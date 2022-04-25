Форлан в 42 ворвался в студенческую лигу Уругвая. Уже забил прямым ударом с углового!

Эффектный камбэк.
Диего Форлан завершил карьеру в 2019 году, последним его клубом был «Китчи» из чемпионате Гонконга – оттуда Форлан ушел еще летом 2018-го.
И вот в апреле 2022-го Форлан объявил о возвращении – форвард будет играть за клуб из Монтевидео под названием «Олд Бойз». В студенческой лиге Уругвая.
Логичный вопрос: как 42-летний футболист попал в студенческую лигу?
На него ответил один из пользователей реддита: дело в том, что Университетская лига Уругвая выделяет одну квоту в команде на игрока, который уже нигде не учится. В «Олд Бойз» таким игроком стал Форлан.
В интервью местной радиостанции Sport 890 Диего сказал: «Цель моего возвращения – повеселиться и поделиться эмоциями на поле с друзьями. Я не играл в футбол с тех пор, как прошел мой прощальный матч».
Форлан уже успел забить за новый клуб – прямым ударом с углового!
¡Bienvenido, @DiegoForlan7 ⚽️🤩! pic.twitter.com/TCPXsuWZOO— Old Boys – Fútbol (@OBC_Futbol) 23 апреля 2022 г.
Что Форлан делал после завершения карьеры?
Тренировал.
В январе 2020 года Диего возглавил «Пеньяроль», но покинул клуб уже в августе после девяти туров чемпионата – из-за плохих результатов. В 11 матчах при Форлане «Пеньяроль» победил только четырежды, а еще три раза сыграл вничью и четыре – проиграл.
В марте 2021-го Диего возглавил «Атенас» из второй уругвайской лиги, но результат был примерно тот же: 12 матчей, четыре победы, пять ничьих и три поражения. В сентябре Форлан покинул клуб и теперь перезагружается со студентами.
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Фото: Gettyimages.ru/Matt Roberts, Buda Mendes
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