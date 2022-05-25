Первый шаг «ПСЖ» под Мбаппе – спортдир Луиш Кампуш. Он строил тот самый «Монако» и вышиб из клуба Леонардо

На очереди – Почеттино.

«ПСЖ» после переподписания контракта с Килианом Мбаппе перерождается – в клубе готовят реальные изменения. Первые решения под Килиана – увольнение спортивного директора Леонардо и скорое расставание с Маурисио Почеттино. На место тренера очень хотят пригласить Зинедина Зидана.

А вот замену Леонардо уже нашли – это спортивный директор «Лилля» и глава скаутинга в чемпионском «Монако» португалец Луиш Кампуш. Официально рокировка еще не подтверждена, но RMC Sport пишет, что Леонардо уже покинул должность, которую занимал с 2019-го.

Главный повод расстаться с Леонардо – провал в переподписании Мбаппе. Спортдир не смог договориться с игроком, поэтому пришлось включиться даже эмиру Катара и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Еще одна претензия – частые провалы в трансферах, которые так и не принесли «ПСЖ» желаемую ЛЧ.

С новым спортивным директором «Париж» и Мбаппе хотят открыть новую главу – и Кампуш действительно повлиял на решение Килиана. RMC Sport сообщает, что назначение Луиша было одним из требований игрока.

Важность португальца понимали и в «Реале»: в июле-2021 Marca писала, что благодаря португальцу Перес очень хотел заманить Килиана еще прошлым летом, но тогда с Луишом так и не договорились. А ведь Кампуш год работал в «Реале» скаутом – не помогло.

В этот раз «ПСЖ» сыграл на опережение.

Именно Кампуш собрал тот самый «Монако»

Луиш оказался в «Монако» в 2013-м по приглашению спортивного директора Вадима Васильева. На тот момент клуб только-только вернулся в Лигу 1 и за огромные деньги подписывал Фалькао, Хамеса и Жоау Моутинью.

От него требовалось перестроить клуб, который совсем не был готов к Лиге 1. Перед Кампушем стояла задача полностью реорганизовать клубный менеджмент, тренерский штаб, медперсонал и кучу всего другого.

Кампуш справился. Он создал в «Монако» цельный механизм, при этом португалец поработал фитнес-специалистом, ассистентом тренера и менеджером молодежной команды. Он досконально знал тонкости каждой из этих профессии. «Он связующее звено между руководством и персоналом. Луиш компетентно разбирается в абсолютно разных клубных ролях», – восхищался Васильев.

В первом же сезоне после возвращения «Монако» занял второе место. Кампуш оказался идеальным кандидатом для реализации бизнес-плана, которого клуб придерживается и по сей день: откапывание талантов, их взращивание и продажа подороже. Кампуш собирал всю информацию о футболистах, просматривал их вживую, утверждал или отвергал кандидатов.

Главным принципом скаутской работы Кампуш называет просмотр футболистов вживую: «Живое наблюдение – фундаментально. Я могу сделать выводы о характере игрока по интенсивности его разминки, по его лицу, когда он выходит на замену. Характер – важнейший маркер в выявлении топ-таланта». Адель Альль-Омари, игравший у Кампуша, уверен: «Луишу не нужно смотреть 50 матчей, чтобы определить ценность футболиста. У него есть дар».

А еще Луиш – абсолютный трудоголик. Анонимный источник из «Монако» в интервью Le Journal du Dimanche рассказывал: «Кампуш не из тех, кто желает блистать на званых обедах, вечно хвалится влиятельностью и выглядит как ходячий рекламный плакат самому себе. В клубе его называют «Мистер поток воздуха» – он почти не бывает в офисе, всегда в разъездах».

Такое отношение к работе давало результаты – Луиш собрал целый состав, который потом принесет клубу миллионы.

Кампуш был причастен и к прогрессу Мбаппе. Килиан полюбил Кампуша, ведь тот первым заметил его талант: «Когда я обосновался в «Монако», Мбаппе был недоволен своим положением. Семья хотела, чтобы он как можно быстрее покинул клуб. Я уделил ему десять минут и подумал: «Какой потрясающий игрок!», перевел во вторую команду и за два месяца он сделал гигантский скачок и вскоре поднялся в основу. На мой взгляд, он станет лучшим футболистом в мире».

В 2016-м Кампуш ушел из «Монако», потом собрал чемпионский «Лилль» и вновь отдыхал. Теперь Килиан позвал в «ПСЖ» – и Луиш не смог отказать.

Похоже, теплые отношения между ними никуда не делись.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; East News/Patrick HERTZOG / AFP