24-летний тренер дебютировал в Германии! Еще недавно он разбирал матчи на ютубе

Вау!

«Халлешер» (3-я немецкая лига) играл с «Оснабрюком» под руководством совсем молодого специалиста – командой управлял 24-летний ассистент Макс Бергманн.

Главный тренер «Халлешера» Андре Мейер не смог присутствовать на игре из-за дисквалификации, но команда неплохо справилась и без него: вырвала ничью (3:3), проигрывая по ходу матча 1:3. Ценности результату добавляет то, что «Халлешер» в таблице располагается недалеко от зоны вылета (14-е место из 20, 7 очков от опасной 17-й позиции), а «Оснабрюк» борется за повышение (4-е место).

«Это был отличный опыт, матч напомнил американские горки. Первый тайм прошел не так, как мы себе представляли: пропустили два гола после трех ударов. Во втором тайме мы показали свой лучший футбол и почти выиграли. Для меня эта ничья почти равна победе», – рассуждал Бергманн после игры.

Средний возраст стартового состава «Халлешера» на матч с «Оснабрюком» – 25,7 лет. 8 из 16 игроков, которые появились на поле в игре, старше Бергманна. Очень опытных игроков нет, самый возрастной в основе – 31-летний центральный полузащитник Ян Ломаннсробен. На замену выходили 30-летний Юлиан-Морис Дерстрофф и 32-летний Патрик Цулехнер.

Макс пришел в «Халлешер» в 20 лет – до этого разбирал тактику Рангника, Флика и Лэмпарда на ютубе

В Германии охотно доверяют молодым специалистам. Доменико Тедеско возглавил «Шальке» в 31 год, а Юлиан Нагельсманн стал главным тренером «Хоффенхайма» в 28 лет.

Бергманн пришел в «Халлешер» в 20. Клуб заметил Макса благодаря тактическим разборам, которые тот делал для ютуб-канала Total Football Analysis. Одновременно с производством роликов Бергманн готовил текстовые заметки для различных тактических порталов. Из футбольного блогера, а затем и аналитика, Бергманн вырос в помощника тренера.

Сейчас на ютуб-канале почти 25 тысяч подписчиков. Макс участвовал в создании роликов про тактические секреты Ральфа Рангника, Ханси Флика, Пепа Гвардиолы, Джесси Марша и Фрэнка Лэмпарда. Эти видео собирали от 3 до 45 тысяч просмотров.

При этом молодой специалист не сразу забросил производство контента для Total Football Analysis – ролики с его разборами выходили на канале вплоть до конца 2020 года. Возможно, Бергманн помогает каналу и сейчас, но об этом ничего не известно.

В профиле Макса на тактическом портале Between The Posts указано, что Бергман интересуется физиологией спортсменов и психологией, любит анализировать тактику в матчах Бундеслиги и следит за другими топовыми европейскими лигами.

Может, когда-нибудь там поработает.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Eckehard; Twitter/maxbergmnn