В Серии А ждут арбитров, которые будут работать только с ВАР. Ни шагу на поле

Устали от ошибок, которые можно было исправить.

В Италии задумались не только о лимите, но и о спецкурсах для ВАР-судей. Причина – многочисленные жалобы, которые в этом сезоне прилетали именно видеоассистентам.

С новой инициативой выступила Итальянская ассоциация арбитров. Управляющий судейским корпусом Серии А Джанлука Рокки сообщил: в Италии создадут целую команду из видеоассистентов.

«Считаю, что специфика работы на поле сильно отличается от работы за монитором . Именно по этой причине соберется команда, состоящая только из судей ВАР. Их можно будет найти как среди тех, кто уже прекратил свою судейскую деятельность, так и среди молодых людей, которые проявляют нужные качества», – объяснил Рокки для итальянского издания Calciomercato.

Главная цель – уменьшение судейских ошибок, которые можно исправить с грамотным вмешательством ВАР. Учебные курсы в Коверчано (это еще и легендарная школа тренеров) начнутся с июля, их длительность пока неизвестна.

Возможно, главный катализатор решения – пропущенный пенальти в ворота «Интера»

13 марта «Торино» сыграл вничью с «Интером» (1:1), но имел отличные шансы и на победу. Туринцы не только обидно пропустили на 93-й, но и пострадали из-за фатальной ошибки Давиде Массы, который тогда отвечал за ВАР.

На 36-й минуте (уже при счете 1:0) нападающий «Торино» Андреа Белотти упал в штрафной Самира Хандановича — защитник «Интера» Андреа Раноккия вместо мяча пробил в ногу форварда. Показалось, что это чистая точка, но главный судья матча Марко Гуида сразу показал, что фола не было. Подсказки от ВАР тоже не последовало: Давиде Масса ничего криминального не увидел.

После игры включилась Итальянская ассоциация арбитров: опубликовали запись разговора Гуиды с Массой (сказал продолжить игру) и зафиксировали, что полная вина за ошибку лежит именно на видеоассистенте.

«ВАР должен был более внимательно просмотреть видеозапись. Случилась серьезная ошибка, но мы не потеряем такого хорошего судью (Массу) из-за этого», – заявил тогда Джанлука Рокки.

А как вообще готовят арбитров ВАР?

Расскажем как раз на примере Италии. В январе 2018-го в Коверчано появился первый центр по подготовке судей ВАР в мире. Там для видеоассистентов есть специальный симулятор, позволяющий привыкнуть к использованию этой технологии в матчах. Воссоздают самые сложные игровые ситуации, возникающие на поле.

Техническим директором центра сейчас является Роберто Розетти, бывший итальянский арбитр, который в августе 2018-го сменил Пьерлуиджи Коллину на посту президента судейской комиссии УЕФА. ФИФА, кстати, тоже признала Розетти руководителем по проекту ВАР на всех мировых соревнованиях.

Еще Коверчано сотрудничает с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd. – занимается обработкой изображений с полей. Это они разработали известную футбольную технологию «Ястребиный глаз» – она сигнализирует судье, когда мяч полностью пересекает линию ворот. Все создали и протестировали еще в 2001 году, сейчас в топ-лигах работает уже полностью автоматизированная Goal line technology – арбитры получают сигнал, если мяч полностью пересекает линию ворот.

Судьи, специализирующиеся конкретно на ВАР – новая оригинальная идея. Посмотрим, как это сработает на практике.

Фото: Gettyimages.ru/Alessio Marini/LiveMedia/NurPhoto; кадр трансляции