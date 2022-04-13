«Реал» – короли камбэков. Элитно ответили на возрождение «Челси»: опять вытащили Бензема и Модрич (70 лет на двоих)

«Челси» не продержался до чуда 10 минут.

«Реал» не умеет играть в футбол без драмы – второе подряд противостояние в Лиге чемпионов «Мадрид» заканчивает с невероятными эмоциями.

В 1/8 финала испанцы оказались затоптаны в Париже, а после гола Килиана Мбаппе в Мадриде казалось, что Карло Анчелотти может сконцентрироваться на чемпионате Испании. Сложности раззадорили «бланкос», который за второй тайм пробили «ПСЖ» трижды и оформили самый эффектный камбэк плей-офф.

«Реал» лично перебил свое же достижение новым безумием. После победы на «Стэмфорд Бридж» (3:1) испанцы назывались очевидными фаворитами, и ничего не предвещало проблем. «Челси» внезапно проявил характер: лондонцы устроили шоу и за 10 минут до конца претендовали на свой суперкамбэк.

То, что в ответке будет жарко, стало понятно уже на 15-й минуте. Тимо Вернер сбросил на Мейсона Маунта, и тот в касание пробил в угол из штрафной.

«Реал», как и в игре в Париже, выглядел обескураженным. Подтверждает статистика: в первом тайме мадридцы нанесли лишь три удара и ни разу не попали в створ.

Реальные проблемы для испанцев начались в дебюте второго тайма. «Челси» заработал спорный угловой – после кросса Маунта на уши всех поставил Антонио Рюдигер.

«Реал» поплыл и вместо легкого выхода в полуфинал подвис на позорный вылет. «Челси» на эмоциях продолжил давление и забил третий через 12 минут – Маркос Алонсо пробил клуб, который его воспитал. Но рефери Шимон Марчиняк усмотрел у испанца игру рукой и запретил радоваться.

Это не взбодрило «Реал», который пропустил еще раз через 12 минут. Хозяева растаяли перед Вернером: никто не ожидал от Тимо такой техники. Немец на двух замахах убрал всех конкурентов и протолкнул мяч в ворота. Шок! «Реал» снова в центре камбэка, но теперь в роли жертвы.

Лондонцы перевернули ход противостояния и впервые вышли вперед по сумме двух встреч. Но удержать преимущество не удалось. Во многом из-за суперветеранов «Мадрида». Первым слово взял Лука Модрич: 36-летний хорват вновь перевернул матч, где для «Реала» все складывалось плохо. В игре с «ПСЖ» он отметился невероятным проходом с ассистом на Бензема, сейчас – космической голевой на Родриго. Чтобы понять величие Луки – посмотрите это видео внимательно и 36 раз.

«Челси» победил, но 3:1 хватило только для экстра-таймов. И тут за дело взялась еще одна легенда «Сантьяго Бернабеу». Бензема подумал, что хет-трика в Лондоне уже хватило, но включился еще раз, когда «Реал» остро нуждался. Француз сделал то, что умеет лучше всего: воспользовался ошибкой защитника, оказался в идеальной позиции и цинично наказал ударом в касание.

• Это седьмой мяч Бензема в четырех матчах плей-офф ЛЧ-2021/22.

• Всего в этой ЛЧ у Карима 12 банок: это больше, чем у Лионеля Месси (5) и Криштиану Роналду (6) вместе взятых.

• В восьми играх этой ЛЧ француз не забил только в Париже.

У «Челси» оставалось примерно 25 минут на очередное спасение, но третьего камбэка в игре не случилось. «Мадрид» уверенно оборонялся и больше не пропустил – Бензема и Модрич опять перевернули игру, которая почти закончилась поражением.

Возможно, «Реал» не выиграет Лигу чемпионов, но они точно заслужили респект за ярчайшие эмоции. «Бланкос» дважды (пока что) проявились чемпионский характер и вернулись в сложнейшей ситуации. Особенно ценный скилл в коротком и непредсказуемом турнире.

• «Реал» в 9-й раз в истории выбил из Лиги/Кубка чемпионов действующего победителя.

• «Реал» лидирует по победам над действующими победителями ЛЧ, вторым идет «Ювентус» (5).

В полуфинале команда Карло Анчелотти встретится с победителем пары «Атлетико» – «Манчестер Сити».