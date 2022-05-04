Самое милое объявление о продлении контракта от Мюллера – ремейк детского фото

После стольких лет? Всегда.

Томас Мюллер – настоящая легенда «Баварии». Воспитанник мюнхенского клуба играет в первой команде с 2008 года. Очередной титул Бундеслиги стал уже 11-м – ни у кого в истории не было больше.

На днях Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года. Клуб красиво это обыграл, воссоздав детское фото Мюллера, где Томас сидит на кровати в форме «Баварии» сезонов-1995/97. Сравните!

Потрясающая детализация. Томас поставил подпись под контрактом карандашиком, который достал из пенала с лого «Баварии».

«Мой путь с тех пор, как я присоединился к академии «Баварии» в 2000 году – фантастическая история успеха, – радуется Мюллер. – Мне доставляет огромное удовольствие поддерживать красные цвета год за годом на поле и за его пределами – даже несмотря на то, что иногда на пути встречаются трудности».

В сентябре Мюллеру исполнится 33 – но он все еще один из ключевых игроков мюнхенского клуба. В этом сезоне Томас сыграл за «Баварию» во всех турнирах 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал 24 (!) ассиста. Потрясающая стабильность.

Список трофеев Томаса с «Баварией» тоже поражает:

🏆 Лига чемпионов (2013, 2020)

🏆 Бундеслига (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

🏆 Кубок Германии (2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020)

🏆 Суперкубок Германии (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

🏆 Клубный чемпионат мира (2013, 2020)

🏆 Суперкубок УЕФА (2013, 2020)

На все эти трофеи Мюллеру понадобилось 624 матча в футболке «Баварии». Вау!

Фото: twitter.com/FCBayern; fcbayern.com