, журналистов и сотрудников стадиона.

«Сент-Этьен» вылетел впервые с сезона-2000/01. В Лиге 1 клуб играл почти 20 сезонов подряд – с 2004-го. Пока ультрас бесновались на поле, другие болельщики обрушили клубный сайт – там нынешние владельцы анонсировали, что скоро объявят о важном решении. Возможно, речь идет о продаже клуба консорциуму бизнесмена Дэвида Блитцера, который уже владеет клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилс», «Филадельфией» из НБА и «Кристал Пэлас» из АПЛ.

Вряд ли его впечатлила эта картина.

Фото: East News/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier