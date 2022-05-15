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Ух, «Сити» спасся с 0:2. Заберут АПЛ, если победят «Виллу» Джеррарда в последнем туре

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Новая надежда для «Ливерпуля».

АПЛ, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» дарят великолепную чемпионскую гонку. Команда Пепа – вроде бы машина без сбоев, но даже она ошибается, а банда Клоппа не отстает. Фанаты из Мерсисайда возлагали большие надежды на «Вест Хэм» – и лондонская команда их оправдала.

Два гола «Вест Хэма» – от Боуэна. Летом он может уйти в «Ливерпуль»

Уже в первом тайме «Вест Хэм» повел 2:0 – оба мяча забил Джеррод Боуэн (между прочим, парень попал в основу «Халла» при Леониде Слуцком). Нападающий хорошо открывался за спинами защитников «Сити» – так и организовал оба мяча.

Два любопытных факта про Боуэна. Во-первых, из англичан, играющих в АПЛ, больше него в этом сезоне во всех соревнованиях забил только Кейн. У Джеррода уже 17 голов. Во-вторых, он очень интересует «Ливерпуль» – судя по всему, Клопп видит в Боуэне потенциальную замену Салаху, потому что они играют в похожем стиле и на одинаковых позициях.

А теперь интересный факт про «Ман Сити»: команда 53 раза проигрывала 0:2 в АПЛ к перерыву – и ни разу не выиграла (1 ничья и 52 поражения). Пеп явно очень хотел поправить эту статистику: сразу после перерыва его команда выдала отрезок максимального давления.

И он вылился в гол уже на 49-й минуте: Родри скинул головой, а Грилиш вколотил с линии штрафной.

Потом «Сити» чуточку повезло: Цоуфал срезал подачу со штрафного в собственные ворота – 2:2. И вот ситуация уже не кажется такой катастрофической для «Манчестера». Впрочем, «Вест Хэм» огрызался: у того же Боуэна была пара моментов, но использовал он их хуже, чем в первом тайме. 

А, возможно, ключевой момент матча случился на 83-й минуте: Доусон срубил в штрафной Габи Жезуса. Судья поставил пенальти, но Лукаш Фабьянски потащил не самый плохой удар Мареза.

Любопытно, но прошлый незабитый алжирцем пенальти в АПЛ случился 4 года назад на «Энфилде». Тогда Рияд бахнул выше ворот и принес «Ливерпулю» ничью, сейчас его неудачный удар дал команде Клоппа надежду.

«Вест Хэм» удержал ничью – и таким образом красиво проводил на пенсию Марка Нобла. Это был последний домашний матч в карьере легенды лондонской команды.

Что в таблице? Теперь все зависит от «Астон Виллы» Джеррарда

Пускай «Сити» не победил, но главное, что не проиграл. При поражении уже не все бы зависело от Пепа и его команды: две разгромные победы «Ливерпуля» – и лидер мог бы поменяться. Все решала бы разница очков.

Ничья не кажется грустной даже в сравнении с победой. Победили бы «Вест Хэм» – тогда в последнем туре хватило бы ничьей. Теперь нужно именно победить, но эта победа обязательно принесет титул. 

А пока ситуация выглядит так. Сценарии, при которых судьба титула решится по разнице голов, сведены к минимуму. Для этого «Ливерпуль» должен сыграть вничью и победить, а «Сити» – проиграть в 38-м туре. 

«Манчестер Сити» нужно будет дома обыграть «Астон Виллу» Стивена Джеррарда и Филиппе Коутиньо. Красивый сюжет. В параллельном матче «Ливерпуль» на «Энфилде» будет взламывать «Вулвз».

«Я призываю болельщиков, всю голубую часть Манчестера в нужный день выйти из дома и прийти на стадион, потому что мы выложимся на полную ради титула чемпионов. Я уверен в этом», – сказал Пеп в послематчевом интервью.

Впрочем, все еще может пойти по простому и приятному для «Сити» сценарию. «Ливерпулю» нужно во вторник обыграть на выезде «Саутгемптон» – и это после 120 минут против «Челси» в финале Кубка Англии. Клопп уже анонсировал ротацию. Поражение принесет «Сити» досрочный титул, ничья оставит «Ливерпулю» только теоретические шансы – в 38-м туре тогда пригодятся разгромное поражение «Сити» и собственная разгромная победа. 

Какая же гонка, черт возьми!

Вест Хэм – Манчестер Сити 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Боуэн, 2:0 – 45 Боуэн, 2:1 – 49 Грилиш, 2:2 – 69, автогол Цоуфал.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Нобл, 77), Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90), Антонио (Ярмоленко, 90), Боуэн.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Боуэн (32), Цоуфал (58), Фабианьски (60), Габриэл Жезус (90).

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Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS; Gettyimages.ru/Mike Hewitt

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