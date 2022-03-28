Отбор ЧМ-2022 почти закончился: в Катар пробилась первая команда из Северной Америки. На этот раз с первого места отборочной группы вышла Канада – впервые c 1986 года.

У нас уже есть 20 участников из 32. Стоит вспомнить, какие сборные составляют канадцам компанию.

Что еще осталось?

Уже 1 апреля в Дохе состоится жеребьевка ЧМ. Однако интриг осталось предостаточно. И некоторые из них разрешатся после жеребьевки: поэтому три шарика с неопределившимися закинут в четвертую корзину .

Финалы стыков в Европе. Во вторник мегазвездная Португалия попытается поставить на место крепкую Северную Македонию – полякам же предстоит играть против Швеции. Матч Уэльса с победителем пары Шотландия – Украина перенесен на июнь по понятным причинам.

Стыки в Африке тоже заканчиваются. Главная интрига из оставшихся пар: справится ли Сенегал с Египтом после обидного минимального поражения – надо отыгрываться в ответном матче после 0:1. Нас ждет ремейк финала Кубка Африки-2022 и новая встреча Мо Салаха с Садьо Мане, партнеров по «Ливерпулю», которые тут – конкуренты.

Мы можем увидеть на ЧМ даже скромную сборную ДР Конго – им для поездки в Катар нужно обыгрывать Марокко.

В Южной Америке на этой неделе определились еще два участника ЧМ: к Бразилии и Аргентине добавились Уругвай (4-й раз подряд) и Эквадор (4-й раз в истории – 2002, 2006 и 2014 годы). Перу, Чили и Колумбия перед заключительным туром претендуют на пятое место, которое дает право на стыки с командой из Азии. Перу выйдет в случае победы над Парагваем, Колумбии и Чили надо обыграть Венесуэлу и Уругвай соответственно, а также надеяться на осечку перуанцев.

Северная Америка. Две оставшиеся прямые путевки почти наверняка заберут США и Мексика. Теоретические шансы еще есть у Коста-Рики, но им в последнем туре нужно громить американцев и ждать крупного поражения мексиканцев от Сальвадора. С четвертой строчки коста-риканцев уже точно не сдвинут – так что если они не поднимутся выше, им предстоят стыки с победителем отбора в Океании.

В Азии известны четыре сборные, которые вышли на ЧМ: Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея и Иран. Там осталась одна путевка в стыки – за нее команды и сразятся в последнем туре. Пока главные претенденты – Австралия (играют с саудитами) и ОАЭ (против Южной Кореи), оба матча во вторник.

Океания. За две недели команды провели мини-турнир в Катаре: начали 17 марта, закончат – 30 марта в Дохе. Финал между Новой Зеландией и Соломоновыми островами – кто-то из футбольных гигантов поборется затем в межконтинентальных стыках за ЧМ с североамериканским представителем.

Фото: Gettyimages.ru/Vaughn Ridley, Buda Mendes