Жиру с шампанским, мокрый Пиоли, все хватают Леау – «Милан» веселится

«Милан» выиграл скудетто без переживаний в духе «Ман Сити», но эмоции отличаются не сильно – тотальный восторг.

Уже в конце второго тайма футболисты потихоньку праздновали победу, а финальный свисток лишь дал формальный повод начать массовое веселье.

Видите героя на заднем плане?

Победно вскинутые руки – самая популярная поза тренера Стефано Пиоли в этот вечер.

Оливье Жиру оформил дубль в решающей игре и догнал Рафаэла Леау в гонке бомбардиров клуба – по 11 мячей в Серии А-2021/22.

Вот уже и симбиоз с болельщиками. Они прорвались на поле, хотя матч был в гостях.

С Леау обнимались больше всех. Он и не против.

А вот и главный момент – уже с трофеем.

Жиру увеселяет положение.

Тот самый герой. Крупным планом.

Можете поверить, что «Милан» – чемпион Италии?

Фото: REUTERS/Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Chris Ricco