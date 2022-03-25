За Португалию играло всего 9 натурализованных бразильцев. Два из них вчера вытащили команду в стыках

Португалия в непростом матче первого раунда стыков к ЧМ-2022 обыграла Турцию – 3:1. У победителей два гола забили Отавио и Матеуш Нунеш. Оба дебютировали за национальную команду в прошлом году, оба – натурализованные бразильцы. Но если Нунеш попал в Португалию в 2010-м в возрасте 12 лет, то Отавио стал гражданином страны лишь в 2021-м

Несмотря на схожую культуру и общий язык, в истории сборной Португалии было не так много натурализованных бразильцев (игроков, которые родились в Бразилии) – всего 9. Гораздо более охотно португальцы проводили натурализацию футболистов из бывших колоний: Анголы (29 игроков), Мозамбика (23) и Гвинеи-Бисау (9).

Вспоминаем бразильских игроков, которые играли за сборную Португалии до Отавио и Нунеша.

Лусио Соареш (1960 – 1962)

Профессиональная клубная карьера защитника Лусио Соареша (на фото – второй справа) длилась недолго – английская википедия рапортует, что единственной командой, за которую он играл, был лиссабонский «Спортинг» – там Лусио провел пять лет. Карьера в сборной тоже прошла мимолетно – лишь пять матчей два года.

Селсу (1976 – 1978)

Бразилец Селсу Луис де Матос родился в Рио-де-Жанейро, но почти всю карьеру провел за португальские клубы – «Боавишту» и «Порту». Лишь в конце карьеры Селсу вернулся на историческую родину, чтобы немного поиграть за «Гояс». Несмотря на насыщенную клубную карьеру, за португальскую сборную Селсу сыграл лишь три матча.

Деку (2003 – 2010)

После Селсу в сборной Португалии 25 лет не было натурализованных бразильцев. А потом появился Деку, который в 19 лет прибыл из «Коринтианса» в «Бенфику». В Лиссабоне молодой португалец никого не впечатлил, поэтому транзитом через «Алверку» и «Салгейруш» Деку дошел до «Порту», где и дорос до топ-уровня.

В первом же матче после натурализации Деку сыграл в товарняке против родной Бразилии – и забил гол со штрафного, принеся португальцам первую победу над бразильцами с 1966 года. За семь лет Деку сыграл за португальцев 75 матчей и забил 5 голов, завершив карьеру в сборной после ЧМ-2010.

Пепе (2007 – н.в.)

Через четыре года после Деку за сборную дебютировала еще одна легенда – Пепе. Он родился в небольшом бразильском городе Масейо, а затем играл за «Коринтианс» из Алагоны. В 2001 году Пепе заметили скауты «Маритиму», и он переехал в Португалию.

Результат – роскошная карьера с матчами за «Порту» и «Реал», а также внушительные 123 игры за сборную Португалии. Больше матчей, чем Пепе, за сборную провели лишь три игрока – Луиш Фигу (127), Жоао Моутинью (143) и Криштиану Роналду (185). Войти в тройку легендарному защитнику вполне по силам.

Лиедсон (2009 – 2010)

Бразильский нападающий Лиедсон первую половину карьеры провел в бразильских «Коритибе», «Фламенго» и «Коринтиансе», но в 2003 году перешел в «Спортинг» и надолго осел в Португалии. Лиедсон не раз говорил о готовности выступать за португальцев и в 2009 году все же дебютировал в сборной – инициатором приглашения был тогдашний тренер Карлуш Кейруш.

Лиедсон выступал в составе португальской команды лишь год, но за это время провел 15 матчей и забил четыре гола. Один из них пришелся на памятный матч ЧМ-2010 с КНДР, где Криштиану забил после чеканки мяча на шее.

Рони Лопеш (2017 – н.в.)

Вингера Рони Лопеша сложно назвать натурализованным футболистом в традиционном понимании этого термина. Он родился в бразильском Белеме, но бразильцем считается лишь наполовину, потому что его мать – этническая португалка из Анголы. Семья переехала в Португалию, когда Рони было четыре года.

Он воспитывался в академиях «Бенфики» и «Манчестер Сити», прошел все этапы юношеских сборных Португалии, а за основную сборную дебютировал в ноябре 2017 года в товарищеском матче с США, выйдя на замену вместо Гонсало Гедеша. В следующем году он вышел на замену в еще одном товарняке – с Хорватией. После этого в национальную команду не вызывался.

Диего Соуза (2019 – н.в.)

Нападающий, родившийся в бразильском городе-милионнике Сан-Луисе, впервые оказался в португальском клубе («Лейшонше») в 2010 году. С тех пор Диего съедил в ангольский «Интеркуб», а затем приехал обратно в Португалию и сыграл за «Тонделу», «Портимоненсе» и «Маритиму». В 2017-м Соуза перешел в «Брагу», где в 68 матчах забил 32 мяча, и обратил на себя внимание тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, который в 2019 году вызвал его в команду.

Диего вышел на замену в мартовских матчах отбора к Евро-2020 против Украины (0:0) и Сербии (1:1). Этим дело и ограничилось – больше Соуза в сборную не вызывался.

Фото: globallookpress.com/Filipe Amorim, via www.imago-images.de, Ricardo Moreira, x99; Youtube, Wikipedia