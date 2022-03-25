Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира: в полуфинале стыкового раунда европейской квалификации проиграла Северной Македонии – 0:1.

Пропустили дома на 90+2, хотя давили весь матч: 32:4 по ударам, 16:0 по ударам из штрафной, столько же – по угловым, в два раза больше владения. И все зря.

Италия пропустит второй чемпионат мира подряд.

Сейчас даже в два, в три раза больнее: и второй пролет мимо, и к тому же – в статусе чемпионов Европы, всего через девять месяцев после титула на Евро.

Италия – всего четвертая сборная в Истории, кто после золота на чемпионате Европы не может отобраться на ЧМ, такое было с Чехословакией после Евро-76, Данией после Евро-92 и Грецией после Евро-2004.

Кстати, у итальянцев уже была и зеркальная ситуация: они как чемпионы мира (выиграли в 1982-м) не попали на Евро-1984.

Четырехкратный чемпион мира точно не станет новым пентакампеоном в Катаре.

Дважды подряд не сыграть на чемпионате мира – с Италией такое впервые.

Не проходят квалификацию всего в третий раз – между предыдущими непопаданиями прошло 60 лет, сейчас – только четыре года. И оба раза дело в неудачных стыковых матчах: осенью 2017-го итальянцев на ЧМ-2018 не пустила Швеция.

После победного ЧМ-2006 – сплошные страдания: два подряд невыхода из группы, теперь – два фэйла в отборе.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia