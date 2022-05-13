Очень глупо, но не впервые.

На неделе в Кубке Финляндии произошло нечто невероятное: вторая команда «Ильвеса» выбила свой же основной состав! Выиграли 2:1 в четвертом раунде турнира.

В шоке – примерно все.

Основной «Ильвес» еще и пропустил максимально глупо: на пятой добавленной 18-летний полузащитник Лео Кюлленен исполнил неудачную передачу на вратаря – тот не смог принять мяч и оставил его катиться в ворота.

Только гляньте, какой кошмар.

Кюлленена теперь шуточно просят вернуть в дубль. Зато кипер переживал так, словно сам вскоре отправится играть в глубинах лиг Финляндии.

Исторический день для тренера «Ильвеса-2» Михи Лахтинена – вполне вероятно, он всего лишь одним матчем зарезервировал себе должность в главной команде.

Дубль в кубке наравне с основой – это нормально?

Встречается нечасто, но в некоторых странах такое возможно.

Может быть, вы удивитесь, но «Ильвес-2» – даже не единственный дубль, дошедший до пятого раунда. Там же «Интер-2» из Турку плюс вторые команды ХИКа и СИКа – они без цифры «2» в названиях: «Клуб 04» резервный для ХИКа, в «Академии СИК» тоже обкатывают молодежь.

В Кубке Финляндии как раз с четвертого раунда, когда в турнире появляется местная элита, действует правило: если до сих пор в сетке и дубль, команды из одного клуба должны сыграть между собой. И «Ильвесы» встретились между собой, и еще три таких матча между собой сыграют на следующей стадии принудительно (только сейчас, потому что финская система схожа с нашей: участники еврокубков присоединяются к национальному кубку позже остальных).

А второй «Ильвес» в пятом раунде вышел на «Оулу», середняка высшего дивизиона. Но, кстати, после пяти туров – там система весна-осень – «Оулу» идет ниже, чем главный «Ильвес». Шансы, похоже, есть.

А раньше такое где-нибудь бывало?

Редко, но случалось. Вот самые известные примеры.

• В 2016-м «Динамо» из Бухареста в 1/16 финала сыграло два матча против второй команды. Тут без сенсаций: остановили ребят и показали мастер-класс с общим счетом 8:3.

• А вот в Бразилии дублеры справились: в 2005-м «Палмейрас» встретился с фарм-клубом в Кубке Сан-Паулу – и тоже эпично отлетел 1:2. Тот матч болельщики до сих пор вспоминают с улыбкой, ведь грустить из-за вылета от «Палмейраса» им еще ни разу не приходилось.

• Самый эпичный подобный матч – игра «Реала» и «Кастильи» в финале Кубка Испании-79/80. Первая команда победила со счетом 6:1. Но «Кастилья» мало того, что дошла до финала, так еще и первой за всю историю квалифицировалась в Кубок обладателей Кубков. За нее играли Рикардо Гальего, кипер Агустин и Франциско Пиньеда. Позже каждый из них поиграл и в основной команде.

Финским парням место в первой команде уже обеспечено. Может, замахнуться на финал?