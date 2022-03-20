«Кальяри» и «Милан» подрались из-за расизма. От фанатов «Кальяри» уже страдали Лукаку, Это’О, Мунтари и другие

Сразу после окончания игры «Кальяри» – «Милан» (0:1) игроки и сотрудники клубов вступили в массовую потасовку. Главная причина – расизм.

В драке участвовал даже персонал, Меньян ответил фанатам: выложил фото обезьяны, показывающей средний палец

Футболистам «Милана» весь матч прилетали расистские оскорбления от болельщиков «Кальяри». В концовке игры хейт усилился – особенно страдал кипер гостей Майк Меньян, который постоянно находился рядом с трибунами.

Француза поддержал партнер по команде Фикайо Томори – он тоже терпел издевательства. Сам вратарь приложил руки к ушам, чем вызвал злость у игроков «Кальяри»: они подумали, что этим Меньян насмехается над фанатами и призывает их продолжать.

Это и привело к массовой потасовке. В гуще событий даже оказался технический директор «Милана» Паоло Мальдини: он пытался всех успокоить. Sky Sport Italia сообщил, что конфликт продолжился и при заходе в тоннель – правда, перерос в локальный. Златан Ибрагимович и Жоао Педро продолжили поливать друг друга грязью.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча говорил: «Майк [Меньян] сказал мне, что прямо из-за ворот ему кричали расистские оскорбления. Всегда очень грустно, когда происходит что-то такое. Никто этого не заслуживает», – переживал тренер «Милана».

Самая неловкая деталь истории: 30-й тур Серии А посвящен борьбе с расизмом, и именно сейчас случился такой скандал. Местная прокуратура уже начала расследование.

Меньян поставил для себя точку в соцсетях – опубликовал фото обезьяны, показывающей средний палец. Под ней француз оставил подпись: «N.W.A ✊🏾🖤». N.W.A – американская хип-хоп-группа из Калифорнии, одни из основателей гангста-рэпа.

Фанаты «Кальяри» часто оскорбляют игроков: уже прилетало Мойзе Кину, Лукаку и Это’О. Некоторые даже защищают болельщиков

Это далеко не первый расистский скандал с участием болельщиков «Кальяри». Например, в сентябре 2019-го досталось тогда еще новичку «Интера» Ромелу Лукаку: ему улюлюкали во время и после исполнения пенальти. Тогда «Кальяри» пожизненно забанил трех фанов, но для клуба последствий не было.

Зато Лукаку выдал гневный монолог в инстаграме: «Вчера я, как и другие игроки, пострадал от расовой дискриминации. Футбол – игра, которой должны наслаждаться все, и мы не должны считать дискриминацию по какому-либо признаку нормой. Это делает игру позорной. Верю, что все изменится. В том числе и в клубных соцсетях, в которых всегда можно найти расистские комментарии под фотографиями человека любого цвета кожи».

Удивительно, но в той ситуации Ромелу не поддержали даже фанаты «Интера». Вот их обращение:

«Привет, Ромелу. Мы пишем тебе от имени Curva Nord, это те ребята, которые приветствовали тебя, как только ты прибыл в Милан. Но произошедшее в Кальяри не было расизмом. Италия не похожа на многие другие страны Европы, где расизм является реальной проблемой. В Италии мы используем определенные методы, чтобы просто помочь своей команде и заставить соперника нервничать и ошибаться».

В апреле 2019-го гнев обрушивали в адрес Мойзе Кина – тогда он еще выступал за «Ювентус». Итальянца на протяжении всего матча оскорбляли на расовой почве. На 85-й минуте он забил гол после прострела Бентанкура и демонстративно развел руки перед трибуной сардинских тифози. «Лучший способ ответить на расизм», – написал потом Кин в инстаграме. Он сопроводил эти слова эмоджи-гориллой, которая вообще часто фигурирует в его инстаграме.

Тогда фанатов неожиданно защитил Леонардо Бонуччи – заявил, что в ситуации виноваты как болельщики, так и сам Кин, потому что спровоцировал трибуну. За это итальянца раскритиковали Яя Туре, Рахим Стерлинг и Мемфис Депай.

«Кальяри» снова не наказали. Хотя уже к тому моменту коллекция скандала была внушительной: от расизма страдали Блез Матюиди, Самюэль Это’О и Салли Мунтари. Последний вообще пожаловался на оскорбления судье Даниэле Минелли, схватил желтую и по своей воле ушел с поля.

И снова мало кто увидел проблему. Комментируя инцидент с Мунтари, президент «Кальяри» Томмазо Джулини заявил: «Наш народ никогда не поддерживал расизм. Я прошу прощения за случившееся, хотя следует помнить, что это лишь несколько людей».

Фото: East News/Tocco Alessandro/LaPresse via AP, Alberto PIZZOLI / AFP; globallookpress.com/Alessandro Tocco/Keystone Press Agency; REUTERS/Alberto Lingria