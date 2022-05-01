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Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

Жервиньо Жервиньо
болельщики
Бруно Перес Бруно Перес
Эдин Вишча Эдин Вишча
высшая лига Турция высшая лига Турция
Трабзонспор Трабзонспор
Андреас Корнелиус Андреас Корнелиус
Марек Гамшик Марек Гамшик
Абдулла Авчи
Футбол Футбол

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В Турции творится история: «Трабзонспор» досрочно оформил победу в чемпионате – седьмой титул завоевали впервые с 1984 года.

Фанаты хотели выбежать на поле еще до конца матча. Их остановили 

«Трабзонспор» обеспечил золото за три тура до конца чемпионата: сыграли вничью с «Антальяспором» (2:2) и оторвались от второго «Фенербахче» на 9 очков (77 против 68). Шансов догнать лидера не осталось: при равенстве учитываются результаты личных встреч – а они в пользу «Трабзонспора» (победа 3:1 и ничья 1:1).

Триумфа в чемпионате у «Трабзонспора» не было очень давно – до этого он брал титул в 1976-м, 1977-м, 1979-м, 1980-м, 1981-м и 1984-м. Больше 7 трофеев в Турции есть в коллекции только трех клубов – «Фенербахче» (28), «Галатасарая» (23) и «Бешикташа» (21).

«Трабзонспор» несколько раз был близок к тому, чтобы снова завоевать титул – особенно в сезоне-2010/11, когда «Фенербахче» взял чемпионство лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Болельщики так заждались золота, что некоторые выбежали на поле еще за несколько минут до конца игры с «Антальяспором» – тогда их все-таки остановили и вернули обратно. Но когда финальный свисток прозвучал, фанатам уже никто не мешал праздновать вместе с командой.

Так началось настоящее безумие: болельщики заполнили почти весь стадион – остался лишь небольшой островок с игроками и награждением.

А здесь уже поле совсем не видно. 

Кто же подарил фанатам счастье?

Давайте хоть немного познакомимся. «Трабзонспор» тренирует Абдулла Авчи – он считается одним из самых ярких турецких тренеров за последние годы. Подписав контракт с клубом в ноябре 2020-го, Авчи сначала остановился в шаге от чемпионства (в прошлом сезоне уступили золото «Истанбулу»), а затем, впервые в карьере, все-таки взял чемпионат Турции.

За время его руководства у «Трабзонспора» собралась топ-команда. Из знакомых имен – легенда Неаполя Марек Гамшик (в этом чемпионате сыграл 25 матчей и оформил 2+4) и экс-нападающий «Ромы» Жервиньо, который, правда, еще в октябре 2021-го повредил крестообразные связки колена и уже давно не выходит. Есть Андреас Корнелиус, пришедший летом 2021-го из «Пармы», он шикарно освоился в Турции: 15 голов и 5 ассистов за 34 игры. Еще из заметных имен – Эдин Вишча (14 голевых в чемпионате) и Бруно Перес, который несколько сезонов бегал в «Роме».

Запоминайте состав, который наверняка пошумит теперь не только в Турции.

Тысячи фанов «Тулузы» рванули на поле, несмотря на предупреждение клуба. Но как сдержаться, когда ты вышел в Лигу 1?

Фото: Gettyimages.ru/Evrim Aydin/Anadolu Agency; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto; twitter.com/Trabzonspor

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