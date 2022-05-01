Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

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В Турции творится история: «Трабзонспор» досрочно оформил победу в чемпионате – седьмой титул завоевали впервые с 1984 года.

Фанаты хотели выбежать на поле еще до конца матча. Их остановили

«Трабзонспор» обеспечил золото за три тура до конца чемпионата: сыграли вничью с «Антальяспором» (2:2) и оторвались от второго «Фенербахче» на 9 очков (77 против 68). Шансов догнать лидера не осталось: при равенстве учитываются результаты личных встреч – а они в пользу «Трабзонспора» (победа 3:1 и ничья 1:1).

Триумфа в чемпионате у «Трабзонспора» не было очень давно – до этого он брал титул в 1976-м, 1977-м, 1979-м, 1980-м, 1981-м и 1984-м. Больше 7 трофеев в Турции есть в коллекции только трех клубов – «Фенербахче» (28), «Галатасарая» (23) и «Бешикташа» (21).

«Трабзонспор» несколько раз был близок к тому, чтобы снова завоевать титул – особенно в сезоне-2010/11, когда «Фенербахче» взял чемпионство лишь благодаря лучшей разнице мячей.

Болельщики так заждались золота, что некоторые выбежали на поле еще за несколько минут до конца игры с «Антальяспором» – тогда их все-таки остановили и вернули обратно. Но когда финальный свисток прозвучал, фанатам уже никто не мешал праздновать вместе с командой.

Так началось настоящее безумие: болельщики заполнили почти весь стадион – остался лишь небольшой островок с игроками и награждением.

А здесь уже поле совсем не видно.

Кто же подарил фанатам счастье?

Давайте хоть немного познакомимся. «Трабзонспор» тренирует Абдулла Авчи – он считается одним из самых ярких турецких тренеров за последние годы. Подписав контракт с клубом в ноябре 2020-го, Авчи сначала остановился в шаге от чемпионства (в прошлом сезоне уступили золото «Истанбулу»), а затем, впервые в карьере, все-таки взял чемпионат Турции.

За время его руководства у «Трабзонспора» собралась топ-команда. Из знакомых имен – легенда Неаполя Марек Гамшик (в этом чемпионате сыграл 25 матчей и оформил 2+4) и экс-нападающий «Ромы» Жервиньо, который, правда, еще в октябре 2021-го повредил крестообразные связки колена и уже давно не выходит. Есть Андреас Корнелиус, пришедший летом 2021-го из «Пармы», он шикарно освоился в Турции: 15 голов и 5 ассистов за 34 игры. Еще из заметных имен – Эдин Вишча (14 голевых в чемпионате) и Бруно Перес, который несколько сезонов бегал в «Роме».

Запоминайте состав, который наверняка пошумит теперь не только в Турции.

Фото: Gettyimages.ru/Evrim Aydin/Anadolu Agency; globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto; twitter.com/Trabzonspor