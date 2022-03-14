Главный талант Германии порвал кресты. Еще и в матче с родным клубом, из которого ушел со скандалом

Флориан Виртц вылетел надолго.

Для «Байера» дерби с «Кельном» – сплошной мрак: уже на 13-й минуте из-за травмы лодыжки пришлось менять латераля Джереми Фримпонга, на 28-й – выбыл полузащитник Флориан Виртц, а в перерыве из-за мышечных проблем сняли центрального защитника Одилона Коссуну.

Поражение 0:1 выглядит не таким страшным на фоне жуткой травмы 18-летней звезды Флориана Виртца. После матча медицинский штаб клуба подтвердил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Уже на поле было понятно, что стоит ждать худшего – нога Флориана после стыка с игроком «Кельна» неестественно подогнулась, а самого футболиста унесли на носилках и отправили в больницу.

Виртц – самый юный автор 10 голов в Бундеслиге. За ним выстроились топ-клубы, но теперь под вопросом ЧМ

Сроки восстановления еще не ясны – обычно уходит порядка шести месяцев. Обидно, учитывая, какую форму набрал Виртц – он лидирует по гол+пас среди игроков до 21 года в топ-5 лигах Европы: 17 (7+10) очков в 23 матчах Бундеслиги. Во всех турнирах в этом сезоне набрал 10+14 в 31 игре.

В начале марта инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что за парнем уже выстроилась очередь из «Реала», «Барселоны» и «Баварии». «Байер» и так не планировал отпускать молодую звезду в этом году, но теперь какой-либо переход в ближайшее время почти невозможен. Под вопросом даже попадание на чемпионат мира в ноябре-декабре: Виртц дебютировал за сборную в сентябре прошлого года, провел четыре матча и рассчитывал на приглашение в Катар.

Главный тренер немцев Ханс-Дитер Флик огорчен, но уже поддержал игрока: «Виртц – один из главных талантов немецкого футбола за последние годы. Вот почему мы все были в шоке, когда узнали о разрыве крестообразной связки. Я уже звонил ему и пытался приободрить. Он еще молод и вернется таким же сильным, я уверен. Он получит нашу полную поддержку».

Фанаты Бундеслиги обсуждают Виртца с мая 2020-го – тогда он вышел в матче с «Вердером» в возрасте 17 лет и 15 дней, став самым молодым игроком в истории «Байера» (обновил рекорд Кая Хаверца) и третьим в Бундеслиге.

Для первого гола в Бундеслиге полузащитнику понадобилось меньше месяца, причем он забил сразу «Баварии». Этот гол стал самым молодым в Бундеслиге: на тот момент Виртцу было 17 лет и 34 дня. Он побил рекорд Нури Шахина, который держался 15 лет. Правда, уже через полгода Юссуфа Мукоко из «Дортмунда» омолодил рекорд на год, забив в 16 лет и 28 дней.

Зато в сентябре 2021-го Флориан побил очередное достижение: забил 10-й гол в Бундеслиге, став самым молодым футболистом, которому удавалось пробить двузначное число голов – 18 лет, 4 месяца и 23 дня. До этого достижение держал Лукас Подольски.

Два года назад «Байер» приобрел Виртца за 200 тысяч евро именно у «Кельна». Теперь игрока оценивают в 70 миллионов

Виртц, как и Подольски, воспитанник «Кельна». Немецкий Express рассказывал, что этим переходом леверкузенцы нарушили многолетнее негласное соглашение «Кельна», «Байера» и «Гладбаха»: клубы договорились не переманивать друг у друга молодых игроков в академию. «Байер» схитрил, хотя тренер молодежки леверкузенцев Патрик Хельмес (играл за молодежку и взрослую команду «Кельна») считает, что все в порядке: «Мы подписали его сразу в первую команду».

«Байер» и правда перехватил 16-летнего парня из кельнской U17, где ему не обещали моментального подъема. Леверкузенцы же сразу пообещали U19 с тренировками с основой. Уже пять месяцев спустя Флориан дебютировал в Бундеслиге. За переход «Кельн» получил 200 тысяч евро, а два года спустя игрок оценивается на Transfermarkt в 70 миллионов.

Такой обидный просчет до сих пор злит всех в «Кельне», представители которого периодически рассказывают в интервью, как несправедливо у них переманили игрока.

В декабре 2020-го «Байер» вынес «Кельн» 4:0: Флориан забил как раз четвертый мяч – и впервые отпраздновал натянутой улыбкой, которая в будущем станет привычной для его голов. Тогда болельщики «Кельна» не без оснований восприняли это на свой счет.

Теперь Виртц получил первую серьезную травму в карьере – так уж вышло, что именно в матче против «Кельна».

Фото: globallookpress.com/Marius Becker, Anke Waelischmiller/Sven Simon, Rolf Vennenbernd