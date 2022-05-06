«Давай вместе победим в финалах!» Моуринью и Анчелотти – 🤝🏻, хотя когда-то Жозе назвал Карло «тупым»

Теперь – только взаимное уважение.

После выхода «Ромы» в финал Лиги Конференций Жозе Моуринью приготовил теплое пожелание для Карло Анчелотти, который за день до этого шумно прошел «Сити» в полуфинале ЛЧ: «Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто. Давай вместе победим в финалах!», – сказал Жозе.

В сентябре 2021-го Анчелотти тоже поддержал португальца: «Надеюсь, «Рома» будет побеждать с Моуринью». Еще игроком Карло провел несколько лет в римском клубе – с 1979-го по 1987-й.

В отношениях Моуринью и Анчелотти видна теплота и взаимное уважение, хотя раньше все было совсем не так.

Антагонизм зародился в Италии, когда Моуринью и Анчелотти работали в «Интере» и «Милане»

В феврале 2009-го «Интер» Моуринью выиграл у «Милана» Анчелотти (2:1), благодаря спорному голу Адриано – показалось, что бразилец сыграл рукой, но арбитр этого не увидел. Тогда Карло пришел на пресс-конференцию с претензиями, а Моур на них жестко ответил:

«Анчелотти – единственный, кто считает, что гол Адриано был гандбольным. Неужели он думает, что мы все тупые? Может быть, он [тупой], потому что не говорит о голе Роналдиньо из офсайда в первом дерби, когда они выиграли».

Летом 2009-го Анчелотти ушел из «Милана» в «Челси», а Жозе заявил прессе, что не дружит с Карло: «Скучаю ли я по Анчелотти? Нет. Я никогда не дружу со своими коллегами. Есть те, кто приятен, а есть те, кто нет».

Анчелотти отреагировал: «У меня есть друзья вне футбола. Моуринью – просто коллега, которого я уважаю. Но он мне не друг. Может быть, [сблизимся] в будущем, когда мы будем в конце карьеры».

Потом они помирились: Карло благодарил за тренерские архивы, а Жозе хотел обниматься

Обратимся к автобиографии Карло «Прекрасные игры обычного гения» – она блестяще переведена на Трибуне. Там Анчи рассказывает о перемирии – тогда Кало работал с «Челси», в первом сезоне он как раз вылетел от «Интера» Моуринью в 1/8 финала ЛЧ.

«В Италии мы успели наговорить друг другу грубостей, поскольку испытывали взаимную неприязнь, но после переезда в Англию мое отношение к нему изменилось. Он вошел в историю клуба, в котором я работаю, его архив тренировок и упражнений не раз выручал меня, поэтому его персона заслуживает особого внимания.

Мы решили объявить перемирие. Его условия были согласованы в Милане перед началом первого матча между нашими командами в Лиге чемпионов. Мы встретились в одном из коридоров стадиона «Сан Сиро» и заключили договор: «Положим конец грызне и пустым спорам». Всего шесть слов и рукопожатие. Взаимопонимание, которого нам не хватало долгие годы, было найдено за десять секунд.

Не думаю, что мы с Жозе когда-нибудь станем друзьями, но нас определенно связывает искреннее взаимное уважение. Когда я выиграл английскую Премьер-лигу, он прислал мне сообщение: «Шампанского». Когда Жозе выиграл скудетто, я написал: «Шампанского, но не слишком много».

Осенью 2020-го Анчи тренировал «Эвертон», а Моуринью – «Тоттенхэм». Перед их матчем Жозе сказал:

«Мне он настолько нравится как человек, что я скажу очевидное: он один из лучших тренеров в мире. Я просто обожаю Карло. Он фантастический парень, поэтому я думаю, что нарушу дистанцию в один метр и обниму его, потому что Карло мне очень нравится».

Фото: Gettyimages.ru/Adam Davy, Phil Cole