Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико» – и такое в Манчестере слишком часто. Еще пострадали Канселу и Линделеф

Как минимум вынесли сейф.

Поль Погба вышел на замену в игре против «Атлетико» на 67-й минуте, но это не изменило ситуацию: «МЮ» не забил, и команда Диего Симеоне пошла дальше.

Но после финального свистка Поль вряд ли беспокоился из-за результата – спустя час француз рассказал, что во время матча в его дом вломились грабители.

«Прошлой ночью наши худшие кошмары стали реальностью: в наш дом ворвались грабители, когда наши дети спали. Преступники пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас чувство безопасности и защищенности.

Все случилось в последние минуты вчерашнего матча – они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, в безопасности ли наши дети, не пострадали ли они. Для меня как для отца нет ничего хуже, чем осознать, что я ничем не помог бы своим детям. Искренне надеюсь, что никому не придется пережить то, что пережил я», – написал француз в соцсетях.

Также Погба предложил финансовую награду тем, кто владеет информацией об ограблении. Полиция Манчестера уже взялась за дело, но сообщила только то, что злоумышленники вынесли из дома сейф. Пока никого не арестовали.

«МЮ» рассказал, что уже работает над системой охраны домов своих футболистов.

В этом сезоне уже ограбили Канселу и напали на дом Линделефа

Ограбление дома Погба продолжило печальную тенденцию – это было уже третье нападение на дома игроков манчестерских клубов в этом сезоне.

В конце декабря грабители напали на португальского защитника «Сити» Жоау Канселу.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление. Они забрали все мои драгоценности и привели мое лицо в такое состояние. Не знаю, как можно быть такими подлецами.

Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепок и силен, как и всегда», – написал Канселу в сториз инстаграма

В январе, меньше месяца спустя, неизвестные ворвались в дом защитника «МЮ» Виктора Линделефа, когда 27-летний швед в среду играл против «Брентфорда» в АПЛ. Жена футболиста Майя рассказала, что успела спрятаться с маленькими детьми в комнате до того, как злоумышленники проникли в их дом.

В Ливерпуле врывались в дома Джеррарда и Мане

В соседнем от Манчестера Ливерпуле тоже бывает неспокойно. В 2007 году злоумышленники вломились в дом Стивена Джеррарда, когда он играл в ЛЧ с «Марселем», и угрожали его жене похитить детей, если она не покажет, где находится сейф. Но няне удалось вызвать полицию, и преступники скрылись.

На дом Садьо Мане нападали дважды. В 2017-м ограбление не удалось: грабители вскрыли дом, но им пришлось скрыться после того, как соседка пригрозила вызвать полицию. Еще одна попытка ограбления была в 2019 году: преступники ворвались в пустой дом, вынеся оттуда часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей.

Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Clive Mason