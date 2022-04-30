Диогу Жота не совсем Жота – это не его фамилия! Добавил себе J, чтобы не затеряться среди Силв

Секрет – в произношении.

Знание, которое может изменить вашу жизнь: Диогу Жота из «Ливерпуля» – не совсем Жота. Уже привычное нам «Жота» – это комбинация прозвища, особенностей произношения в португальском языке и желания Диогу выделяться.

Парень с 18-м номером на спине – это Жота времен «Вулверхэмптона», когда клуб играл в Чемпионшипе. На футболке написано Силва.

Полное имя португальца – Диогу Жозе Тейшейра да Силва. Откуда тогда взялся Жота?

Силва – самая распространенная фамилия в Португалии. Неудивительно, что в академии местного «Пасуша» оказалось достаточно Силв (да и Диогу). Будущий форвард «Ливерпуля» захотел выделиться и решил представляться как «Диогу J».

Кстати, его брат Андре тоже футболист. Он сохранил фамилию и играет за «Гондомар». Получается Андре Силва – но не тот, что забивает за «РБ Лейпциг».

Изначально никакого «Жота» не планировалось. Диогу просто играл с J на спине, и все называли его Жота – по названию буквы J в португальском алфавите.

У португальцев буква J – твердая и интерпретируется как «Ж». В испанском же это «Х». Пример – игрок «Алавеса» Хота Пелетейро. Он засветился в АПЛ за «Астон Виллу».

В Чемпионшипе за «Вулверхэмптон» Жота играл с фамилией Силва. Там в правилах закреплено, что игроки должны указывать настоящие фамилии на футболках. С выходом «Вулвз» в АПЛ в 2018-м все наладилось, и Диогу вернул любимую J.

Хорошая игра за «Вулвз» привела португальца в «Ливерпуль», в котором он быстро освоился и теперь клепает голы.

В АПЛ хватает шикарных игроков с фамилией Силва: от Бернарду до Тиаго. А вот Жота – один

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