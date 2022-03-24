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Парень из Бразилии покорил тикток (15 млн подписчиков) и Неймара всего одним словом. Receba!

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Вы точно хотя бы раз его видели.

В Бразилии новая мегазвезда: все тренды тиктока заняты 20-летним Ираном Феррейрой из скромного 30-тысячного городка Кижинги на востоке Бразилии. Всего за полгода Иран набрал 15 миллионов подписчиков, которые смотрят на его удары по воротам и слушают задорные крики в камеру. 

Ролики парня с грязного поля репостит даже Неймар, а празднование пародирует Криштиану-младший. Чтоо?

Секрет успеха – легендарное «Receba!» и строительные перчатки 

Рецепт каждого видео Ирана достаточно прост: парень показывает скиллы на поле и отмечает успехи оригинальным празднованием. Полгода назад Феррейра выкрикнул ставшее вирусным «Receba!» («Получите!») – и эта фраза стала главной в образе бразильца.

Иран использует это слово в каждом ролике. 

Еще одна важная часть образа Феррейры – строительные перчатки. «Я прошел все строительные магазины в городе и нашел самые дешевые перчатки, – рассказывал парень. – Показалось, это хорошая идея – для игры на воротах в том числе, но и просто для образа. В нашей компании никто не мог похвастаться вратарскими перчатками. Многие из друзей шутили надо мной из-за того, что я был больше похож на строителя. Но я из Бразилии. Мне все равно».

В каждом ролике Иран не забывает менять и игровые футболки. Его семья болеет за «Васко да Гама», в их майке парень снимается чаще всего. Недавно «Васко» заметил тиктокера и позвал снять ролик прямо на родном стадионе. 

«Receba» стало популярным во всем мире. Его пародирует Серж Гнабри из «Баварии».

И Криштиану-младший.

А Неймар и Ришарлисон делились роликами Ирана в своих соцсетях: после этого к Феррейре пришло несколько сотен тысяч новых подписчиков. А Ней даже снял реакцию на гол имени себя.

Иран вдохновляется Роналду и хочет в большой футбол

На днях Феррейра дал большое интервью Jornal de Brasilia, вот один из фрагментов:

«Я начал заниматься футболом в 5 лет и тоже мечтал стать звездой. Я смотрел на Криштиану Роналду и всегда восхищался его упорством и стремлением к цели. Никогда не понимал, как он все это делает, это же невероятно сложно.

Футбол – это жизнь. Это моя душа. Без футбола я никто. Я не могу сказать вам, что именно помогло мне стать таким популярным. Я сам этого не знаю».

А вы уже подписаны? 

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