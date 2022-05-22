Жиру с шампанским, мокрый Пиоли, все хватают Леау – «Милан» веселится

«Милан» выиграл скудетто без переживаний в духе «Ман Сити», но эмоции отличаются не сильно – тотальный восторг.
Уже в конце второго тайма футболисты потихоньку праздновали победу, а финальный свисток лишь дал формальный повод начать массовое веселье.
Видите героя на заднем плане?
Победно вскинутые руки – самая популярная поза тренера Стефано Пиоли в этот вечер.
Оливье Жиру оформил дубль в решающей игре и догнал Рафаэла Леау в гонке бомбардиров клуба – по 11 мячей в Серии А-2021/22.
Вот уже и симбиоз с болельщиками. Они прорвались на поле, хотя матч был в гостях.
С Леау обнимались больше всех. Он и не против.
А вот и главный момент – уже с трофеем.
Жиру увеселяет положение.
Тот самый герой. Крупным планом.
Можете поверить, что «Милан» – чемпион Италии?
«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?
Фото: REUTERS/Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Chris Ricco
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