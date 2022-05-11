Страшная травма Араухо: потерял сознание после столкновения. Пугающие 5 минут на «Камп Ноу»

Сейчас игрок в порядке.

«Барселона» играла очередной матч против «Сельты» в чемпионате – и вдруг на поле произошло что-то очень пугающее.

На 61-й минуте Гави и Рональд Араухо столкнулись в воздухе.

Первый сразу же повалился на газон, а вот Араухо отважно побежал обратно на позицию.

Через несколько секунд Рональд тоже резко свалился на газон.

Партнер уругвайца по обороне Эрик Гарсия запаниковал, нападающий гостей Яго Аспас побежал спасать защитника. Яго провел с Рональдом все эти минуты и не отходил от него ни на шаг.

Весь стадион был в шоке – его падение выглядело пугающе. Игроки и судья быстро подозвали врачей с носилками.

Медики не смогли привести игрока в чувства, на поле выехала скорая помощь.

17-летний Гави не может найти себе место.

Хави – тоже.

Рональда погрузили на носилки уже в кислородной маске и повезли в больницу с корсетом на шее.

Врачи и игроки выглядели спокойнее, но за игрока все равно было очень страшно.

«Камп Ноу» понадобилось время, чтобы отойти.

Фанаты провожали Араухо стоя и запевая: «Уругваец!»

Через 15 минут игрока привезли в больницу, официальный диагноз – сотрясение. Сейчас Араухо в сознании, его жизни больше ничего не угрожает .

«Мы можем спать спокойно. Врачи сказали нам, что Рональд в сознании и остаток ночи проведет в больнице, хотя сначала мы испугались», – успокаивал Хави.

«Я хочу отправить сообщение поддержки Араухо, – первым делом написал после матча Аспас. – Я надеюсь, что он в порядке и чувствует себя намного лучше».

***

Мы перепугались за Рональда, но с понимаем того, что железный человек, может стать немного полегче.

Самое свежее доказательство – весь январь Араухо играл со сломанным пальцем.

Рональд даже вышел с ним на класико в Суперкубке. Хави был в шоке, когда узнал, что уругваец готов играть даже так. «Он сказал мне, что хочет помочь команде, знает, как это сделать. Я был в шоке, но Рональд и правда отыграл великолепно», – восторгался Хави.

Луис Суарес в личном чате частенько посмеивается на счет этого момента и говорит, что Рональд мог бы выйти на поле даже с переломом ноги. Поэтому хочется верить, что со стальным Араухо все будет хорошо.

Матч завершился победой каталонцев (3:1), а к основному времени матча было добавлено 11 минут. Правда, команды отыграли 113.

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Фото: REUTERS/Albert Gea; East News/LLUIS GENE / AFP; Gettyimages.ru/Alex Caparros