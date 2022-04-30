Пост сочувствия опорнику «Наполи»: только у него из полевых нет ни гола, ни ассиста в матче с «Сассуоло»

9 партнеров были удачливее.

«Наполи» красиво вынес «Сассуоло»: уже к 21-й минуте вел 4:0, чуть притормозил после бурного старта, но во втором тайме добавил еще парочку.

«Сассуоло» хватило только на гол престижа (6:1).

Удивительная статистика: у «Наполи» отличились практически все игроки основного состава – каждый или забил сам, или сделал голевой пас. Без результативных действий остались только вратарь Давид Оспина и опорник Андре-Франк Замбо-Ангисса.

И ему явно нелегко.

Сложно вспомнить матч, в котором у одной команды отличилась бы вся основа. Многие скажут о победе «Баварии» над «Барселоной» 8:2, но там в разгроме поучаствовали только восемь игроков основы (и то, если считать автогол Давида Алабы) и два запасных – Эрнандес и Коутиньо.

Так что «Наполи» теперь может хвастаться необычным достижением.

Возможно, футболистов так мотивировали фанаты, ругавшие клуб за провалы в трех турах. «Наполи» проиграл дома «Фиорентине», упустил победу над «Ромой» в добавленное время, а «Эмполи» вообще обыгрывал 2:0 к 80-й минуте, но проиграл 2:3.

Всю неделю тиффози критиковали Аурелио Ди Лаурентиса, Спаллетти и футболистов. Вывешивали баннеры перед стадионом и провожали автобус с командой на матч потоком итальянских оскорблений.

Теперь «Наполи» немного реабилитировался – красивая победа и практически гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca