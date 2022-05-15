Ух, «Сити» спасся с 0:2. Заберут АПЛ, если победят «Виллу» Джеррарда в последнем туре

Новая надежда для «Ливерпуля».

АПЛ, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» дарят великолепную чемпионскую гонку. Команда Пепа – вроде бы машина без сбоев, но даже она ошибается, а банда Клоппа не отстает. Фанаты из Мерсисайда возлагали большие надежды на «Вест Хэм» – и лондонская команда их оправдала.

Два гола «Вест Хэма» – от Боуэна. Летом он может уйти в «Ливерпуль»

Уже в первом тайме «Вест Хэм» повел 2:0 – оба мяча забил Джеррод Боуэн (между прочим, парень попал в основу «Халла» при Леониде Слуцком). Нападающий хорошо открывался за спинами защитников «Сити» – так и организовал оба мяча.

Два любопытных факта про Боуэна. Во-первых, из англичан, играющих в АПЛ, больше него в этом сезоне во всех соревнованиях забил только Кейн. У Джеррода уже 17 голов. Во-вторых, он очень интересует «Ливерпуль» – судя по всему, Клопп видит в Боуэне потенциальную замену Салаху, потому что они играют в похожем стиле и на одинаковых позициях.

А теперь интересный факт про «Ман Сити»: команда 53 раза проигрывала 0:2 в АПЛ к перерыву – и ни разу не выиграла (1 ничья и 52 поражения). Пеп явно очень хотел поправить эту статистику: сразу после перерыва его команда выдала отрезок максимального давления.

И он вылился в гол уже на 49-й минуте: Родри скинул головой, а Грилиш вколотил с линии штрафной.

Потом «Сити» чуточку повезло: Цоуфал срезал подачу со штрафного в собственные ворота – 2:2. И вот ситуация уже не кажется такой катастрофической для «Манчестера». Впрочем, «Вест Хэм» огрызался: у того же Боуэна была пара моментов, но использовал он их хуже, чем в первом тайме.

А, возможно, ключевой момент матча случился на 83-й минуте: Доусон срубил в штрафной Габи Жезуса. Судья поставил пенальти, но Лукаш Фабьянски потащил не самый плохой удар Мареза.

Любопытно, но прошлый незабитый алжирцем пенальти в АПЛ случился 4 года назад на «Энфилде». Тогда Рияд бахнул выше ворот и принес «Ливерпулю» ничью, сейчас его неудачный удар дал команде Клоппа надежду.

«Вест Хэм» удержал ничью – и таким образом красиво проводил на пенсию Марка Нобла. Это был последний домашний матч в карьере легенды лондонской команды.

Что в таблице? Теперь все зависит от «Астон Виллы» Джеррарда

Пускай «Сити» не победил, но главное, что не проиграл. При поражении уже не все бы зависело от Пепа и его команды: две разгромные победы «Ливерпуля» – и лидер мог бы поменяться. Все решала бы разница очков.

Ничья не кажется грустной даже в сравнении с победой. Победили бы «Вест Хэм» – тогда в последнем туре хватило бы ничьей. Теперь нужно именно победить, но эта победа обязательно принесет титул.

А пока ситуация выглядит так. Сценарии, при которых судьба титула решится по разнице голов, сведены к минимуму. Для этого «Ливерпуль» должен сыграть вничью и победить, а «Сити» – проиграть в 38-м туре.

«Манчестер Сити» нужно будет дома обыграть «Астон Виллу» Стивена Джеррарда и Филиппе Коутиньо. Красивый сюжет. В параллельном матче «Ливерпуль» на «Энфилде» будет взламывать «Вулвз».

«Я призываю болельщиков, всю голубую часть Манчестера в нужный день выйти из дома и прийти на стадион, потому что мы выложимся на полную ради титула чемпионов. Я уверен в этом», – сказал Пеп в послематчевом интервью.

Впрочем, все еще может пойти по простому и приятному для «Сити» сценарию. «Ливерпулю» нужно во вторник обыграть на выезде «Саутгемптон» – и это после 120 минут против «Челси» в финале Кубка Англии. Клопп уже анонсировал ротацию. Поражение принесет «Сити» досрочный титул, ничья оставит «Ливерпулю» только теоретические шансы – в 38-м туре тогда пригодятся разгромное поражение «Сити» и собственная разгромная победа.

Какая же гонка, черт возьми!

Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS; Gettyimages.ru/Mike Hewitt