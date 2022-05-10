Холанд мог оказаться в Манчестере еще в 2019-м. «МЮ» почти купил его для Сульшера, но помешал Райола

Было близко.

Сага Эрлинга Холанда закончилась: «Манчестер Сити» официально договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе норвежца. Трансфер Эрлинга состоится 1 июля 2022 года.

Теперь осталось только окончательно договориться с самим игроком и перевезти его в Англию.

А ведь Эрлинг мог оказаться в Манчестере намного раньше: еще до перехода в «Боруссию» за ним гонялся «МЮ» и лично Оле-Гуннар Сульшер.

Холанд очень ценил Сульшера, Оле отвечал взаимностью

«Я знаю этого парня и его друзей. Он наверняка отправился на каникулы. Понимаете, из Ставангера получится улететь далеко не в любую точку мира. Ему приходится делать пересадки», – загадочно отвечал Сульшер на бесконечные вопросы про то, что самолет Эрлинга почему-то приземлился в Манчестере.

Вопрос точно был не лишним, ведь Сульшер и Холанд хорошо знали друг друга. Эрлинг провел под руководством легендарного соотечественника 50 матчей в «Мольде» и забил 20 голов. Зимой 2018-го Оле-Гуннар отправился спасать Манчестер, а Эрлинг за 5 млн евро переехал в «Зальцбург», чтобы разорвать австрийский чемпионат.

Но это было потом. В «Мольде» Холанд перебрался из «Брюне» в феврале 2017-го, а уже в апреле дебютировал за новый клуб в 16 лет. Перед матчем против «Сарпсборг-08» лечились аж восемь футболистов основы, по ходу встречи к ним добавилось еще двое травмированных.

Эрлинг не стал героем: выбежал на поле на 71-й минуте и через 65 секунд получил желтую карточку. «Карточка? Судит рефери, а не я. Я не особо задумывался о дебюте. Мне сказали, что делать, и я это выполнял», – словно и не радовался дебюту парень.

Зато к Сульшеру Эрлинг всегда относился сверхэмоционально. Холанд называл его главным учителем в жизни и восторгался его опытом.

«Он сыграл огромную роль в моей карьере. То, как он ко мне относился, как меня тренировал и чему научил. Благодаря ему я стал таким, – рассказывал Холанд после ухода из «Мольде». – Он играл в АПЛ и выигрывал ЛЧ. Учиться нужно у лучших, и я учился у него каждый день. Он научил меня забивать голы».

Ответная реакция была такой же: Сульшер всегда хвалил талантливого норвежца и поражался его невероятным прогрессом: «Он младше моего сына, но с момента перехода в наш клуб постоянно развивается. Против него очень сложно играть. Он решительно настроен стать очень хорошим футболистом».

Однако Сульшер не спешил нагружать молодого парня. Он выпускал его на финальные минуты и постепенно увеличивал нагрузки. В сезоне-2017 Холанд проводил на поле в среднем 27 минут; в следующем году показатель увеличился до 60 минут – 25 игр, 12 голов и 4 ассиста. Это привлекло топ-клубы, которые начали пристально следить за норвежским суперталантом.

Среди заинтересованных был и «МЮ» – и Сульшер говорил, что от предложения «Юнайтед» мало кто откажется. Похожая мысль проскакивала в словах Сульшера и за год до этого: «Если за Эрлингом придет «Сити» или «Лидс», я откажу в переходе. Если это будет «Юнайтед», я с радостью приму предложение».

Оле уже тогда продумал переезд форварда в Манчестер. Но парень ушел в «Зальцбург». Сульшер расстроился, но все понял: летом 2018-го в «МЮ» был Лукаку и Жозе Моуринью, который не доверял молодежи. Через год уже Сульшер был тренером – и очень хотел видеть в команде Холанда.

«Мне нравится этот игрок. Мы все время ищем хороших исполнителей, – намекал Сульшер за пару дней до того самого прилета Эрлинга. – Посмотрим, чем это все закончится. Эрлинг хорошо прогрессирует, и он должен делать это и дальше, какое решение он бы ни принял. Где бы ни находился игрок – он должен быть счастлив».

Воссоединению помешал Райола

Фанаты «МЮ» копили деньги и готовились закупаться футболками с фамилией нового героя. Но Эрлинг резко вынырнул в Дортмунде, а рядом с ним стоял его улыбающийся агент – Мино Райола.

Мино никогда не был с «Юнайтед» на одной волне: он часто ругался с тренерами из-за Поля Погба и говорил, что клубу необходимо усиление. Райола даже защищал Эда Вудворда, который никогда не отказывался приютить еще одного клиента Мино.

Но в случае норвежца все было немного иначе. Различные источники сообщали, что Холанду и его отцу нравилось предложение «МЮ» – но все испортил агент. Журналист ESPN Роб Доусон поясняет: Мино требовал от «МЮ» прописать в контракте сумму отступных и процент от последующей продажи игрока.

«Боруссия» на такие условия согласилась, «Юнайтед» был против.

«Важно сохранять здравый смысл. Есть очень важные вещи, которые нужно контролировать при трансферах молодых игроков. Нельзя давать агентам контроль, позволяя пункты об отступных и все такое. Об этом говорилось повсюду, но мне кажется, что мы должны держать все под контролем», – переживал за переход Сульшер.

Райола такую версию отмел: «Очевидно, что Холанд чувствовал, что в данный момент это был бы неправильный шаг в его карьере. Ничего личного против «МЮ» и Сульшера. Если бы он захотел в «Юнайтед» – я был бы вынужден оформить трансфер. Но он не захотел этого. Предложение было хорошим».

После этого Эрлинг зажигал в Германии, но Сульшер никогда не отказывался от идеи привезти форварда в Манчестер. В апреле 2021-го слухи снова отправляли Холанда в «МЮ» к Оле, но тот очень сдержанно высказывался о трансфере и желал игроку всего наилучшего.

Мечту Сульшера в итоге осуществил другой «Манчестер».

Фото: globallookpress.com/JON OLAV NESVOLD via imago-images.de, Fotostand / Wassmuth, MARIUS SIMENSEN/imago sportfotodienst, FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst, Nicolo Campo/Lapresse.Nicol