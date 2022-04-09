Лист ТВ-потерь растет: что уже отняли, а какие трансляции еще доступны?

Кубок Англии не досмотрим.

У российских вещателей остается все меньше спорта: многие правообладатели или разорвали, или как минимум приостановили контракты.

Давайте суммируем, что из международных и иностранных турниров по-прежнему легально, а что уже пропало.

• Пара свежих потерь – Кубок Англии (а там же как раз полуфинал «Сити» – «Ливерпуль» на следующей неделе!) и чемпионат Нидерландов. Турниры пропали с «Матча» из-за новых британских санкций .

«Права на телевизионный показ чемпионата [Нидерландов] принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – объяснил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

• Зато остались, например, все клубные турниры от УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций). Там прекращать сигнал для России пока не планируют.

«Мы считаем, что сейчас нет причин делать это. Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали», – заявил президент организации Александер Чеферин.

• Особая ситуация с Бундеслигой. Немецкий футбол с «Матча» не уходил, но трансляции регулярно прерывает сам телеканал .

Так сделали, например, с игрой «Боруссия» – «Лейпциг» (1:4). На 12-й минуте комментатор Игорь Кытманов (игру показывал «Матч Футбол 3») сообщил, что эфир завершится раньше времени. «К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило», – сказал Кытманов.

Официально такие ситуации не комментировали, хотя их набралось немало. Но связь легко проследить: эфиры прерывают, когда в кадр попадает что-либо, что можно отнести к антивоенным высказываниям, касающимся происходящего на территории Украины. В Бундеслиге это бывает, например, на рекламных щитах вокруг поля.

Еще мы потеряли «Евроспорт», а вместе с ним в первую очередь большой теннис (кроме части турниров, оставшихся у Okko), главное – турниры «Большого шлема». Начинается грунтовый сезон, скоро «Ролан Гаррос», привычно посмотреть его не получится – повезло только некоторым обладателям долгосрочных подписок на OTT-сервис канала, там по-прежнему доступным трансляции с интершумом или комментарием на английском.

Кроме того, точно есть такие, кому теперь не хватает снукера – вида, к которому как раз «Евроспорт» аудиторию в России приучил. Уже через месяц – Джиро, потом летом Тур де Франс и Вуэльта – по многочасовым эфирам велогонок некоторые тоже будут скучать.

Да, обо всем из списка потерь можно пошутить в комментариях в духе «как пиратили, так и продолжим», но отрицать невозможно: следить за мировым спортом из России теперь намного менее удобно.

Фото: Gettyimages.ru/Frank Augstein