Форлан в 42 ворвался в студенческую лигу Уругвая. Уже забил прямым ударом с углового!

Эффектный камбэк.

Диего Форлан завершил карьеру в 2019 году, последним его клубом был «Китчи» из чемпионате Гонконга – оттуда Форлан ушел еще летом 2018-го.

И вот в апреле 2022-го Форлан объявил о возвращении – форвард будет играть за клуб из Монтевидео под названием «Олд Бойз». В студенческой лиге Уругвая.

Логичный вопрос: как 42-летний футболист попал в студенческую лигу?

На него ответил один из пользователей реддита: дело в том, что Университетская лига Уругвая выделяет одну квоту в команде на игрока, который уже нигде не учится. В «Олд Бойз» таким игроком стал Форлан.

В интервью местной радиостанции Sport 890 Диего сказал: «Цель моего возвращения – повеселиться и поделиться эмоциями на поле с друзьями. Я не играл в футбол с тех пор, как прошел мой прощальный матч».

Форлан уже успел забить за новый клуб – прямым ударом с углового!

Что Форлан делал после завершения карьеры?

Тренировал.

В январе 2020 года Диего возглавил «Пеньяроль», но покинул клуб уже в августе после девяти туров чемпионата – из-за плохих результатов. В 11 матчах при Форлане «Пеньяроль» победил только четырежды, а еще три раза сыграл вничью и четыре – проиграл.

В марте 2021-го Диего возглавил «Атенас» из второй уругвайской лиги, но результат был примерно тот же: 12 матчей, четыре победы, пять ничьих и три поражения. В сентябре Форлан покинул клуб и теперь перезагружается со студентами.

Фото: Gettyimages.ru/Matt Roberts, Buda Mendes