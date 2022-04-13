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«Реал» – короли камбэков. Элитно ответили на возрождение «Челси»: опять вытащили Бензема и Модрич (70 лет на двоих)

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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«Челси» не продержался до чуда 10 минут.

«Реал» не умеет играть в футбол без драмы – второе подряд противостояние в Лиге чемпионов «Мадрид» заканчивает с невероятными эмоциями.

В 1/8 финала испанцы оказались затоптаны в Париже, а после гола Килиана Мбаппе в Мадриде казалось, что Карло Анчелотти может сконцентрироваться на чемпионате Испании. Сложности раззадорили «бланкос», который за второй тайм пробили «ПСЖ» трижды и оформили самый эффектный камбэк плей-офф.

«Реал» лично перебил свое же достижение новым безумием. После победы на «Стэмфорд Бридж» (3:1) испанцы назывались очевидными фаворитами, и ничего не предвещало проблем. «Челси» внезапно проявил характер: лондонцы устроили шоу и за 10 минут до конца претендовали на свой суперкамбэк. 

То, что в ответке будет жарко, стало понятно уже на 15-й минуте. Тимо Вернер сбросил на Мейсона Маунта, и тот в касание пробил в угол из штрафной.

«Реал», как и в игре в Париже, выглядел обескураженным. Подтверждает статистика: в первом тайме мадридцы нанесли лишь три удара и ни разу не попали в створ.

Реальные проблемы для испанцев начались в дебюте второго тайма. «Челси» заработал спорный угловой – после кросса Маунта на уши всех поставил Антонио Рюдигер.

«Реал» поплыл и вместо легкого выхода в полуфинал подвис на позорный вылет. «Челси» на эмоциях продолжил давление и забил третий через 12 минут – Маркос Алонсо пробил клуб, который его воспитал. Но рефери Шимон Марчиняк усмотрел у испанца игру рукой и запретил радоваться.

Это не взбодрило «Реал», который пропустил еще раз через 12 минут. Хозяева растаяли перед Вернером: никто не ожидал от Тимо такой техники. Немец на двух замахах убрал всех конкурентов и протолкнул мяч в ворота. Шок! «Реал» снова в центре камбэка, но теперь в роли жертвы.

Лондонцы перевернули ход противостояния и впервые вышли вперед по сумме двух встреч. Но удержать преимущество не удалось. Во многом из-за суперветеранов «Мадрида». Первым слово взял Лука Модрич: 36-летний хорват вновь перевернул матч, где для «Реала» все складывалось плохо. В игре с «ПСЖ» он отметился невероятным проходом с ассистом на Бензема, сейчас – космической голевой на Родриго. Чтобы понять величие Луки – посмотрите это видео внимательно и 36 раз. 

«Челси» победил, но 3:1 хватило только для экстра-таймов. И тут за дело взялась еще одна легенда «Сантьяго Бернабеу». Бензема подумал, что хет-трика в Лондоне уже хватило, но включился еще раз, когда «Реал» остро нуждался. Француз сделал то, что умеет лучше всего: воспользовался ошибкой защитника, оказался в идеальной позиции и цинично наказал ударом в касание.

• Это седьмой мяч Бензема в четырех матчах плей-офф ЛЧ-2021/22. 

• Всего в этой ЛЧ у Карима 12 банок: это больше, чем у Лионеля Месси (5) и Криштиану Роналду (6) вместе взятых. 

• В восьми играх этой ЛЧ француз не забил только в Париже. 

У «Челси» оставалось примерно 25 минут на очередное спасение, но третьего камбэка в игре не случилось. «Мадрид» уверенно оборонялся и больше не пропустил – Бензема и Модрич опять перевернули игру, которая почти закончилась поражением.

Возможно, «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, но они точно заслужили респект за ярчайшие эмоции. «Бланкос» дважды (пока что) проявились чемпионский характер и вернулись в сложнейшей ситуации. Особенно ценный скилл в коротком и непредсказуемом турнире.   

• «Реал» в 9-й раз в истории выбил из Лиги/Кубка чемпионов действующего победителя.

• «Реал» лидирует по победам над действующими победителями ЛЧ, вторым идет «Ювентус» (5).

В полуфинале команда Карло Анчелотти встретится с победителем пары «Атлетико» – «Манчестер Сити».

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Маунт, 0:2 – 51 Рюдигер, 0:3 – 75 Вернер, 1:3 – 80 Родриго, 2:3 – 96 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).
Предупреждения:
Джеймс (10), Бензема (37), Вальверде (68), Камавинга (90), Зиеш (102), Хавертц (109), Аспиликуэта (113), Карвахаль (118).

«Челси» дважды оказался в спорной ситуации. Сначала случился фантомный угловой, а потом отмененный гол.

В другом четвертьфинале случилась сенсация: «Вильярреал» взял и выбил «Баварию» из ЛЧ 😵

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